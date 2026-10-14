Hàng nghìn người dân TP.HCM tri ân 731 liệt sĩ trên hành trình về đất mẹ

Sáng 14/10, Lễ viếng, Lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng chính thức được tổ chức trong sự mong đợi, xúc động và thành kính của đông đảo người dân.

Đây là dịp để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP.HCM bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, đồng thời đón các anh hùng liệt sĩ trở về nơi an nghỉ cuối cùng sau nhiều năm được tìm kiếm, quy tập.

Hàng nghìn người dân chờ đón các liệt sĩ

Theo ghi nhận của PV Báo Xây dựng, ngay từ mờ sáng, khi các hoạt động tưởng niệm, tri ân tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng được triển khai, đông đảo người dân đã có mặt tại khu vực công viên và dọc các tuyến đường dự kiến đoàn xe đưa hài cốt liệt sĩ đi qua.

Dòng người xếp hàng từ sớm trên các tuyến đường quanh công viên văn hóa Lê Thị Riêng chờ đoàn xe đi qua.

Trên tay nhiều người là những bông hoa tươi. Người đứng lặng lẽ bên đường, người hướng mắt về phía tuyến đường đoàn xe sẽ di chuyển, tất cả cùng chờ đợi thời khắc được bày tỏ lòng thành kính đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Không khí trang nghiêm, xúc động hiện diện từ sớm. Với nhiều người dân, việc đến chờ đón đoàn xe là cách thể hiện lòng biết ơn đối với các thế hệ cha anh, những người đã đánh đổi tuổi trẻ và xương máu để đất nước có được hòa bình hôm nay.

Bà Phạm Thị Trân (73 tuổi) chia sẻ, bà rất xúc động và mong chờ khoảnh khắc được tiễn đưa các liệt sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng. Từ những ngày đầu hay tin lực lượng chức năng tìm kiếm hài cốt tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng, bà luôn cầu mong sớm tìm thấy các liệt sĩ để có thể xác định danh tính, đưa các anh trở về với gia đình, quê hương, để người thân có nơi hương khói, tưởng nhớ.

"Các chú, các bác đã hy sinh vì đất nước, nằm lại suốt bao nhiêu năm. Nay tìm được, đưa về nơi an nghỉ, người dân chúng tôi cũng thấy ấm lòng. Tôi đến đây để thắp nén tâm nhang, tiễn các liệt sĩ và bày tỏ lòng biết ơn", bà Hoa xúc động chia sẻ.

Bà Phạm Thị Trân lặng lẽ đứng chờ, mong được tiễn đưa các liệt sĩ trong ngày đặc biệt.

Tương tự, chị Kim Anh (ngụ quận 10 cũ) và chị Thanh Thúy (ngụ quận Bình Thạnh cũ) cũng có mặt từ sớm với mong muốn được tận mắt chứng kiến và tiễn đưa các liệt sĩ.

Chị Thanh Thúy xúc động chia sẻ, gia đình chị có người chú hy sinh trong chiến tranh nhưng đến nay vẫn chưa tìm thấy hài cốt. Vì thế, mỗi hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng đều mang đến cho chị niềm xúc động khó diễn tả. Chị mong rằng, những người lính đã ngã xuống sẽ sớm được tìm thấy, xác định danh tính và trở về với gia đình.

Theo chị Thúy, sự hy sinh của các thế hệ đi trước là điều không thể nào quên. Cuộc sống bình yên hôm nay được đánh đổi bằng biết bao mất mát, đau thương. Vì vậy, việc người dân có mặt từ sớm, mang theo những bông hoa trắng để tiễn biệt các liệt sĩ là cách bày tỏ lòng biết ơn, sự trân trọng đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Chị Kim Anh (áo đỏ) và chị Thanh Thúy ôm những bó hoa cúc trắng chờ tiễn đưa các Anh hùng liệt sĩ.

Để bảo đảm an toàn cho hành trình, lực lượng chức năng đã có mặt tại các khu vực liên quan, triển khai phương án phân luồng, điều tiết giao thông và giữ gìn an ninh trật tự. Người dân được hướng dẫn vị trí đứng chờ, tạo điều kiện để đoàn xe di chuyển thuận lợi khi bắt đầu hành trình.

Trong dòng người đang ngóng đợi, những bông hoa trên tay không đơn thuần là vật phẩm tưởng niệm mà còn gửi gắm lòng biết ơn và niềm tự hào đối với những người đã ngã xuống vì đất nước.

Mang di ảnh người bác, mong tìm thấy hài cốt sau nhiều năm

Có mặt từ sớm trước Công viên văn hóa Lê Thị Riêng, anh Nguyễn Hữu Long (ngụ quận 12 cũ) mang theo di ảnh người bác ruột là liệt sĩ Nguyễn Hữu Thắng, hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968. Hơn nửa thế kỷ trôi qua, gia đình vẫn chưa tìm được hài cốt của bác.

Anh Nguyễn Hữu Long ôm di ảnh người bác là liệt sĩ hy sinh trong chiến dịch Mậu Thân 1968.

Anh Long chia sẻ, gia đình đã nhiều năm tìm kiếm nhưng đến nay vẫn chưa có thông tin về nơi an nghỉ của liệt sĩ Nguyễn Hữu Thắng. Thời gian qua, anh luôn theo dõi công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng, mong một ngày có thể tìm thấy hài cốt người thân để đưa về với gia đình.

Khi biết 731 hài cốt liệt sĩ được tìm thấy, quy tập và chuẩn bị đưa về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Thành phố, anh Long càng nuôi hy vọng người bác của mình có thể nằm trong số những hài cốt đã được tìm thấy.

Mang di ảnh bác đến trước công viên trong buổi sáng đặc biệt này, anh mong ngóng đoàn xe chuẩn bị khởi hành, đồng thời gửi gắm niềm hy vọng đã ấp ủ suốt nhiều năm qua.

Với anh Long, điều mong mỏi nhất là một ngày gia đình tìm được hài cốt liệt sĩ Nguyễn Hữu Thắng, biết nơi bác nằm lại để đón bác trở về trong vòng tay người thân sau bao năm xa cách.

Các chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ, góp phần bảo đảm buổi lễ diễn ra trang nghiêm, chu đáo.

Trong khi đó, chị Thu Lan (43 tuổi, ngụ quận 12 cũ), mẹ của binh nhì Nguyễn Hoàng Phúc, chiến sĩ C18, Trung đoàn Gia Định, cũng chia sẻ niềm xúc động và tự hào khi con trai được tham gia phục vụ sự kiện.

Theo chị Lan, công việc con đảm nhận có thể thầm lặng nhưng mang ý nghĩa lớn lao, thể hiện sự tri ân sâu sắc đối với những người đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Chị cho biết luôn dạy con rằng được khoác lên mình màu áo người lính là niềm vinh dự, nhưng điều đáng quý hơn là sống có trách nhiệm, biết ơn và sẵn sàng cống hiến cho đất nước.

Với nhiều người, có mặt trong buổi sáng 14/10 là cách bày tỏ lòng biết ơn đối với những người đã hy sinh vì đất nước.

Theo Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ TP.HCM, đợt an táng lần này gồm 731 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó có 698 bộ hài cốt riêng lẻ và một bộ hài cốt tập thể gồm 33 hài cốt liệt sĩ. Lễ an táng dự kiến diễn ra lúc 10h tại Nghĩa trang Liệt sĩ Thành phố, phường Long Bình.

Trong buổi sáng đặc biệt này, khi đoàn xe vẫn đang được chờ đón, những bông hoa trên tay người dân, di ảnh người bác liệt sĩ của anh Nguyễn Long và sự tận tụy của các lực lượng phục vụ cùng hướng về một ý nghĩa chung: thành kính tưởng nhớ, tri ân những người đã hy sinh vì Tổ quốc, đồng thời tiếp tục nuôi dưỡng hy vọng tìm kiếm những liệt sĩ vẫn chưa được trở về với gia đình.

Chuẩn bị chu đáo cho lễ tiễn đưa các liệt sĩ

Tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng, nơi diễn ra lễ viếng và truy điệu, các khâu chuẩn bị được triển khai từ sáng sớm. Lực lượng công an, cảnh sát giao thông, quân đội cùng các bộ phận phục vụ đã có mặt, thực hiện nhiệm vụ theo phương án tổ chức.

Công tác an ninh được triển khai nghiêm ngặt, đảm bảo buổi lễ diễn ra an toàn, trang trọng.

Sau các buổi sơ duyệt, tổng duyệt, công tác chuẩn bị được triển khai đồng bộ, hướng đến một buổi lễ trang nghiêm, chu đáo, thể hiện sự trân trọng đối với các anh hùng liệt sĩ.

Theo chương trình, lúc 7h30 ngày 14/10, lễ dâng hoa, dâng hương được tổ chức tại Tượng đài Cố Tổng Bí thư Trần Phú, Nhà Bia Liệt sĩ và các địa điểm trong Công viên văn hóa Lê Thị Riêng. Đến 8h, lễ viếng và truy điệu hài cốt liệt sĩ diễn ra.

Chương trình được truyền hình trực tiếp trên kênh HTV9, phát thanh trực tiếp trên VOH FM 99.9 MHz và các nền tảng số của Đài Phát thanh và Truyền hình TP.HCM từ 8h đến 10h cùng ngày.

Trước đó, tối 13/10, chương trình nghệ thuật đặc biệt "Đêm Tri ân" được tổ chức tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng, mở đầu cho chuỗi hoạt động tưởng niệm, tri ân các liệt sĩ.

Công tác chuẩn bị tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng được triển khai từ sáng sớm.

Theo kế hoạch, sau lễ viếng và truy điệu tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng, đoàn xe sẽ đưa 731 hài cốt liệt sĩ về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Thành phố, phường Long Bình. Đợt xe đầu tiên dự kiến xuất phát khoảng 8h45, các đợt tiếp theo tiếp tục di chuyển trong ngày.

Lộ trình dự kiến dài khoảng 26km, từ Công viên văn hóa Lê Thị Riêng qua đường Trường Sơn, Cách Mạng Tháng Tám, vòng xoay Dân Chủ, đường Điện Biên Phủ, cầu Sài Gòn, đường Võ Nguyên Giáp và Xa lộ Hà Nội trước khi đến nghĩa trang.