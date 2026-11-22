Đoàn diễu hành trong trang phục áo dài rực rỡ sắc màu tạo nên không khí sôi động tại khu vực hồ Hoàn Kiếm. Ảnh: Khánh Hoà - TTXVN

Vẻ đẹp tà áo dài truyền thống tôn lên vẻ đẹp duyên dáng, thanh lịch của người phụ nữ Việt Nam. Ảnh: Khánh Hoà - TTXVN

Đoàn diễu hành trong trang phục áo dài rực rỡ sắc màu tạo nên không khí sôi động tại khu vực Hồ Hoàn Kiếm. Ảnh: Khánh Hoà - TTXVN

Chương trình có sự tham gia của các đoàn TP. Hồ Chí Minh, TP. Hải Phòng, TP. Đà Nẵng, Tỉnh Đắk Lắk, Tỉnh Thái Nguyên. Ảnh: Khánh Hoà - TTXVN

Chương trình có sự tham gia của các đoàn TP. Hồ Chí Minh, TP. Hải Phòng, TP. Đà Nẵng, Tỉnh Đắk Lắk, Tỉnh Thái Nguyên. Ảnh: Khánh Hoà - TTXVN

Nhiều mẫu áo dài với kiểu dáng, màu sắc và họa tiết đa dạng góp phần tôn vinh vẻ đẹp trang phục truyền thống Việt. Ảnh: Khánh Hoà - TTXVN

Chương trình có sự tham gia của các đoàn TP. Hồ Chí Minh, TP. Hải Phòng, TP. Đà Nẵng, Tỉnh Đắk Lắk, Tỉnh Thái Nguyên. Ảnh: Khánh Hoà - TTXVN

Nhiều mẫu áo dài với kiểu dáng, màu sắc và họa tiết đa dạng góp phần tôn vinh vẻ đẹp trang phục truyền thống Việt. Ảnh: Khánh Hoà - TTXVN

Hiệp hội áo dài Việt Nam tham gia diễu hành áo dài quanh khu vực Hồ Hoàn Kiếm chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN

Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh tham gia diễu hành áo dài quanh khu vực Hồ Hoàn Kiếm chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN

500 nam sinh mặc áo dài, lập kỷ lục Người Việt toàn cầu về số lượng nam mặc áo dài nhiều nhất. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN

Đoàn Thành phố Hà Nội tham gia diễu hành áo dài quanh khu vực Hồ Hoàn Kiếm chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN