Hàng nghìn người dự lễ tạ ơn Đức Chí tôn hoằng khai đạo Cao Đài

23h ngày 15/11, tại Tòa thánh Châu Minh, Hội thánh Cao Đài Tiên Thiên (xã Tiên Thủy, tỉnh Vĩnh Long), hàng nghìn tín đồ đạo Cao Đài đã tham dự Đại lễ tạ ơn Đức Chí tôn hoằng khai đại đạo và kỷ niệm 100 năm khai đạo Cao Đài.

Buổi lễ diễn ra trong không khí trang nghiêm, thành kính và kéo dài đến hơn 2h sáng 16/11.

Đông đảo chức sắc, chức việc và tín đồ từ nhiều địa phương đã về dự, cùng hướng lòng tri ân Đức Chí tôn, tưởng nhớ các bậc tiền khai đại đạo và nhìn lại chặng đường 100 năm hình thành, phát triển của đạo Cao Đài.

Đạo Cao Đài ra đời tại Nam Bộ năm 1926, trong một giai đoạn đặc biệt của lịch sử Việt Nam, khi xã hội trải qua những biến đổi sâu sắc về chính trị, kinh tế, văn hóa và đời sống tinh thần. Sự hình thành của đạo Cao Đài là một hiện tượng tôn giáo mới mang tính đặc thù của Việt Nam, phản ánh nhu cầu tìm kiếm một hệ giá trị tinh thần có khả năng dung hợp truyền thống dân tộc với những chuyển biến của thời đại.

Trải qua 100 năm hình thành và phát triển, đạo Cao Đài từng bước xác lập hệ thống giáo lý, giáo luật, tổ chức và mở rộng hoạt động tôn giáo trong nước cũng như ở nước ngoài. Đến nay, đạo Cao Đài đã trở thành một bộ phận đáng chú ý trong đời sống tôn giáo, văn hóa và xã hội Việt Nam.

Chánh phối sư Thượng Phong Thanh, Trưởng Ban Thường trực Hội thánh Cao Đài Tiên Thiên, cho biết đạo Cao Đài mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, với tôn chỉ “Tam giáo quy nguyên, Ngũ chi hiệp nhứt”, hướng con người đến đời sống đạo đức, thương yêu và hòa ái. Trong quá trình hình thành và phát triển, đạo Cao Đài có những đóng góp trên các lĩnh vực văn hóa, đạo đức, xã hội, đồng thời đồng hành cùng dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Lễ kỷ niệm 100 năm khai đạo Cao Đài được tổ chức trang nghiêm, chu đáo. Cùng với đó có nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc, thu hút đông đảo chức sắc, chức việc và tín đồ tham dự.

Cùng nhóm 10 người bạn có mặt tại Tòa thánh từ nhiều ngày, chị Ngô Thanh Nhã (45 tuổi, đến từ TPHCM, thứ 2 từ trái qua) không giấu được niềm vui và xúc động. Chị Nhã cho biết không gian tổ chức đại lễ lần này khá hoành tráng, công tác chuẩn bị được thực hiện chu đáo, chỉn chu từ những chi tiết nhỏ nhất. Đối với chị, được góp sức chuẩn bị và trực tiếp tham dự sự kiện kỷ niệm 100 năm khai đạo là niềm vui, niềm tự hào của một tín đồ Cao Đài.

Không gian Tòa thánh Châu Minh, Hội thánh Cao Đài Tiên Thiên được trang trí rực rỡ, với các không gian bán hàng lưu niệm và khu trưng bày.