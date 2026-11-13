Hàng nghìn mét khối đất đá đổ xuống, đường lên Cửa khẩu quốc tế La Lay ách tắc

Sạt lở gây ách tắc

Ngày 13/11, ông Hoàng Anh Quang, Giám đốc Trung tâm Quản lý, Bảo trì giao thông và Hạ tầng kỹ thuật - Sở Xây dựng Quảng Trị cho biết, sạt lở tại Km9+400 Quốc lộ 15D khiến đường lên Cửa khẩu quốc tế La Lay bị ách tắc.

Hàng nghìn khối đất đá sạt lở xuống Quốc lộ 15D...

Theo đó, vụ sạt lở xảy ra vào khoảng 8h45 cùng ngày, đoạn sạt lở có chiều dài khoảng 60m, phạm vi sụt trượt rộng trên toàn bộ nền, mặt đường và rãnh thoát nước. Chiều cao trung bình khoảng 6m, khối lượng đất đá sạt trượt ước tính khoảng 3.000m³.

Sau khi xảy ra sự việc, chính quyền địa phương xã La Lay đã căng dây cảnh báo, phối hợp đơn vị quản lý đường bộ lên phương án huy động máy móc đến hiện trường để thu dọn đất đá, thông tuyến.

Đồng thời khuyến cáo người dân và tài xế không tìm cách đi qua khu vực sạt lở, chấp hành hướng dẫn của lực lượng chức năng.

...ngây ách tắc kèo dài.

Hiện nguy cơ sạt lở còn tiếp diễn, nhất là khi thời tiết diễn biến phức tạp, Đồn Biên phòng La Lay - Biên phòng Quảng Trị đã cử lực lượng chốt chặn hai đầu điểm sạt lở, ngăn người và phương tiện vào khu vực nguy hiểm.

Đơn vị cũng liên hệ lực lượng quản lý đường bộ để triển khai phương án thu dọn đất đá, sớm khôi phục giao thông.

Điểm đen giao thông trong mùa mưa bão

Quốc lộ 15D dài 78 km, nối cảng biển Mỹ Thủy với cửa khẩu quốc tế La Lay, là tuyến đường duy nhất từ Quảng Trị lên cửa khẩu này để giao thương với Lào. Mỗi ngày khoảng 300-400 lượt xe xuất nhập cảnh qua cửa khẩu, chủ yếu là xe tải trọng lớn và xe đầu kéo chở than từ Lào về Việt Nam.

Được biết, Quốc lộ 15D lên Cửa khẩu quốc tế La Lay rất hẹp và quanh co. Những năm trước đã từng xảy ra tình trạng sạt lở và ngập lụt vào mùa mưa bão khiến giao thông bị chia cắt.

Quốc lộ 15D lên cửa khẩu Quốc tế La Lay là điểm đen giao thông trong mùa mưa bão

Trước đó, mưa lớn vào ngày 10/11 cũng khiến nhiều đoạn Quốc lộ 15D – cũng làm tuyến đường độc đạo lên Cửa khẩu quốc tế La Lay bị ngập sâu. Hàng trăm phương tiện đã phải dừng chờ hai bên đường trong thời gian chờ nước rút, chủ yếu là xe tải chở hàng từ Lào vào nội địa Việt Nam và chiều ngược lại.

Hiện tại, thời tiết tại Quảng Trị tiếp tục diễn biến phức tạp, khu vực này vẫn tiềm ẩn nguy cơ sạt lở tiếp diễn, nhất là tại những vị trí đất đá chưa ổn định trên sườn núi.

Thời tiết cực đoan nhiều năm qua cũng khiến tuyến Hành lang kinh tế Đông – Tây của tỉnh Quảng Trị, đang đối mặt nhiều khó khăn khi tuyến đường lên cửa khẩu xuống cấp nghiêm trọng, khiến lượng phương tiện, hàng hóa thông quan sụt giảm rõ rệt.

Ông Lê Quang Thạch, Chủ tịch UBND xã La Lay, cho biết, trước tình trạng tuyến Quốc lộ 15D lên cửa khẩu Quốc tế La Lay có nhiều vị trí hư hỏng, xuống cấp, UBND xã đã giao Phòng Kinh tế và các đơn vị liên quan rà soát những vị trí hư hỏng, để có kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sớm xử lý, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện lưu thông qua tuyến đường này.