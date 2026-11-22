Video: Hàng nghìn người hòa mình vào Sắc màu văn hóa xứ Thanh.

Từ 19h, đông đảo người dân đã tập trung về khu vực quảng trường để tham quan, trải nghiệm không gian văn hóa và đón chờ chương trình nghệ thuật khai mạc ngày hội.

Nhiều gia đình cũng tranh thủ dịp cuối tuần đưa con em đến ngày hội để tìm hiểu những nét đẹp văn hóa truyền thống của quê hương.

Trong ánh đèn rực rỡ, những gian trưng bày mang đậm sắc thái văn hóa vùng miền; những bộ trang phục truyền thống nhiều màu sắc cùng âm vang cồng chiêng đã tạo nên bầu không khí vui tươi, náo nhiệt ngay giữa lòng đô thị.

Với chủ đề “Sắc màu văn hóa xứ Thanh”, ngày hội quy tụ đồng bào các dân tộc Kinh, Mường, Thái, Dao, Thổ, Mông và Khơ Mú... đến từ nhiều xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Bên khung cửi tại ngày hội, đồng bào các dân tộc tái hiện sinh động nghề dệt thổ cẩm truyền thống. Qua đôi bàn tay khéo léo, những sợi chỉ đa sắc được đan kết thành các hoa văn tinh xảo, mang đậm dấu ấn văn hóa của từng dân tộc.

Cùng với không gian dệt thổ cẩm, khu vực trải nghiệm cồng chiêng cũng thu hút đông đảo người dân. Những âm thanh khi trầm hùng, khi rộn ràng vang lên giữa quảng trường khiến không khí ngày hội thêm sôi động.

Trong những bộ trang phục truyền thống rực rỡ sắc màu, đồng bào các dân tộc xứ Thanh cùng hội tụ, tạo nên bức tranh văn hóa đa sắc giữa lòng phố thị.

Điểm nhấn trong đêm khai mạc là chương trình nghệ thuật với chủ đề “Sắc màu văn hóa xứ Thanh” được dàn dựng công phu với sự tham gia của các nghệ sĩ chuyên nghiệp cùng khoảng 600 nghệ nhân, diễn viên quần chúng.

Chương trình gồm 3 chương: “Dòng chảy lịch sử và cội nguồn văn hóa xứ Thanh”; “Sắc màu văn hóa xứ Thanh” và “Thanh Hóa cùng non sông hòa nhịp”.

Thông qua các tiết mục ca múa nhạc, hoạt cảnh và diễn xướng dân gian, kết hợp với hệ thống âm thanh, ánh sáng và công nghệ trình diễn hiện đại, chương trình tái hiện những dấu ấn lịch sử, giới thiệu sự đa dạng văn hóa của các cộng đồng dân tộc, đồng thời khắc họa hình ảnh một Thanh Hóa đang vươn mình phát triển.

Những điệu múa dân gian mềm mại, uyển chuyển hòa quyện cùng tiếng cồng chiêng vang vọng, tạo nên không gian nghệ thuật đậm đà bản sắc. Kết hợp với công nghệ trình diễn hiện đại, chương trình mang đến cho khán giả những màn trình diễn sinh động, hấp dẫn.

Hàng nghìn người hào hứng theo dõi chương trình nghệ thuật đặc sắc, đồng thời hòa mình vào các hoạt động giao lưu văn hóa cùng đồng bào các dân tộc tại ngày hội.

Các em nhỏ háo hức dõi theo từng điệu múa, lời ca của đồng bào các dân tộc.

Người dân dùng điện thoại ghi lại những màn trình diễn ấn tượng trong đêm khai mạc.

Sự hưởng ứng của hàng nghìn người dân không chỉ góp phần tạo nên thành công của đêm khai mạc mà còn cho thấy sức hấp dẫn của văn hóa truyền thống trong đời sống đương đại.

Ngày hội văn hóa các dân tộc tỉnh Thanh Hóa năm 2026 với chủ đề “Sắc màu văn hóa xứ Thanh” diễn ra từ ngày 22 đến 24/11/2026 tại Quảng trường Lam Sơn hứa hẹn mang đến cho người dân và du khách nhiều trải nghiệm ý nghĩa.