Hàng nghìn mét vuông đất được hiến, hàng rào lùi bước nhường chỗ cho đường giao thông

Ngay từ sáng sớm, không khí lao động đã rộn ràng khắp tuyến đường dài hơn 700 m nối từ tỉnh lộ 175 vào nhà văn hóa thôn Đoàn Kết. Người dân cùng lực lượng dân quân tự nguyện tháo dỡ hàng rào, di dời vật kiến trúc để mở rộng mặt bằng.

Lãnh đạo xã Tân Hợp trực tiếp tuyên truyền, vận động người dân hiến đất, mở rộng đường giao thông.

Trực tiếp chỉ đạo tại hiện trường, lãnh đạo xã Tân Hợp, đã sâu sát động viên bà con nhân dân. Việc nhiều hộ gia đình sẵn sàng nhường một phần tài sản, đất đai đã giúp giải phóng nhanh gọn hơn 4.500m² mặt bằng sạch, tạo thuận lợi cho đơn vị thi công.

Từ điểm sáng Đoàn Kết, tinh thần thi đua đang lan tỏa mạnh mẽ trên toàn xã. Bám sát đợt cao điểm của tỉnh Lào Cai, Tân Hợp đã ban hành Kế hoạch 337/KH-UBND, huy động sức mạnh tổng lực của cả hệ thống chính trị.

Nhiều gia đình chủ động phá dỡ hàng rào, nhường đất để mở rộng tuyến đường.

Địa phương quyết tâm hoàn thành 100% thủ tục đầu tư, thi công các dự án đã giao vốn và phấn đấu giải ngân đạt tối thiểu 75% kế hoạch đối với các dự án đủ điều kiện thanh toán.

Hiện tại, toàn xã đang dồn lực đôn đốc tiến độ 5 dự án giao thông mang tính động lực như: tuyến đường bê tông Nà Hẩu, Làng Bang, tuyến Khe Phầy đi Làng Bang, tuyến Đoàn Kết và mở rộng nền đường Đá Bia.

Đơn vị thi công khẩn trương san gạt, mở rộng nền đường ngay khi có mặt bằng sạch.

Việc chính quyền linh hoạt phát huy bài học dân vận khéo, khơi dậy tinh thần "Nhà nước và Nhân dân cùng làm", không chỉ tháo gỡ điểm nghẽn về mặt bằng mà còn bù đắp hiệu quả phần vốn đối ứng.

Các lực lượng của địa phương hỗ trợ người dân tháo dỡ tường rào, di dời công trình.

Những tuyến đường mới khang trang sắp hình thành sẽ trực tiếp cải thiện điều kiện đi lại, thúc đẩy giao thương nông sản, góp phần nâng cao sinh kế và tạo diện mạo khởi sắc cho đồng bào các dân tộc tại xã Tân Hợp.