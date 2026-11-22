Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Trần Quang, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội cho biết: “Hôm nay, giữa không gian hồ Hoàn Kiếm, bên những di sản kiến trúc văn hoá, biểu tượng của Hà Nội, hàng nghìn tà áo dài cùng hội tụ, tạo nên một bức tranh văn hoá sống động.

Tại đây, quá khứ và hiện tại gặp gỡ, truyền thống được kết nối bằng những sáng tạo của thời đại. Đó cũng chính là thông điệp chủ đề “Dòng chảy di sản” muốn gửi gắm. Không chỉ kết nối truyền thống và hiện đại, dòng chảy ấy còn tạo nên sự gắn kết giữa các thế hệ, những giá trị được cha ông trao truyền với khát vọng sáng tạo của con người hôm nay”.

Ông Nguyễn Trần Quang, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội phát biểu tại lễ khai mạc

Bên cạnh đó, màn diễu hành của 500 nam sinh viên mặc áo dài truyền thống tại sự kiện đã được xác lập Kỷ lục Người Việt toàn cầu về số lượng nam giới mặc áo dài tham gia diễu hành đông nhất. Bà Khúc Thị Dậu, Phó Chủ tịch Hiệp hội Văn hóa Áo dài Việt Nam bày tỏ chương trình Diễu hành Áo dài Du lịch Hà Nội 2026 mang một ý nghĩa đặc biệt. Hình ảnh 500 nam sinh viên trong tà áo dài truyền thống được tôn vinh và xác lập Kỷ lục Người Việt toàn cầu. Không chỉ là sự tiếp nối và gìn giữ nét đẹp cổ truyền, sự kiện này còn khẳng định áo dài là di sản văn hóa của cả dân tộc với sứ mệnh kết nối cộng đồng, lan tỏa tình yêu áo dài. Đồng thời, đây cũng là dịp để đưa vẻ đẹp văn hóa Việt Nam đến với bạn bè quốc tế.

Bà Khúc Thị Dậu, Phó Chủ tịch Hiệp hội Văn hóa Áo dài Việt Nam bày tỏ chương trình Diễu hành Áo dài Du lịch Hà Nội 2026 mang một ý nghĩa đặc biệt

Bà Võ Lưu Lan Uyên, Phó Tổng thư ký Tổ chức Kỷ lục Người Việt toàn cầu đã công bố quyết định của Tổ chức Kỷ lục Người Việt toàn cầu - VietWorld, xác lập Kỷ lục Người Việt toàn cầu với nội dung: Sự kiện diễu hành quanh Hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội với chủ đề “Áo dài nam - Dòng chảy di sản” có số lượng nam giới mặc trang phục áo dài đông nhất trong khuôn khổ Lễ hội Áo dài Du lịch Hà Nội năm 2026.

Bà Võ Lưu Lan Uyên, Phó Tổng thư ký Tổ chức Kỷ lục Người Việt toàn cầu trao quyết định của Tổ chức Kỷ lục Người Việt toàn cầu - VietWorld, xác lập Kỷ lục Người Việt toàn cầu

Điểm nhấn của chương trình là phần diễu hành áo dài với sự tham gia của hơn 2.000 người thuộc nhiều độ tuổi, ngành nghề, thế hệ khác nhau. Đoàn diễu hành được tổ chức thành nhiều khối, với sự góp mặt của đại diện các cơ quan, đơn vị, hội viên Hiệp hội Văn hóa Áo dài Việt Nam, sinh viên và người dân đến từ Hà Nội cùng nhiều tỉnh, thành phố như Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Đắk Lắk, Thái Nguyên,... và bạn bè quốc tế. Các đoàn lần lượt xuất phát, di chuyển qua những tuyến phố quanh hồ Hoàn Kiếm, tạo nên không khí sôi động giữa không gian trung tâm Thủ đô.

Đoàn diễu hành được tổ chức thành nhiều khối, với sự góp mặt của đại diện các cơ quan, đơn vị, hội viên Hiệp hội Văn hóa Áo dài Việt Nam, sinh viên và người dân đến từ Hà Nội cùng nhiều tỉnh, thành phố như Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Đắk Lắk, Thái Nguyên,... và bạn bè quốc tế

Đặc biệt, bên cạnh những tà áo dài quen thuộc với nhiều kiểu dáng, màu sắc phong phú, các trang phục truyền thống của Việt Nam như áo tấc, áo ngũ thân, mãng lan, giao lĩnh, viên lĩnh,... khiến nhiều người dân và du khách trầm trồ, thích thú. Chương trình còn có sự tham gia của các đoàn trình diễn cờ, quạt, múa lân, múa rồng và đoàn trống, góp phần tạo nên sắc màu đa dạng cho hoạt động diễu hành. Sự xuất hiện của những bộ cổ phục với kiểu dáng, hoa văn và màu sắc đặc trưng góp phần tái hiện vẻ đẹp trang phục Việt qua các thời kỳ lịch sử, mang đến cho người xem cơ hội tiếp cận gần hơn với những giá trị văn hóa truyền thống.

Áo viên lĩnh là dạng trang phục phổ biến từ thời Lý đến Nguyễn, dành cho tầng lớp quan lại và quý tộc

Một dạng trang phục của vũ công thời Nguyễn đi kèm với Vân Kiên

Áo Nhật Bình - lễ phục cung đình triều Nguyễn dành cho nữ giới hoàng thất

Long bào và Phượng bào với họa tiết tinh xảo dành cho vua và hoàng hậu thời Nguyễn

Áo giao lĩnh, dạng trang phục phổ biến từ thời Lý, Trần đến thời Hậu Lê

Từ những bộ áo dài hiện đại đến những loại cổ phục Việt, chương trình đã mở ra không gian giao lưu văn hóa, nơi các giá trị di sản được giới thiệu và kết nối với công chúng hôm nay. Qua đó, chương trình góp phần tiếp tục lan tỏa tình yêu áo dài, khuyến khích cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ, chủ động tìm hiểu, gìn giữ và phát huy giá trị của trang phục truyền thống.