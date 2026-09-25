Hàng nghìn mét vuông đất được hiến, hàng rào lùi bước nhường chỗ cho đường giao thông
Sáng 25/9, hơn 4.500m² mặt bằng tại thôn Đoàn Kết đã được người dân tự nguyện bàn giao để mở rộng đường giao thông. Khí thế sôi nổi minh chứng sinh động cho sự đồng lòng, tạo đà để xã vùng cao Tân Hợp bứt tốc hoàn thành chiến dịch "30 ngày đêm".
Ngay từ sáng sớm, không khí lao động đã rộn ràng khắp tuyến đường dài hơn 700 m nối từ tỉnh lộ 175 vào nhà văn hóa thôn Đoàn Kết. Người dân cùng lực lượng dân quân tự nguyện tháo dỡ hàng rào, di dời vật kiến trúc để mở rộng mặt bằng.
Trực tiếp chỉ đạo tại hiện trường, lãnh đạo xã Tân Hợp, đã sâu sát động viên bà con nhân dân. Việc nhiều hộ gia đình sẵn sàng nhường một phần tài sản, đất đai đã giúp giải phóng nhanh gọn hơn 4.500m² mặt bằng sạch, tạo thuận lợi cho đơn vị thi công.
Từ điểm sáng Đoàn Kết, tinh thần thi đua đang lan tỏa mạnh mẽ trên toàn xã. Bám sát đợt cao điểm của tỉnh Lào Cai, Tân Hợp đã ban hành Kế hoạch 337/KH-UBND, huy động sức mạnh tổng lực của cả hệ thống chính trị.
Địa phương quyết tâm hoàn thành 100% thủ tục đầu tư, thi công các dự án đã giao vốn và phấn đấu giải ngân đạt tối thiểu 75% kế hoạch đối với các dự án đủ điều kiện thanh toán.
Hiện tại, toàn xã đang dồn lực đôn đốc tiến độ 5 dự án giao thông mang tính động lực như: tuyến đường bê tông Nà Hẩu, Làng Bang, tuyến Khe Phầy đi Làng Bang, tuyến Đoàn Kết và mở rộng nền đường Đá Bia.
Việc chính quyền linh hoạt phát huy bài học dân vận khéo, khơi dậy tinh thần "Nhà nước và Nhân dân cùng làm", không chỉ tháo gỡ điểm nghẽn về mặt bằng mà còn bù đắp hiệu quả phần vốn đối ứng.
Những tuyến đường mới khang trang sắp hình thành sẽ trực tiếp cải thiện điều kiện đi lại, thúc đẩy giao thương nông sản, góp phần nâng cao sinh kế và tạo diện mạo khởi sắc cho đồng bào các dân tộc tại xã Tân Hợp.
Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/hang-nghin-met-vuong-dat-duoc-hien-hang-rao-lui-buoc-nhuong-cho-cho-duong-giao-thong-post910379.html