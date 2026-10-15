Hàng nghìn người tham gia diễn tập chữa cháy, cứu nạn tại xã Long Sơn, Thành phố Hồ Chí Minh

Diễn tập ứng cứu sự cố rò rỉ hóa chất tại tổ hợp hóa dầu của Công ty trách nhiệm hữu hạn hóa dầu Long Sơn tại xã Long Sơn, Thành phố Hồ Chí Minh vào tháng 10/2024. (Ảnh: Lê Đình Thìn)

Ban tổ chức xây dựng và diễn tập của Bộ Công an và Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa tổ chức cuộc họp để triển khai buổi diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Cuộc diễn tập được tổ chức tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Hóa dầu Long Sơn (thôn 2, xã Long Sơn, Thành phố Hồ Chí Minh).

Tham dự cuộc họp có lãnh đạo các đơn vị: Cục Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (C07, Bộ Công an), Cục Cảnh sát giao thông (C08, Bộ Công an); Công an Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Đồng Nai, tỉnh Tây Ninh; các ban, ngành, đoàn thể thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Xe bộ đội phòng hóa tham gia diễn tập ứng cứu sự cố rò rỉ hóa chất ở Long Sơn. (Ảnh: Lê Đình Thìn)

Ngoài ra còn có đại diện Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3, đại diện chính quyền xã Long Sơn và Công ty trách nhiệm hữu hạn Hóa dầu Long Sơn.

Cuộc họp đã thống nhất về cơ chế chỉ huy, xác định rõ nhiệm vụ của từng lực lượng và chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để phục vụ cho buổi diễn tập chính thức diễn ra vào ngày 31/10.

Diễn tập cứu nạn ở xã Long Sơn vào tháng 10/2024. (Ảnh: Lê Đình Thìn)

Theo đó, cuộc diễn tập do Bộ Công an và Ủy ban nhân dân Thành phố phối hợp tổ chức, dự kiến huy động 2.571 người, 147 phương tiện các loại và động vật nghiệp vụ. Lực lượng tham gia gồm các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố, các đơn vị trực thuộc Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và Công an các địa phương lân cận.

Trước khi diễn tập chính thức, trong những ngày từ 17 đến 26/10, các đơn vị tham gia diễn tập sẽ tập luyện riêng, sau đó từ ngày 27 đến 29/10 hợp luyện và tổng duyệt vào ngày 30/10.

Ban tổ chức yêu cầu xuyên suốt quá trình trên phải bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, phương tiện, không làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của cơ sở và đời sống người dân.