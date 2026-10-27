Hàng nghìn người tham dự Tuần lễ 'Phú Riềng Đỏ'

Đồng bào Xtiêng biểu diễn điệu múa Cò tại Lễ cầu an. (Ảnh: Nhất Sơn)

“Phú Riềng Đỏ” là tên gọi thiêng liêng gắn liền với những trang sử vẻ vang của dân tộc và của giai cấp công nhân cao su Việt Nam và của phong trào cách mạng miền Đông Nam Bộ nói riêng.

Đồng bào ở phía bắc thành phố Đồng Nai phấn khởi tham gia Tuần lễ "Phú Riềng Đỏ".

Cách đây 97 năm, đêm ngày 28 rạng sáng 29/10/1929, tại đồn điền cao su Phú Riềng, Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng đầu tiên trong lực lượng công nhân cao su đã được thành lập, trực tiếp lãnh đạo cuộc đấu tranh của hàng nghìn công nhân cao su chống lại ách áp bức, bóc lột tàn bạo của thực dân Pháp và tư bản đồn điền.

Di tích nơi thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng. (Ảnh: Nhất Sơn)

Phong trào “Phú Riềng Đỏ” đã trở thành ngọn cờ tiên phong, cổ vũ mạnh mẽ phong trào đấu tranh của công nhân cao su và nhân dân lao động trên khắp mọi miền Tổ quốc, góp phần vào thắng lợi chung của cách mạng Việt Nam.

Suốt chiều dài lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân vùng đất Phú Riềng-Thuận Lợi đã không ngừng nỗ lực phấn đấu, vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, lập nên nhiều thành tích to lớn, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng vẻ vang của dân tộc.

Đồng bào vui Tuần lễ "Phú Riềng Đỏ".

Ngày nay, tinh thần “Phú Riềng Đỏ” tiếp tục được khơi dậy, lan tỏa, trở thành nguồn động lực tinh thần to lớn, cổ vũ toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thuận Lợi đoàn kết, năng động, sáng tạo, quyết tâm xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Các hoạt động tại Tuần lễ “Phú Riềng Đỏ” năm 2026 gắn với các hoạt động không gian trưng bày ảnh chuyên đề “Phú Riềng Đỏ” - Tự hào truyền thống, khát vọng tương lai”. Đây là hoạt động có ý nghĩa sâu sắc, nhằm ôn lại truyền thống lịch sử vẻ vang của phong trào công nhân cao su, giáo dục truyền thống cách mạng cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ hôm nay.

Người có uy tín trong cộng đồng trao vòng bình an cho đại biểu đến tham dự Lễ cầu an.

Bên cạnh đó, không gian trải nghiệm văn hóa truyền thống và giao lưu cộng đồng với các hoạt động, như: đan lát, dệt thổ cẩm, ẩm thực, cồng chiêng… đã thu hút hàng nghìn người dân địa phương cũng như du khách gần xa về dự.

Trong không gian linh thiêng đậm đà bản sắc, tiếng cồng chiêng vang lên không chỉ là hào khí của đồng bào dân tộc thiểu số trên quê hương “Phú Riềng Đỏ”, mà còn là âm thanh của bon sóc, của mùa vui hội, là nhịp đập của tâm hồn, là sợi dây kết nối con người với đất trời, với tổ tiên, giữa người với người trong cộng đồng các dân tộc anh em.

Du khách trải nghiệm không gian dệt thổ cẩm của người Xtiêng. (Ảnh: Nhất Sơn)

Đáng chú ý là màn tái hiện nghi thức Cầu an của người Xtiêng. Theo quan niệm của người Xtiêng, để cho mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, nhà nhà no đủ hằng năm, khoảng độ mùa mưa vào tháng 9 âm lịch, dân sóc phải tổ chức nghi thức cầu an, thành tâm kính dâng lễ vật cầu xin các thần linh phù hộ, che chở, bảo bọc các linh hồn thuận cho vạn vật sinh sôi nảy nở, không để dịch bệnh xảy ra; bảo bọc vía mọi người bình an, nhà nhà nhiều phúc, nhiều lộc, có nhiều con trai, con gái, sinh con trai khỏe như mãnh thú trên rừng, sinh con gái thoăn thoắt như con cá dưới mương; dân sóc trỉa lúa lúa tốt, trồng bầu bầu leo, nhà chòi đầy ắp thú săn, lúa bắp đầy kho, đầy bồ.

Đồng bào Xtiêng thực hiện Lễ cầu an. (Ảnh: Nhất Sơn)

Nghi thức cầu an của người Xtiêng thường được các già làng và những người có uy tín trong thôn sóc bàn bạc, thống nhất.

Tuần lễ “Phú Riềng Đỏ” năm 2026 diễn ra từ ngày 23/10 đến ngày 28/10 với 9 hoạt động trọng tâm, thể hiện tinh thần “Phú Riềng Đỏ” - Tự hào truyền thống, khát vọng tương lai của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Thuận Lợi.

Dưới đây là một số hình ảnh nhân dân phía bắc thành phố Đồng Nai vui tuần lễ “Phú Riềng Đỏ”: