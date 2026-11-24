Buổi biểu diễn diễn ra tại không gian văn hóa đường Hùng Vương, phường Lương Văn Tri, tỉnh Lạng Sơn. Sự kiện có sự tham gia của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Nguyễn Cảnh Toàn, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Đoàn Thanh Sơn, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn Phạm Đức Huân...

Tại chương trình, hàng nghìn người dân xứ Lạng đổ ra đường để thưởng thức màn biểu diễn độc đạo này. Đây là lần đầu tiên Lạng Sơn có màn đồng diễn múa chầu Then với sự tham gia của hơn 1.000 người tham gia cùng thời điểm.

Diễn viên tham gia buổi biểu diễn là thành viên thuộc 40 câu lạc bộ của Hội Bảo tồn dân ca tỉnh Lạng Sơn, các câu lạc bộ bảo tồn dân ca thuộc Trung tâm Văn hóa tỉnh và 50 học sinh các trường học trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Màn biểu diễn chầu Then diễn ra trong không khí vui tươi, phấn khởi. Điệu nhạc then truyền thống vang lên cùng màn đồng diễn của hàng nghìn người với những động tác đều đặn, mượt mà khiến những người xem đắm say.

Đặc biệt, cuối tiết mục biểu diễn, nhiều lãnh đạo Lạng Sơn đã xuống sân khấu hòa mình vào đoàn biểu diễn, thực hiện những động tác nhảy múa khiến không gian càng trở nên vui nhộn.

Theo Ban Tổ chức, sự kết nối giữa những người gắn bó lâu năm với di sản và thế hệ trẻ không chỉ tạo nên sức lan tỏa cho hoạt động mà còn thể hiện sự tiếp nối trong hành trình gìn giữ, trao truyền những giá trị văn hóa truyền thống. Qua từng điệu múa, tiếng đàn, lời then, vẻ đẹp văn hóa của đồng bào các dân tộc xứ Lạng được tái hiện, góp phần đưa di sản đến gần hơn với công chúng.

Chương trình đồng diễn chầu Then là một trong những hoạt động điểm nhấn của Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết toàn dân tộc tỉnh Lạng Sơn năm 2026. Sự kiện nhằm tôn vinh, quảng bá giá trị di sản văn hóa phi vật thể của dân tộc, đặc biệt là nghệ thuật hát then, đàn tính đặc sắc của đồng bào dân tộc Tày, Nùng xứ Lạng; đồng thời góp phần lan tỏa tình yêu, ý thức trách nhiệm trong gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống trong cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Clip ghi lại màn đồng diễn tại Lạng Sơn