Dự Lễ khai mạc có bà Ngô Phương Ly, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương cùng các Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện ngoại giao, tổ chức quốc tế tại Việt Nam.

Các đại biểu tham quan các gian hàng trưng bày sản vật địa phương.

Diễn ra trong hai ngày 21 và 22-11, ngay trước thềm Ngày Văn hóa Việt Nam (24-11) lần đầu tiên được tổ chức trên phạm vi cả nước, Liên hoan quy tụ gần 100 gian hàng đến từ 46 quốc gia cùng các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và 11 tỉnh, thành phố của Việt Nam.

Với ba không gian chủ đạo gồm “Tự hào Việt Nam”, “Hương vị ASEAN” và “Hương vị thế giới”, khuôn viên Khu Ngoại giao đoàn Vạn Phúc trở thành điểm hẹn giao thoa rực rỡ sắc màu, nơi công chúng và du khách được trực tiếp thưởng thức tinh hoa ẩm thực, chiêm ngưỡng nghệ thuật chế biến và hòa mình vào các tiết mục biểu diễn truyền thống đặc sắc.

Phát biểu khai mạc, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung nhấn mạnh, ẩm thực chính là điểm khởi đầu của những cuộc gặp gỡ, giúp con người xích lại gần nhau và mở ra cánh cửa tìm hiểu truyền thống, phong tục, nếp sống của mỗi dân tộc. Qua từng món ăn và câu chuyện được sẻ chia, sự thấu hiểu được hình thành, tình hữu nghị được bồi đắp. Bộ trưởng khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng đối ngoại văn hóa và giao lưu nhân dân, coi đây là nền tảng bền vững để làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác giữa Việt Nam với bạn bè năm châu.

Đông đảo người dân và du khách trải nghiệm ẩm thực tại Liên hoan.

Không dừng lại ở hoạt động quảng bá và thưởng thức, Liên hoan năm nay mang tầm vóc và ý nghĩa thời sự, khi góp phần cụ thể hóa Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, phát huy sức mạnh mềm quốc gia thông qua hội nhập và tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại.

Đồng thời, sự kiện cũng lan tỏa mạnh mẽ tinh thần của sáng kiến “Thập kỷ quốc tế về văn hóa vì phát triển bền vững giai đoạn 2027-2036” do Việt Nam đề xuất và được Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua vào tháng 9-2026, khẳng định vai trò của đối thoại văn hóa trong kiến tạo hòa bình và phát triển bền vững.

Bên cạnh sắc màu văn hóa, tinh thần nhân ái tiếp tục là điểm nhấn xuyên suốt qua 14 kỳ tổ chức. Tại Lễ khai mạc, Phu nhân Ngô Phương Ly cùng các đại biểu đã trực tiếp hưởng ứng hoạt động quyên góp thiện nguyện; toàn bộ nguồn lực đóng góp từ Đoàn Ngoại giao, các doanh nghiệp đồng hành (như Tập đoàn Masan, HABECO, Bluezone...), cán bộ ngành ngoại giao và người dân tham dự năm nay tiếp tục được chuyển tới Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Ngay tại buổi lễ, Ban tổ chức đã phối hợp trao quà hỗ trợ thiết thực tới đại diện các địa phương: Sơn La, Tuyên Quang, Điện Biên, Hà Tĩnh, TP Huế.

Sau nghi thức khai mạc, các đại biểu đã tham quan các gian hàng, trò chuyện thân mật với các nghệ nhân, đầu bếp và bạn bè quốc tế, để lại ấn tượng đẹp về một Việt Nam hòa bình, mến khách, giàu bản sắc và luôn sẵn sàng mở rộng vòng tay kết nối với thế giới.

Dưới đây là một số hình ảnh tại Liên hoan: