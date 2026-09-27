Hàng nghìn người biểu tình tại Madrid

Ceuta, một lãnh thổ của Tây Ban Nha nằm ở Bắc Phi, đã rơi vào cuộc khủng hoảng nhân đạo kể từ khi hơn 70.000 người di cư từ nước láng giềng Maroc đến đây trong hai ngày 30 và 31/7. Phần lớn những người này đã trở về trong những giờ sau đó, nhưng hàng nghìn người vẫn ở lại trong nhiều tuần, nhiều người phải ngủ trên đường phố, gây sức ép lên các nguồn lực hạn chế của thành phố nhỏ này và tạo ra một cuộc khủng hoảng chính trị đối với Thủ tướng Pedro Sanchez.

Cuộc biểu tình do tổ chức Sociedad Civil Española tổ chức, với sự ủng hộ của đảng Nhân dân (PP) và đảng Vox, bắt đầu ngay sau 10 giờ sáng từ quảng trường Cibeles và hướng tới Khải hoàn môn ở khu vực Moncloa, dự kiến kết thúc vào khoảng 13 giờ 30 theo giờ địa phương.

Lãnh đạo đảng Vox Santiago Abascal tham gia cuộc biểu tình và cho rằng những người di cư đến Ceuta cần được đưa trở về quốc gia xuất xứ. Ông đồng thời chỉ trích cách Chính phủ Tây Ban Nha xử lý cuộc khủng hoảng, đồng thời kêu gọi tổ chức tổng tuyển cử sớm trước ngày 15/11. Tổng tuyển cử tiếp theo tại Tây Ban Nha dự kiến phải được tổ chức chậm nhất vào tháng 8/2027.

Gần 2 tháng sau làn sóng người di cư ồ ạt, tình hình tại Ceuta vẫn chưa được giải quyết. Khoảng 8.300 người di cư đang được bố trí tại các cơ sở trong thành phố, trong khi ước tính hơn 4.000 người vẫn sống trên đường phố.

Báo El País ngày 26/9 đưa tin Chính phủ của thủ tướng Sanchez dự kiến thông qua một sắc lệnh tại cuộc họp Nội các vào ngày 29/9 nhằm đẩy nhanh việc đưa người di cư từ Ceuta trở về Maroc. Theo bài báo, biện pháp này sẽ rút ngắn thời gian dành cho việc quyết định các đơn xin tị nạn, đồng thời hạn chế khả năng người nộp đơn ở lại Tây Ban Nha trong thời gian hồ sơ của họ được xem xét.