Hàng nghìn người dân Hà Nội được trang bị kỹ năng lái xe an toàn

Lan tỏa kỹ năng lái xe an toàn từ cơ sở

Thực hiện kế hoạch của Công an thành phố Hà Nội về triển khai chiến dịch, Phòng Cảnh sát giao thông đã chủ động phối hợp với chính quyền địa phương, Công an cấp xã, các tổ chức đoàn thể và cơ sở giáo dục tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng lái xe mô tô, xe gắn máy an toàn trên địa bàn thành phố.

Hoạt động tại các cơ sở giáo dục.

Các chương trình được triển khai với nhiều hình thức phù hợp, kết hợp giữa phổ biến kiến thức pháp luật, hướng dẫn kỹ năng và thực hành trực tiếp, đưa nội dung đào tạo đến gần hơn với người dân. Tùy theo đặc điểm từng địa bàn, từng nhóm đối tượng, lực lượng chức năng lựa chọn nội dung tuyên truyền, hướng dẫn sát với nhu cầu và tình hình tham gia giao thông thực tế.

Điểm đáng chú ý của chiến dịch là việc tập trung đào tạo đúng nhóm người có nguy cơ cao. Trong đó, trọng tâm là người đã có giấy phép lái xe trên 3 năm; người trong độ tuổi từ 30 đến 50; người vi phạm giao thông nhiều lần hoặc bị trừ hết điểm giấy phép lái xe; thanh, thiếu niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi; đội ngũ lái xe tại các doanh nghiệp và những nhóm người tham gia giao thông có nguy cơ cao.

Hoạt động tại các khu dân cư.

Để hoạt động đào tạo đạt hiệu quả, Phòng Cảnh sát giao thông phối hợp với Công an cấp xã và các đơn vị liên quan rà soát, khai thác dữ liệu tai nạn giao thông, giấy phép lái xe, đăng ký phương tiện và tình hình xử lý vi phạm. Qua đó, xác định những địa bàn, nhóm đối tượng cần ưu tiên, làm cơ sở tổ chức các lớp hướng dẫn với nội dung phù hợp, tránh hình thức, dàn trải.

Từ nhận thức đến kỹ năng thực hành

Không dừng lại ở việc phổ biến quy định pháp luật, chiến dịch chú trọng trang bị kỹ năng thực tế cho người điều khiển phương tiện. Nội dung đào tạo tập trung vào quy tắc tham gia giao thông, kỹ năng quan sát, phán đoán, làm chủ tốc độ, giữ khoảng cách an toàn, chuyển hướng và xử lý các tình huống bất ngờ có thể xảy ra trên đường.

Nhóm lứa tuổi học sinh từ 16-18 tuổi được quan tâm, hướng dẫn.

Đặc biệt, người tham gia được hướng dẫn thực hành 11 tình huống trong bài thi sát hạch lái xe trong hình đối với hạng A1. Thông qua việc trực tiếp quan sát, thực hành và được cán bộ hướng dẫn, học viên có điều kiện rèn luyện khả năng điều khiển phương tiện, phối hợp thao tác, giữ thăng bằng và làm chủ tay lái khi di chuyển qua các bài tập kỹ thuật. Đây cũng là những kỹ năng nền tảng giúp người lái chủ động hơn khi gặp các tình huống phức tạp trong thực tế.

Lực lượng chức năng hướng dẫn, sử dụng các tính năng của phương tiện.

Đối với thanh, thiếu niên, nhất là lứa tuổi học sinh, hoạt động đào tạo được gắn với tuyên truyền quy định pháp luật về độ tuổi điều khiển phương tiện, điều kiện của người lái xe và trách nhiệm của gia đình trong quản lý, giáo dục con em. Bên cạnh việc trang bị kiến thức, các em còn được hướng dẫn kỹ năng nhận diện nguy cơ, xử lý tình huống và hình thành ý thức chấp hành pháp luật ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Hướng dẫn kỹ năng lái xe đối với lứa tuổi từ 30-50 tuổi tại các khu dân cư.

Tại các khu dân cư, hoạt động tuyên truyền, hướng dẫn được lồng ghép với các chương trình sinh hoạt cộng đồng, hoạt động của tổ chức đoàn thể. Đối với doanh nghiệp, nội dung đào tạo hướng tới đội ngũ lái xe thường xuyên sử dụng mô tô, xe gắn máy trong quá trình làm việc, góp phần nâng cao trách nhiệm bảo đảm an toàn cho bản thân và cộng đồng.

Đối với đội ngũ lái xe tại các cơ quan, xí nghiệp cũng được tăng cường, hướng dẫn.

Với tinh thần chủ động, đồng bộ từ thành phố đến cơ sở, Phòng Cảnh sát giao thông tiếp tục phối hợp với các đơn vị, địa phương đẩy mạnh hoạt động đào tạo, hướng dẫn kỹ năng lái xe mô tô, xe gắn máy an toàn trong thời gian triển khai chiến dịch đến hết năm 2026.

Chiến dịch nhằm trang bị kiến thức và kỹ năng điều khiển phương tiện an toàn cho người dân.

Mỗi người tham gia giao thông không chỉ cần nắm vững quy định pháp luật mà còn phải có kỹ năng làm chủ phương tiện, nhận diện và phòng tránh nguy cơ. Đó cũng là mục tiêu xuyên suốt của chiến dịch: đưa kiến thức an toàn giao thông vào thực tiễn, để mỗi người dân có thêm kỹ năng bảo vệ chính mình và những người cùng tham gia giao thông trên mỗi hành trình.