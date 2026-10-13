Hàng nghìn người nước ngoài đến Việt Nam chữa bệnh

Bệnh nhân quốc tế tìm sang Việt Nam

Ông Donald (67 tuổi, quốc tịch Canada) có sức khỏe bình thường, không gặp các vấn đề về tiểu tiện hay biểu hiện rõ ràng của bệnh lý tuyến tiền liệt. Trong một lần khám sức khỏe tại Canada, xét nghiệm máu cho thấy nồng độ kháng nguyên đặc hiệu tuyến tiền liệt (PSA) tăng lên 20 ng/ml, trong khi mức tham chiếu thường dưới 4 ng/ml.

Để xác định nguyên nhân, ông đăng ký chụp cộng hưởng từ (MRI) nhưng được thông báo phải chờ khoảng 6 tháng. Được bạn bè giới thiệu, ông quyết định sang Việt Nam kiểm tra và điều trị.

Tại một bệnh viện ở TPHCM, kết quả xét nghiệm tiếp tục ghi nhận chỉ số PSA tăng cao. Hình ảnh MRI cho thấy khối u tuyến tiền liệt kích thước khoảng 2 cm. Sau khi sinh thiết, các bác sĩ xác định người bệnh mắc ung thư tuyến tiền liệt.

Nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, khối u có thể phát triển, gây tiểu khó, bí tiểu hoặc xâm lấn các cơ quan lân cận như bàng quang, trực tràng. Khi bệnh di căn đến xương, người bệnh có thể đau kéo dài, gãy xương, thậm chí liệt. Tình trạng tắc nghẽn đường tiểu kéo dài cũng có thể ảnh hưởng đến chức năng thận. Người đàn ông ngoại quốc này quyết định phẫu thuật bằng robot tại Việt Nam.

Bệnh nhân nước ngoài điều trị ở Bệnh viện Bạch Mai. Ảnh: BVCC.

Không chỉ tiếp nhận người bệnh từ các nước phát triển, các cơ sở y tế còn điều trị nhiều trường hợp bệnh lý phức tạp đến từ các quốc gia trong khu vực.

Một trong số đó là chị N., 39 tuổi, quốc tịch Lào, bị liệt hoàn toàn hai chân và mất cảm giác từ ngực trở xuống trong 8 tháng sau sinh. Qua thăm khám, các bác sĩ phát hiện khối u tủy cổ ở vị trí C5-C7.

Người bệnh được phẫu thuật vi phẫu bóc tách khối u tại Khoa Chấn thương Chỉnh hình và Cột sống, Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội). Sau phẫu thuật khoảng 48 giờ, chị bắt đầu cử động chân. Một tuần sau, người bệnh có thể tự đứng dậy và tập đi lại.

Tương tự là trường hợp ông N.L (42 tuổi, trú tại Lào) tiêm chất lạ làm tăng kích cỡ vùng kín tại địa phương, sau đó, ông gặp phải biến chứng nặng. Lo lắng, người đàn ông lên mạng tìm kiếm thông tin và quyết định sang Hà Nội điều trị. Tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, các bác sĩ đã tiến hành nhiều lần phẫu thuật để lọc bỏ các tổn thương do chất lạ gây hoại tử ở vùng kín.

Những tín hiệu tích cực

Theo thống kê của Bệnh viện Bạch Mai ghi nhận 3.871 lượt bệnh nhân quốc tế đến khám và điều trị, gồm 2.721 lượt khám ngoại trú, 65 lượt điều trị ban ngày hoặc ngoại trú chuyên sâu và 1.078 lượt điều trị nội trú.

Người bệnh đến từ nhiều quốc gia, trong đó Trung Quốc có 804 lượt, Lào 659 lượt, Đông Timor 264 lượt, Hàn Quốc 156 lượt, Philippines 127 lượt, Thái Lan 120 lượt, Đài Loan 101 lượt, Singapore 93 lượt, Ấn Độ 63 lượt và Nhật Bản 53 lượt.

Ngoài châu Á, bệnh viện còn tiếp nhận người bệnh từ châu Âu, châu Mỹ và châu Phi. Cụ thể, ghi nhận công dân của các nước đến khám như Đức 268 lượt, Mỹ 107 lượt, Nga 79 lượt, Pháp 62 lượt, Nigeria 51 lượt, Nam Phi 50 lượt và Australia 49 lượt.

Để hỗ trợ người bệnh quốc tế, bệnh viện bố trí nhân viên y tế có khả năng ngoại ngữ tham gia tiếp nhận, trao đổi thông tin, hỗ trợ dịch thuật hồ sơ và tư vấn điều trị. Ứng dụng Bạch Mai Care được giới thiệu với các tính năng hỗ trợ bốn ngôn ngữ gồm tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Trung và tiếng Nhật, giúp người bệnh thuận tiện hơn khi đăng ký khám và tiếp cận thông tin.

Theo thống kê của Bộ Y tế, Việt Nam đang từng bước khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch y tế khu vực nhờ chi phí điều trị hợp lý, năng lực chuyên môn ngày càng nâng cao, công nghệ hiện đại và chất lượng phục vụ người bệnh.

Tại Hà Nội và TPHCM, nhiều bệnh viện như Bệnh viện Tim Hà Nội, Bệnh viện K, Bệnh viện Từ Dũ, Bệnh viện Nhi Đồng 1 và Bệnh viện Bạch Mai đã triển khai các kỹ thuật chuyên sâu như phẫu thuật robot, in 3D mô phỏng cấu trúc tim và can thiệp ít xâm lấn. Những tiến bộ này giúp mở rộng khả năng điều trị các ca bệnh phức tạp, trong đó có người bệnh đến từ nước ngoài.