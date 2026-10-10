Hàng nghìn người tham dự Hội chợ Mùa thu xã Phúc Thịnh năm 2026

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch UBND xã Phúc Thịnh Nguyễn Văn Minh cho biết, sự kiện được tổ chức thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội về kích cầu tiêu dùng nội địa, hỗ trợ sản xuất, kinh doanh và phát triển thị trường. Đây là dịp để doanh nghiệp, hợp tác xã, nhà vườn, nghệ nhân quảng bá sản phẩm, kết nối tiêu thụ, đưa hàng hóa chất lượng đến gần hơn với người dân và du khách.

Phó Chủ tịch UBND xã Phúc Thịnh Nguyễn Văn Minh. Ảnh: Thanh Hà

Không gian hội chợ gồm khu trưng bày nông sản, sản phẩm OCOP, hàng thủ công mỹ nghệ và hàng tiêu dùng chất lượng cao; khu hoa, cây cảnh nghệ thuật ngoài trời; cùng các chương trình văn hóa, nghệ thuật và tiểu cảnh phục vụ tham quan, chụp ảnh. Sản phẩm được giới thiệu hướng tới bảo đảm nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, góp phần hưởng ứng Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Các đại biểu tham dự lễ khai mạc. Ảnh: Thanh Hà

Khu trưng bày hoa, cây cảnh hội tụ các tác phẩm của nhà vườn, hội sinh vật cảnh và nghệ nhân, thể hiện sự sáng tạo, bàn tay khéo léo và tâm huyết với nghề. Các chương trình văn hóa, nghệ thuật được tổ chức hằng đêm, tạo không gian giao lưu, giải trí cho nhân dân, đồng thời tăng sức hấp dẫn của hội chợ.

Người dân tham quan, mua sắm tại hội chợ. Ảnh: Thanh Hà

Phúc Thịnh được thành lập trên cơ sở hợp nhất các vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng của huyện Đông Anh trước đây. Năm 2026, Phúc Thịnh được Hà Nội lựa chọn thí điểm mô hình “Xã xã hội chủ nghĩa”, hướng tới nâng cao năng lực quản trị, phát triển hạ tầng hiện đại, thúc đẩy chuyển đổi số và chăm lo an sinh, lấy người dân làm trung tâm.

Hội chợ Mùa thu xã Phúc Thịnh năm 2026 không chỉ là điểm mua sắm, trải nghiệm sản phẩm mà còn là hoạt động kết nối cộng đồng, hỗ trợ sản xuất, kinh doanh và quảng bá tiềm năng địa phương. Sự kiện góp phần tạo khí thế thi đua trong những ngày tháng Mười. Ngày trong buổi tối khai mạc đã thu hút hàng nghìn người tham dự.