Hàng nghìn người muốn gặp nam tiểu thương 'đẹp như idol' ở Hàn Quốc

Người bán khăn choàng tại chợ Namdaemun (Seoul) bất ngờ nổi tiếng sau khi các video về anh lan truyền trên mạng xã hội. Ảnh: Chụp màn hình từ SBS News.

Được cộng đồng mạng đặt biệt danh "thần tượng Namdaemun", người đàn ông ngoài 40 tuổi này hiện chưa công khai danh tính, chỉ xuất hiện qua tài khoản Instagram @nam_dadaguri. Anh gây chú ý với cách chào bán 6 chiếc khăn với giá 10.000 won (khoảng 190.000 đồng), nhưng liên tục khuyên khách đừng tiêu tiền.

Những màn đối đáp hài hước, thậm chí có phần "đuổi khách" giúp video về nhân vật này thu hút hàng triệu lượt xem. Dân mạng còn đặt cho anh nhiều biệt danh như "Scarf-rio" (kết hợp giữa từ scarf - khăn choàng và tên diễn viên Leonardo DiCaprio), "Scarf Eun-woo" hay "Namdaemun Lim Young-woong".

Người bán khăn này hiện chưa công khai danh tính. Ảnh: The Korea Herald.

"Cơn sốt" nhanh chóng vượt khỏi tầm kiểm soát. Hôm 5/11, gian hàng của anh phải tạm đóng cửa sau khi cảnh sát được gọi đến giải tán đám đông vì lo ngại vấn đề an toàn. Khi hoạt động trở lại vào ngày hôm sau, 3 nhân viên bảo vệ riêng được cho là đã túc trực bên ngoài để hỗ trợ kiểm soát trật tự.

Diễn viên hài Kim Hye-sun là một trong những nghệ sĩ mới nhất tìm đến chợ Namdaemun để gặp người bán khăn nói trên. Trong video đăng trên YouTube cá nhân, cô cho biết đã xem nhiều clip về anh và muốn tận mắt chứng kiến sức hút của nhân vật đang được ví như một thần tượng.

Ngay khi nhìn thấy người bán hàng, Kim không giấu được sự bất ngờ: "Anh ấy đẹp trai quá". Tuy nhiên, lượng khách vây quanh quá đông khiến nữ nghệ sĩ không thể tiếp cận quầy để mua khăn.

Kim không phải nghệ sĩ duy nhất chú ý đến tiểu thương này. Người dẫn chương trình Jang Sung-kyu gần đây cũng đăng video về người bán khăn trên mạng xã hội, gọi anh là "người đàn ông khiến tôi ghen tị nhất dạo gần đây".

Cặp đôi diễn viên hài Kang Jae-jun và Lee Eun-hyung cũng tìm đến chợ Namdaemun để gặp mặt, chụp ảnh cùng người bán hàng giữa đám đông người hâm mộ. Sự xuất hiện liên tiếp của các nghệ sĩ càng khiến sức hút của tiểu thương này lan rộng.

Đám đông tập trung trước quầy bán khăn tại chợ Namdaemun lúc 10h sáng.từ SBS Daily.

Đây không phải lần đầu một tiểu thương bình dân trở thành hiện tượng mạng tại Hàn Quốc. Trước đó, một người bán bánh cá nướng ở Gwangmyeong gây chú ý nhờ ngoại hình được nhận xét giống diễn viên Cha Eun-woo, từ đó có biệt danh "Bungeun-woo".

Một nhân viên quán lẩu tại Daegu cũng được gọi là "Myeon-eun-woo" vì có nét tương đồng với nam diễn viên này.