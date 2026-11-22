Người dân tập trung ở bờ sông Trẹm xem đua vỏ lãi.

Ngày 22/11, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH, TT&DL) tỉnh Cà Mau phối hợp với UBND xã Thới Bình tổ chức Giải đua vỏ máy Composite mở rộng năm 2026 trên sông Trẹm, thu hút hàng nghìn người dân và du khách đến cổ vũ dọc hai bên bờ.

Người dân tập trung theo dõi cuộc đua.

Vận động viên tranh tài.

Hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) và Festival Tôm Cà Mau lần thứ II năm 2026. Giải đấu quy tụ hơn 100 vận động viên thuộc hơn 20 đoàn đến từ Cà Mau, TP Cần Thơ, An Giang, Đồng Tháp và Tây Ninh. Các tay đua tranh tài ở nội dung cự ly 800m đối kháng loại trực tiếp bằng xuồng composite, sử dụng động cơ 20HP.

Video clip một lượt tranh tài giữa 2 vận động viên.

Người dân theo dõi và cổ vũ các đội.

Những màn bứt tốc kịch tính trên sông nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình từ khán giả. Lần đầu tiên trực tiếp theo dõi một giải đua vỏ lãi, bà Phạm Thùy Linh (du khách đến từ TP Cần Thơ) hào hứng chia sẻ: “Hoạt động này quá hấp dẫn và tạo không khí rất vui tươi. Các tay lái điều khiển vỏ ‘chạy như bay’, lướt sóng vèo vèo, chỉ trong chớp mắt đã về đích. Nếu lần sau địa phương tiếp tục tổ chức, chắc chắn tôi sẽ rủ thêm người thân, bạn bè đến xem và trải nghiệm”.

Ban Tổ chức trao cờ cho các vận động viên.

Phát biểu về ý nghĩa giải đấu, ông Từ Hoàng Ân, Phó Giám đốc Sở VH, TT&DL tỉnh Cà Mau cho biết, đây không chỉ là sân chơi bổ ích mà còn là cơ hội để các vận động viên yêu thích bộ môn đua vỏ lãi tại Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm và tạo không khí phấn khởi dịp Ngày Văn hóa Việt Nam. Sự kiện cũng góp phần giữ gìn, phát huy nét sinh hoạt và văn hóa truyền thống đặc trưng của cư dân vùng sông nước ĐBSCL nói chung, Cà Mau nói riêng.

Hai vận động viên tăng tốc về đích.

Bên cạnh đó, giải đấu hướng đến việc quảng bá, thu hút du khách khám phá vẻ đẹp hiền hòa, thơ mộng của sông Trẹm - dòng sông giàu giá trị tự nhiên, văn hóa và lịch sử gắn bó với người dân xã Thới Bình.

Trao quà cho hộ khó khăn, gia đình chính sách.

Trong khuôn khổ chương trình, Ban tổ chức đã vận động các doanh nghiệp trao nhiều phần quà hỗ trợ gia đình chính sách và hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Thới Bình. Giải đấu sẽ tiến hành bế mạc, trao giải trong ngày.