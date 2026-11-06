Hàng nghìn khán giả thưởng thức nhạc Jazz bên hồ Xuân Hương Đà Lạt

Đông đảo khán giả, du khách đến theo dõi chương trình khai mạc tại quảng trường Lâm Viên-Đà Lạt tối 6/11. (Ảnh: Nguyễn Dũng/TTXVN)

Chiều tối 6/11, Lễ hội nhạc Jazz Việt Nam-Vietnam Jazz Heritage Festival 2026 đã được khai mạc tại sân khấu ngoài trời quảng trường Lâm Viên (phường Xuân Hương-Đà Lạt, Lâm Đồng). Sự kiện mở màn cho chuỗi chương trình của lễ hội nhạc Jazz do Uỷ ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng tổ chức từ 6-8/11.

Chương trình mở cửa tự do nên khán đài hơn 10.000 chỗ ngồi của quảng trường Lâm Viên sát bên hồ Xuân Hương đã có rất đông khán giả là người dân, du khách đến theo dõi từ sớm. Vietnam Jazz Heritage Festival 2026 với sự đồng hành của HAUS Foundation (thành viên Công ty Cổ Phần The One Destination), là một trong những hoạt động thuộc Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI năm 2026.

Sự kiện không chỉ mở ra không gian giao lưu nghệ thuật quốc tế mà còn là bước đi cụ thể nhằm phát huy danh hiệu Đà Lạt là Thành phố sáng tạo âm nhạc của UNESCO, đưa âm nhạc trở thành một phần bản sắc điểm đến và góp phần thúc đẩy phát triển du lịch, công nghiệp văn hóa địa phương.

Phát biểu khai mạc Lễ hội nhạc Jazz Việt Nam, ông Đinh Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng nhấn mạnh, với kết hợp giữa không gian hoa và không gian âm nhạc, sự kiện sẽ góp phần tạo nên sức hấp dẫn riêng cho Đà Lạt, để mỗi người dân và du khách không chỉ được ngắm nhìn vẻ đẹp của một phố núi, được sống trong những trải nghiệm văn hóa, nghệ thuật giàu cảm xúc.

Lễ hội nhạc Jazz Việt Nam 2026 là một trong những hoạt động góp phần hiện thực hóa định hướng phát triển văn hóa gắn với du lịch của Đà Lạt-Lâm Đồng; tạo thêm sản phẩm phục vụ người dân, thu hút du khách, thúc đẩy các hoạt động thương mại, dịch vụ và đóng góp vào phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Trong không gian hoàng hôn lãng mạn ngay bên hồ Xuân Hương - trái tim của phố núi Đà Lạt, chương trình khai mạc lễ hội nhạc Jazz thực sự là bữa tiệc âm nhạc đa sắc màu, để lại cho khán giả những cung bậc cảm xúc khó quên. Đặc biệt, với sự tham gia trình diễn của những nghệ sỹ hàng đầu như Nik West, Raul Midón (Mỹ), JKC (Hàn Quốc), Lisa Ono (Nhật Bản), Diva Hà Trần, nhạc sỹ Hoài Sa… trong đêm diễn đầu tiên của lễ hội.

Khuôn viên dự án HAUS Da Lat, nơi diễn ra 2 buổi biểu diễn dành riêng cho khách mời tại Lễ hội nhạc Jazz Việt Nam 2026 tại phường Xuân Hương-Đà Lạt. (Ảnh TTXVN phát)

Lễ hội nhạc Jazz Việt Nam-Vietnam Jazz Heritage Festival 2026 sẽ kéo dài trong 3 ngày (6-8/11) với các đêm diễn được tổ chức liên tục để phục vụ cộng đồng. Trong đó có 2 đêm diễn mở cửa tự do cho khán giả tại quảng trường Lâm Viên (6/11) và sân khấu trước rạp 3/4 khu Hòa Bình và các đêm diễn riêng dành cho khách mời.

Việc lần đầu tổ chức Lễ hội nhạc Jazz Việt Nam tại Đà Lạt được kỳ vọng tạo thêm điểm nhấn cho Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI, mở rộng không gian thưởng thức nghệ thuật tại phố núi. Qua đó, khẳng định lợi thế văn hóa, nghệ thuật, kết nối với du lịch và dịch vụ, góp phần đưa danh hiệu “Đà Lạt - Thành phố sáng tạo âm nhạc của UNESCO” trở thành động lực phát triển bền vững cho địa phương./.