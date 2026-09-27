Hàng nghìn người khuấy động không khí Đại hội Thể thao lớn nhất xứ Nghệ

Tối 26/9, Lễ khai mạc Đại hội Thể dục, Thể thao tỉnh Nghệ An lần thứ X năm 2026 đã diễn ra hoành tráng tại Sân vận động Vinh, thu hút hàng nghìn người tham dự. Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Nghệ An lần thứ X năm 2026 không chỉ là ngày hội lớn của những người yêu thể thao, mà còn là dịp đánh giá những bước phát triển của phong trào thể dục thể thao quần chúng trên địa bàn tỉnh.

Toàn cảnh lễ khai mạc Đại hội Thể dục thể thao Nghệ An lần thứ X.

Qua đó, tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại", phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" và "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh".

Lực lượng vũ trang tham gia Lễ diễu hành.

Đồng thời góp phần mở rộng, nâng cao chất lượng phong trào tập luyện thể dục thể thao trong nhân dân, khôi phục và phát triển các môn thể thao dân tộc, thể thao truyền thống của địa phương; qua đó tuyển chọn những vận động viên xuất sắc, bổ sung lực lượng tham gia Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026.

Lễ diễu hành biểu dương lực lượng của 38 khối.

Với chủ đề "Thể thao Nghệ An-Khát vọng vươn cao", Đại hội không chỉ là nơi tranh tài, thể hiện tài năng, ý chí và thành tích của các vận động viên, mà còn là dịp giao lưu, học hỏi, tăng cường đoàn kết, lan tỏa tinh thần thể thao cao thượng và khơi dậy mạnh mẽ khát vọng vươn lên.

Ban Tổ chức trao cờ lưu niệm và hoa cho các đoàn vận động viên và các lực lượng về tham gia Đại hội TDTT tỉnh Nghệ An lần thứ X năm 2026. Ảnh PB.

Thông tin từ Ban tổ chức cho biết, đến nay 130/130 xã, phường ở Nghệ An đã hoàn thành tổ chức đại hội thể dục thể thao. Mỗi địa phương lựa chọn ít nhất 5 môn thi đấu phù hợp điều kiện thực tế, thu hút cán bộ, công chức, lực lượng vũ trang, học sinh và đông đảo người dân tham gia.

Đông đảo người dân dự lễ khai mạc Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Nghệ An lần thứ X năm 202

Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Nghệ An lần thứ X có 18 môn thi đấu. Đến nay 14 môn đã hoàn thành, gồm bóng đá nam 7 người, bóng chuyền, bóng chuyền bãi biển, đá cầu, võ cổ truyền, cầu lông, bóng bàn, vật, đẩy gậy, bắn nỏ, bi sắt, việt dã, karate và vovinam. Bốn môn còn lại là điền kinh trong sân, bơi, cờ vua và kéo co, được bố trí thi đấu trong thời gian từ ngày 24-30/9.

Đặc sắc chương trình nghệ thuật với chủ đề “Thể thao Nghệ An - Khát vọng vươn cao”.

Sau lễ khai mạc là màn đồng diễn và chương trình nghệ thuật với chủ đề "Thể thao Nghệ An-Khát vọng vươn cao", gồm 3 chương: "Mạch nguồn Lam Giang", "Thể thao Nghệ An-Sức mạnh hội tụ" và "Khát vọng vươn cao-Nghệ An tỏa sáng". Chương trình có sự tham gia của hàng nghìn diễn viên, vận động viên trong toàn tỉnh, làm nổi bật quy mô và tầm vóc của giải đấu thể thao lớn nhất toàn tỉnh…