Hàng nghìn người Chăm đội lễ vật đổ về tháp Pô Klong Garai dự lễ hội Katê

Lễ hội Katê 2026 được khai mạc tại Di tích quốc gia đặc biệt tháp Pô Klong Garai ở tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: Xuân Ngọc

Ngày 10/10 (ngày 1/7 theo lịch Chăm), tại Di tích quốc gia đặc biệt tháp Pô Klong Garai ở phường Đô Vinh (tỉnh Khánh Hòa), lễ hội Katê diễn ra trong không khí trang nghiêm, đậm đà bản sắc truyền thống lâu đời của cộng đồng người Chăm.

Tham dự lễ hội có ông Lâm Đông, Chủ tịch HĐND tỉnh; bà Chamaléa Thị Thủy, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo; cùng lãnh đạo các sở, ban ngành, Hội đồng Chức sắc Chăm Bàlamôn và Ban Phong tục tháp Pô Klong Garai.

Người dân đổ về Di tích quốc gia đặc biệt tháp Pô Klong Garai ở phường Đô Vinh tham dự lễ Katê. Ảnh: Xuân Ngọc

Từ sáng sớm, các thành viên Hội đồng Chức sắc đã có mặt tại không gian tháp để thực hiện các nghi lễ dâng cúng thần linh, cầu mong mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, quốc thái dân an. Sau phần lễ, là các màn biểu diễn múa Chăm duyên dáng, hòa tấu mã la rộn ràng của nghệ nhân Raglai, thu hút sự quan tâm của người dân và du khách.

Những tiết mục văn nghệ đặc sắc trong lễ hội. Ảnh: Xuân Ngọc

Ngoài ra, lễ hội còn diễn ra các hoạt động như cúng lễ tại các di tích, hội thi viết chữ Chăm chủ đề “Sáng nét chữ - Giữ hồn Chăm”, các trò chơi dân gian như đội lu nước, nhảy bao bố, kéo co, cùng chương trình văn nghệ đặc sắc phục vụ nhân dân và du khách.

Người Chăm đội lễ vật đến tháp Pô Klong Garai để cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu... Ảnh: Xuân Ngọc

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lâm Đông - Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa, nhấn mạnh ý nghĩa của lễ hội Katê trong đời sống văn hóa cộng đồng người Chăm. Đây không chỉ là dịp tưởng nhớ tổ tiên, các thần linh mà còn là thời điểm gắn kết cộng đồng, giữ gìn và truyền bá giá trị truyền thống qua các thế hệ.

Lễ hội góp phần làm phong phú kho tàng di sản của Khánh Hòa và đất nước, thể hiện lòng tự hào về cội nguồn, bản sắc văn hóa đặc trưng của cộng đồng người Chăm.

Lễ rước y trang từ đền Pô Inư Nưgar về tháp Pô Klong Garai. Ảnh: Xuân Ngọc

Thiếu nữ người Chăm dự lễ hội. Ảnh: Xuân Ngọc

Lễ hội Katê của đồng bào Chăm diễn ra từ ngày 9 đến 11-10, là lễ hội truyền thống lớn, tiêu biểu của cộng đồng theo đạo Bàlamôn. Các hoạt động nổi bật gồm lễ rước y trang nữ thần Pô Inư Nưgar, rước y từ đồng bào Raglai, cùng các nghi lễ tại tháp Pô Klong Garai, tháp Pô Rômê và đền Pô Inư Nưgar.

Cô gái người Chăm chụp ảnh lưu lại khoảnh khắc tại lễ hội Katê năm 2026. Ảnh: Xuân Ngọc

Nghi lễ do sư, tu sĩ và chức sắc tín ngưỡng thực hiện, gồm rước, mở cửa tháp, tắm tượng, mặc y trang và đại lễ. Lễ hội tiếp tục tại đền thờ thần làng và các gia đình đến hết ngày 11/10, góp phần giữ gìn giá trị văn hóa truyền thống của cộng đồng Chăm.