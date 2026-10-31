Hàng nghìn người hóa trang kinh dị đón Halloween ở phố Tây TPHCM

Tối 30/10, phố Tây Bùi Viện (phường Bến Thành, TPHCM) trở nên nhộn nhịp, rực rỡ sắc màu khi nhiều cửa hàng trang hoàng đón Halloween, thu hút hàng nghìn người dân và du khách đổ về vui chơi, hóa trang.

Kiều Trang (phường Đông Hưng Thuận) cho biết đây là lần đầu tiên cô tham gia lễ hội Halloween. Trang dành khoảng 1 giờ để trang điểm, tự do sáng tạo nhân vật theo ý thích chứ không theo chủ đề cụ thể. Cô cho biết muốn thử sức với lễ hội hóa trang từ lâu, nhưng đến năm nay mới có dịp trải nghiệm.

Cũng như Trang, cô Hồng Minh và cô Kim Chi (phường Bến Thành) lần đầu tham gia cho biết, những năm trước, khi chứng kiến các bạn trẻ hóa trang thành nhiều nhân vật độc đáo, đầy màu sắc, hai cô cũng muốn thử trải nghiệm. Năm nay, dù đã ở độ tuổi U70, cả hai vẫn cùng nhau hóa trang xuống phố, hòa mình vào không khí vui nhộn của lễ hội.

Không chỉ người lớn và giới trẻ, nhiều em nhỏ cũng được cha mẹ cho diện trang phục hóa trang thành những nhân vật yêu thích. Từ những chú ma nhỏ đáng yêu đến các siêu anh hùng, tất cả góp phần tạo nên bức tranh Halloween đầy màu sắc.

Anh Nguyễn Khánh Toàn (phường Sài Gòn) cho biết, anh cùng vợ hóa trang theo chủ đề “gia đình gương mẫu”. Gia đình anh đã duy trì hoạt động này suốt 10 năm, chủ yếu tận dụng trang phục có sẵn để tiết kiệm chi phí, dành khoảng nửa ngày chuẩn bị và trang điểm.

Theo ghi nhận của VietNamNet, phố Tây Bùi Viện rực rỡ sắc màu với muôn kiểu hóa trang độc đáo, từ các nhân vật hoạt hình, ma quỷ đến những tạo hình mang đậm màu sắc văn hóa.

Anh Trung Kiên và chị Phương Thảo (phường Bình Trưng) cho biết, cả hai lấy cảm hứng từ bộ phim Death Note để hóa trang. Trong đó, chị Thảo hóa thân thành nhân vật chính, còn anh Kiên vào vai tử thần. Hai người chỉ mất khoảng 30 phút chuẩn bị.

Theo anh Kiên, Halloween năm nay rất vui nhộn và đông đúc, lượng người xuống phố hóa trang nhiều hơn khiến không khí lễ hội sôi động, đồng thời giúp những người tham gia cảm thấy thoải mái, không còn e ngại hay lạc lõng.

Halloween là lễ hội có nguồn gốc từ phương Tây, được tổ chức vào cuối tháng 10 hằng năm. Đây là dịp mọi người hóa trang thành ma quỷ, nhân vật phim ảnh hoặc những hình tượng yêu thích để vui chơi và hòa mình vào không khí lễ hội sôi động, đầy màu sắc.