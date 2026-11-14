Hàng nghìn người dân Thủ đô say mê 'hóa thân' thành thợ may đồ da tại Lễ hội Thiết kế Sáng tạo 2026

Có mặt tại khu vực tổ chức từ sớm, một không khí nhộn nhịp, rộn ràng đã bao trùm khắp không gian trải nghiệm. Tiếng gõ búa lách cách, tiếng cười nói rôm rả cùng mùi thơm đặc trưng của những tấm da mộc hòa quyện vào nhau, tạo nên một bản hòa ca đầy sức sống giữa lòng Thủ đô.

Với thông điệp “Dấu ấn Thủ công – Sáng tạo Tương lai”, gian hàng được thiết kế như một xưởng thủ công thu nhỏ giữa lòng Thủ đô.

Điểm nhấn là những mảng da nhiều màu sắc, được trang trí bằng các họa tiết gợi nhớ đến di sản kiến trúc, văn hóa Hà Nội, kết hợp không gian trưng bày ba lô, túi xách và khu vực trình diễn chế tác đồ da trực tiếp.

Bất chấp thời tiết se lạnh của những ngày giữa tháng 11, các dãy bàn làm việc luôn trong tình trạng "kín chỗ". Người tham gia trải dài ở mọi lứa tuổi, từ các bạn trẻ năng động, những gia đình nhỏ đến các cô chú hưu trí, tất cả đều chung một ánh mắt háo hức, say mê khi được tận tay chế tác những món đồ nhỏ xinh.

Người dân Thủ đô thực hành làm "thợ thủ công", tỉ mẩn với những món đồ da cá nhân hóa.

Đây là trải nghiệm đặc sắc chỉ diễn ra trong 2 ngày 14-15/11.

Đại diện thương hiệu chia sẻ đây là lần đầu tiên Ladoda tổ chức hoạt động workshop trải nghiệm tại không gian công cộng.

Hy vọng chương trình có thể góp phần mang đến niềm vui và trải nghiệm mới đến cho người dân.

Dưới sự hướng dẫn tận tình của các thợ da chuyên nghiệp, người dân được hóa thân thành những người thợ thực thụ. Họ tự tay thực hiện trọn vẹn các công đoạn cơ bản: từ việc lên ý tưởng, chọn chất liệu, cắt gọt, đục lỗ, cho đến khâu ráp và dập tên cá nhân hóa lên bề mặt da. Những sản phẩm tuy nhỏ bé nhưng lại đòi hỏi sự khéo léo, tính kiên nhẫn và mang đậm dấu ấn cá nhân của người làm ra chúng.

Hình ảnh được phóng viên ghi nhận tại chương trình.

Hình ảnh được phóng viên ghi nhận tại chương trình.

Theo kế hoạch từ thương hiệu đồ da Ladoda, ngày 14/11 sẽ có các hoạt động làm kẹp tóc, phụ kiện trang trí điện thoại và thiệp thủ công. Ngày 15/11, khách tham quan có thể trải nghiệm làm bờm tóc, trang trí nón lá mini và chế tác móc khóa đơn giản. Xuyên suốt hai ngày còn có các workshop làm phụ kiện từ da như móc khóa, dây đeo và hoạt động sáng tạo trên chất liệu da.

Ngoài trải nghiệm làm đồ da thủ công, khách hàng còn được các phần quà miễn phí từ LADODA

Một điểm thú vị khác là workshop tái chế da vụn. Thay vì bỏ đi những mảnh da nhỏ sau quá trình sản xuất, người tham gia được hướng dẫn tận dụng chúng để tạo thành những phụ kiện trang trí hình bánh mì, cốc cà phê hoặc các hình thù ngộ nghĩnh. Hoạt động góp phần truyền tải thông điệp sử dụng nguyên liệu tiết kiệm, khuyến khích tư duy sáng tạo gắn với phát triển bền vững.

Khách tham quan cũng có thể lựa chọn chất liệu, hình ảnh trang trí và trải nghiệm cá nhân hóa sản phẩm tại gian hàng. Một số hoạt động workshop có thu phí, đồng thời có các suất tham gia miễn phí theo chương trình tương tác của Ladoda.

Ghi nhận tại sự kiện, bạn Trần Mai Anh (21 tuổi, sinh viên) hào hứng khoe chiếc ví đựng thẻ vừa hoàn thành với những đường chỉ đều đặn: "Đây là lần đầu tiên mình tự tay làm một món đồ da từ A đến Z. Cảm giác nhìn một mảnh da mộc mạc biến thành chiếc ví có khắc tên mình thật sự rất tự hào. Không gian Lễ hội năm nay được tổ chức quá tốt, thực sự truyền cảm hứng và khơi gợi niềm đam mê sáng tạo cho những người trẻ như mình."

Không chỉ thu hút giới trẻ, workshop còn là điểm đến lý tưởng dịp cuối tuần của các gia đình. Anh Hoàng Văn Thái (35 tuổi, phường Đống Đa) đang cẩn thận cầm tay cậu con trai 7 tuổi nắn nót khâu từng đường chỉ, chia sẻ: "Tôi đưa cháu đến đây để con có trải nghiệm thực tế, tạm rời xa màn hình điện thoại và iPad. Nhìn con tập trung đục lỗ, xỏ kim, tôi thấy hoạt động này rất ý nghĩa. Nó vừa giúp gắn kết tình cảm cha con, vừa rèn cho cháu sự kiên nhẫn và hiểu được giá trị của đồ thủ công."

Người dân thích thú với những món đồ thủ công tinh tế.

Người dân thích thú với những món đồ thủ công tinh tế.

Sự kiện cũng thu hút nhiều người nước ngoài tham gia.

Các em nhỏ được bố mẹ cho tham gia như một cách để rời xa điện thoại thông minh.

Ở một góc khác, bà Nguyễn Thị Hòa (62 tuổi, phường Hoàn Kiếm) mỉm cười nâng niu chiếc móc khóa màu nâu cổ điển: "Bác không nghĩ ở tuổi này mình vẫn có thể tự làm được một món đồ tỉ mỉ thế này. Các bạn thợ trẻ hướng dẫn vô cùng nhiệt tình. Lễ hội thiết kế không chỉ để ngắm nhìn tĩnh lặng mà còn cho phép người dân trực tiếp tham gia sáng tạo, điều này làm cho không khí văn hóa của Hà Nội thêm phần sâu sắc, gắn kết và gần gũi hơn rất nhiều."

Workshop làm đồ da nói riêng và chuỗi hoạt động tại Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 nói chung không chỉ là điểm hẹn của những người yêu nghệ thuật, mà còn là minh chứng cho thấy sức sáng tạo luôn hiện hữu trong mỗi cá nhân. Những sự kiện tương tác trực tiếp thế này đang góp phần định hình một Thủ đô năng động, đổi mới nhưng vẫn luôn biết cách gìn giữ và trân trọng những giá trị thủ công truyền thống.

Một số sản phẩm đặc sắc tại gian hàng.

Một số sản phẩm đặc sắc tại gian hàng.

*Một số hình ảnh được phóng viên ghi nhận tại Lễ hội: