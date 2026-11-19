Ngày 19/11, tại Công viên Bãi Sau, phường Vũng Tàu (TP.HCM), khoảng 10.000 người tham gia chương trình đi bộ đồng hành trong khuôn khổ Festival Nhân ái 2026, với mục tiêu vận động 10 tỷ đồng chăm lo Tết Nguyên đán 2027 cho người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Đây là hoạt động điểm nhấn của Festival Nhân ái 2026 do Hội Chữ thập đỏ TP.HCM phối hợp với các đơn vị, địa phương tổ chức, mang chủ đề “Vì mọi người, ở mọi nơi”.

Chương trình có sự tham dự của đại diện lãnh đạo TP.HCM, các cơ quan, doanh nghiệp, nhà hảo tâm cùng đông đảo người dân.

Với thông điệp “Mỗi bước chân - Một tấm lòng nhân ái”, người tham gia cùng đi bộ trên cung đường dài khoảng 2km, chung tay vận động nguồn lực thực hiện phong trào “Tết Nhân ái” Xuân Đinh Mùi 2027. Những phần quà thiết thực sẽ được trao đến người nghèo, người cao tuổi neo đơn, trẻ em và các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Minh Nhựt, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TP.HCM, nhấn mạnh chủ đề “Vì mọi người, ở mọi nơi” là lời kêu gọi mỗi tổ chức, cá nhân cùng hành động, sẻ chia để không ai bị bỏ lại phía sau. Mỗi bước chân đồng hành sẽ góp phần mang mùa xuân ấm áp đến với những gia đình còn khó khăn.

Ông Nhựt cũng kêu gọi doanh nghiệp, nhà hảo tâm và người dân chung tay hưởng ứng phong trào “Tết Nhân ái”, đồng thời khẳng định mọi đóng góp đều được tiếp nhận trên tinh thần tự nguyện, quản lý và sử dụng đúng mục đích, công khai, minh bạch, trao đến đúng đối tượng.

Hướng tới Tết Nguyên đán 2027, các cấp Hội Chữ thập đỏ TP.HCM đặt mục tiêu vận động 40.000 phần quà dành tặng người có hoàn cảnh khó khăn. Đến nay, Thành hội đã vận động đăng ký ủng hộ 7.000 phần quà; các cấp hội cơ sở và đơn vị trực thuộc vận động gần 30.000 phần quà, với tổng trị giá hơn 27 tỷ đồng.

Tại chương trình, ban tổ chức tiếp nhận và tri ân các đơn vị đồng hành, đóng góp nguồn lực cho phong trào “Tết Nhân ái” năm 2027.

Trong khuôn khổ Festival, nhiều hoạt động ý nghĩa khác cũng được tổ chức như diễn tập cứu nạn, sơ cấp cứu người đuối nước; ra mắt 30 đội tình nguyện viên sơ cấp cứu tại cộng đồng và không gian kết nối nhân ái.

Festival Nhân ái 2026 diễn ra từ ngày 17 đến 19/11, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (23/11/1946 - 23/11/2026) và 50 năm xây dựng, phát triển Hội Chữ thập đỏ TP.HCM (15/1/1977 - 15/1/2027).