Tối 24/11, chương trình nghệ thuật Muôn sắc Việt Nam: Văn hóa soi đường - Non sông hòa nhịp diễn ra tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội. 20h, sự kiện mới chính thức bắt đầu nhưng lúc 14h, rất đông khán giả đã xếp hàng bên ngoài địa điểm tổ chức đêm nhạc. Họ hy vọng có thể vào sân sớm để giành được vị trí đẹp, gần sân khấu nhất.

Khán giả xếp hàng qua cửa soát vé. Trước đó, khi hệ thống vé được mở lúc 10h ngày 19/11, khoảng 8 phút sau khi mở cổng, toàn bộ vé được đăng ký hết. Thời điểm đó, hàng trăm nghìn người cùng truy cập, xếp hàng trực tuyến để chờ cơ hội nhận vé.

Những ngày qua, trên các trang mạng xã hội, hàng loạt tài khoản tìm mua lại vé tham gia Muôn sắc Việt Nam. Toàn bộ vé của sự kiện được phát miễn phí nhưng trước sức nóng của đêm nhạc, không ít tài khoản vẫn rao bán với mức giá cao. Do đó, BTC phải lên tiếng cảnh báo khán giả. Dù vậy, sát thời điểm chương trình diễn ra, bên ngoài sân Mỹ Đình, vẫn rất đông phe vé rao bán vé với nhiều mức giá khác nhau, từ vài trăm nghìn đồng tới hàng triệu đồng một cặp.

Nhóm bạn trẻ mặc áo dài tới theo dõi đêm nhạc. Concert diễn ra tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình, với quy mô dự kiến khoảng 50.000 khán giả. Chương trình được tổ chức nhân Ngày Văn hóa Việt Nam, đồng thời hướng tới kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (24/11/1946-24/11/2026).

"Vì đây là một concert quy mô lớn nên chúng em muốn được thưởng thức phần trình diễn của tất cả nghệ sĩ. Chúng em thấy việc tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam là một hoạt động ý nghĩa, tạo không gian để những người yêu âm nhạc và văn hóa có cơ hội gặp gỡ, giao lưu. Không chỉ có concert, các hoạt động sáng tạo, nghệ thuật, mỹ thuật và âm nhạc diễn ra tại Hà Nội cũng góp phần đưa văn hóa đến gần hơn với công chúng. Đây là chương trình dành cho mọi người, đặc biệt là những người yêu âm nhạc và mong muốn tìm hiểu, lan tỏa văn hóa Việt Nam", Đan Lê và Khánh Ly (19 tuổi) nói.

“Hôm nay là Ngày Văn hóa Việt Nam nên em muốn lựa chọn trang phục áo dài truyền thống để thể hiện tinh thần hưởng ứng sự kiện. Nghệ sĩ mà em yêu thích và ủng hộ là Cheng. Đây cũng là nghệ sĩ có tình yêu với văn hóa Việt Nam, vì vậy em mong muốn thông qua chương trình có thể góp phần lan tỏa những giá trị văn hóa đến với đông đảo mọi người”, bạn trẻ tên Uyên nói.

Sự kiện quy tụ nhiều thế hệ nghệ sĩ gồm NSND Quang Thọ, NSND Thu Hiền, NSND Thanh Hoa, NSND Tự Long, NSND Tấn Minh, NSƯT Cao Minh, Mỹ Tâm, Tùng Dương, Noo Phước Thịnh, Hòa Minzy, Hoàng Thùy Linh, Hương Tràm, Đức Phúc, Erik và Phương Mỹ Chi, Phạm Thu Hà, Quốc Thiên, Võ Hạ Trâm, OSAD, Cheng…

Sáng sớm 24/11, các đơn vị phục vụ concert đã có mặt tại khu vực sân vận động Mỹ Đình để khẩn trương triển khai nhiệm vụ, kiểm tra các điều kiện bảo đảm an ninh, an toàn và vệ sinh môi trường. Ban tổ chức cũng bố trí nhiều điểm trông giữ xe miễn phí phục vụ khán giả đến tham dự chương trình.