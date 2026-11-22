Sự kiện là điểm nhấn trong khuôn khổ Lễ hội Áo dài Du lịch Hà Nội năm 2026, góp phần tôn vinh giá trị văn hóa của tà áo dài, đồng thời lan tỏa tình yêu di sản và quảng bá hình ảnh Thủ đô đến người dân, du khách trong nước và quốc tế.

Phó Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Nguyễn Trần Quang phát biểu khai mạc chương trình. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN

Phó Chủ tịch Hiệp hội văn hoá áo dài Việt Nam Khúc Thị Dậu phát biểu. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN

Lãnh đạo Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Hà Nội nhận xác lập kỷ lục Người Việt toàn cầu về số lượng nam mặc áo dài nhiều nhất. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN

Trong không gian văn hóa đặc trưng bên hồ Hoàn Kiếm, hàng nghìn người thuộc nhiều lứa tuổi, ngành nghề, đến từ nhiều địa phương cùng hội tụ, tạo nên bức tranh đa sắc màu về trang phục truyền thống Việt Nam. Những tà áo dài duyên dáng, trang phục cổ truyền được tái hiện công phu cùng các thiết kế mang hơi thở đương đại đã góp phần tạo nên không khí lễ hội sôi động giữa trung tâm Thủ đô.

Chương trình do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội phối hợp với Hiệp hội Văn hóa Áo dài Việt Nam và các đơn vị liên quan tổ chức, với sự tham gia của cộng đồng Bách Hoa Bộ Hành, các tổ chức, câu lạc bộ, hội viên và đông đảo người yêu áo dài.

Điểm nhấn đáng chú ý của chương trình là màn diễu hành của 500 nam sinh viên trong trang phục áo dài truyền thống với chủ đề "Áo dài Nam – Dòng chảy Di sản", hướng tới xác lập kỷ lục Người Việt toàn cầu về số lượng nam giới mặc áo dài nhiều nhất. Trong trang phục áo dài nam, 500 sinh viên cùng tham gia diễu hành quanh hồ Hoàn Kiếm, thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân và du khách.

Diễu hành áo dài quanh khu vực Hồ Hoàn Kiếm chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN

Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh tham gia diễu hành áo dài quanh khu vực Hồ Hoàn Kiếm chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN

Các đại biểu với trang phục áo dài tham gia diễu hành tại chương trình. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN

Hoạt động không chỉ giới thiệu vẻ đẹp của áo dài nam mà còn góp phần khẳng định áo dài là di sản văn hóa chung của dân tộc, không chỉ dành riêng cho phụ nữ. Ban tổ chức mong muốn thông qua chương trình lan tỏa phong trào mặc áo dài trong nam giới thuộc nhiều tầng lớp, từ cán bộ, công chức, viên chức, giáo viên đến học sinh, sinh viên và người dân trong các dịp lễ hội, ngày kỷ niệm, sự kiện văn hóa.

Cùng với khối diễu hành áo dài nam, Ngày hội Việt phục "Bách Hoa Bộ Hành" quy tụ khoảng 800 người trong các trang phục cổ phục, áo dài ngũ thân và nhiều loại hình trang phục truyền thống Việt Nam. Các thành viên tham gia được tổ chức theo từng nhóm trang phục như áo dài, áo tấc, áo nhật bình, áo giao lĩnh, áo viên lĩnh, thường phục, tế phục và triều phục. Qua đó, công chúng có dịp tìm hiểu sự phong phú trong lịch sử trang phục Việt, từ kiểu dáng, chất liệu đến đặc trưng văn hóa của từng thời kỳ.

Thông qua hoạt động diễu hành, cộng đồng Bách Hoa Bộ Hành giới thiệu những kết quả nghiên cứu, sưu tầm, phục dựng và ứng dụng cổ phục trong đời sống hiện nay. Đây cũng là dịp để những người yêu trang phục truyền thống chia sẻ niềm đam mê, góp phần đưa cổ phục Việt đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là giới trẻ.

Hiệp hội áo dài Việt Nam tham gia diễu hành áo dài quanh khu vực Hồ Hoàn Kiếm chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN

Sự kiện diễu hành thu hút đông đảo người dân và du khách quan tâm, theo dõi. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN

500 nam sinh mặc áo dài, lập kỷ lục Người Việt toàn cầu về số lượng nam mặc áo dài nhiều nhất. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN

Đoàn Thành phố Hà Nội tham gia diễu hành áo dài quanh khu vực Hồ Hoàn Kiếm chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN

Bên cạnh đó, khoảng 700 thành viên Hiệp hội Văn hóa Áo dài Việt Nam đến từ các tỉnh, thành phố đã tham gia diễu hành, thể hiện sự hưởng ứng của cộng đồng đối với hoạt động bảo tồn và quảng bá áo dài. Sự góp mặt của các đoàn đại diện nhiều địa phương góp phần kết nối những người cùng quan tâm đến văn hóa áo dài, lan tỏa tình yêu trang phục truyền thống trên phạm vi cả nước.

Phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Trần Quang, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội nhấn mạnh, áo dài Việt Nam là giá trị văn hóa hiện diện trong đời sống thường ngày, được trao truyền qua nhiều thế hệ bằng tình yêu, niềm tự hào và sự thực hành của cộng đồng. Trải qua những thăng trầm lịch sử, áo dài không ngừng vận động, biến đổi và phát triển; mỗi dáng áo, đường kim, mũi chỉ đều chứa đựng những câu chuyện về lịch sử, thẩm mỹ, phong tục và tâm hồn dân tộc.

Đối với Hà Nội, áo dài còn gợi nhắc cốt cách thanh lịch, tinh tế của người Tràng An, gắn với vẻ đẹp phố cổ, mái đình, mái chùa và những không gian di sản và nhịp sống văn hóa đặc trưng của Thủ đô. Theo ông Nguyễn Trần Quang, chủ đề "Dòng chảy di sản" thể hiện sự kết nối giữa quá khứ và hiện tại, truyền thống và hiện đại, giữa những giá trị văn hóa được cha ông trao truyền với sức sáng tạo của các thế hệ hôm nay. Hình ảnh hơn 2000 người thuộc các tầng lớp, lứa tuổi, ngành nghề, thế hệ tham gia chương trình diễu hành hôm nay phản ánh tình yêu văn hóa dân tộc, tự hào về di sản Việt Nam.

Diễu hành áo dài quanh khu vực Hồ Hoàn Kiếm chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN

Nam sinh mặc áo dài diễu hành quanh khu vực Hồ Gươm chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN

Các hoạt động nghệ thuật chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN

Các đại biểu mặc áo dài tham gia diễu hành tại chương trình. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN

Diễu hành áo dài quanh Hồ Hoàn Kiếm chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN

Bà Đặng Thị Bích Liên, Chủ tịch Hiệp hội Văn hóa Áo dài Việt Nam cho biết, Hiệp hội chính thức đi vào hoạt động từ tháng 9/2025, từng bước xây dựng tổ chức, mở rộng mạng lưới hội viên trong nước và quốc tế, triển khai các hoạt động kết nối tại địa phương nhằm bảo tồn, phát huy và lan tỏa văn hóa áo dài. Thông qua chương trình, Hiệp hội mong muốn kết nối những người tâm huyết với văn hóa dân tộc, đưa áo dài Việt Nam đến gần hơn với cộng đồng và bạn bè quốc tế.

Lễ hội Áo dài Du lịch Hà Nội năm 2026 diễn ra từ ngày 21 đến 23/11 tại Bảo tàng Hà Nội và khu vực hồ Hoàn Kiếm, với chủ đề "Nét đẹp truyền thống – Hơi thở đương đại". Bên cạnh chương trình diễu hành, tại Bảo tàng Hà Nội còn diễn ra các hoạt động trình diễn thời trang, đồng diễn áo dài, cuộc thi thiết kế áo dài, trưng bày sản phẩm thủ công, vải lụa, phụ kiện và trải nghiệm nghề truyền thống.

Thông qua chuỗi hoạt động, Hà Nội hướng tới gắn kết bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa với phát triển du lịch và công nghiệp văn hóa; tạo không gian để nghệ nhân, nhà thiết kế và cộng đồng cùng tham gia thực hành, sáng tạo văn hóa. Từ không gian bảo tàng đến những tuyến phố quanh hồ Hoàn Kiếm, tà áo dài được đưa vào đời sống cộng đồng, góp phần khẳng định sức sống của di sản trong xã hội hiện đại và quảng bá hình ảnh Thủ đô văn hiến, văn minh, sáng tạo.

Sự kiện diễu hành thu hút đông đảo người dân và du khách quan tâm và đến thưởng thức. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN

500 nam sinh mặc áo dài tham gia sự kiện. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN

Diễu hành áo dài quanh khu vực Hồ Hoàn Kiếm chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN

Đoàn diễu hành áo dài nam quanh khu vực Hồ Hoàn Kiếm chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN

Sự kiện diễu hành thu hút đông đảo người dân và du khách quan tâm, theo dõi. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN