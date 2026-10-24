Hàng nghìn khán giả đứng ngoài sân Mỹ Đình vì không có vé BigBang

Ngày 24/10, concert thuộc tour diễn BigBang 2026-2027 WORLD TOUR XX : COSMOS, kỷ niệm 20 năm thành lập BigBang chính thức diễn ra tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội). Từ 16h, hàng nghìn khán giả đã đổ về khu vực tổ chức sức kiện. Từ nhiều ngày trước, concert đã diễn ra tình trạng khan hiếm vé. Dẫn đến, sát giờ diễn, phe vé thậm chí không có vé bán và sẵn sàng mua lại vé với mức giá cao hơn nhiều lần. Những người có vé bán lại thì đẩy giá lên cao gấp 3, 4 lần.

Theo ghi nhận, vé CAT 3 có giá niêm yết 3,5 triệu đồng được một số người rao bán với mức trên 10 triệu đồng, gần gấp ba lần giá gốc. Trong khi đó, vé Premium có giá gốc 7,5 triệu đồng được chào bán với giá lên tới 14 triệu đồng. Trước đó, hạng vé này cũng nhiều lần được rao bán cao hơn giá niêm yết, trong bối cảnh một bộ phận khán giả vẫn tìm cách mua vé để tham dự concert.

Do đó, đến 19h30, khi đêm nhạc diễn ra, hàng nghìn khán giả vẫn chưa có vé để vào trong concert. Họ đành ngồi phía ngoài để nghe nhạc. Nhiều khán giả than thở họ đến sân với hy vọng mua được vé nhưng nhanh chóng phải thất vọng vì vé quá ít ỏi. Trong khi đó, nhiều nghệ sĩ Việt như Tùng Dương, Đàm Thu Trang, OSAD, Chế Nguyễn Quỳnh Châu... cũng tới xem concert. Theo Tùng Dương, việc tham gia đêm nhạc ngoài để thưởng thức nghệ thuật, anh còn muốn học hỏi công tác tổ chức, dàn dựng chương trình.

Một khán giả mang theo lightstick nhưng buồn bã vì không thể vào concert. BigBang trở lại với ca khúc mới BiiiG, đồng thời khởi động chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới BigBang 2026-2027 WORLD TOUR XX : COSMOS. Nhóm hiện hoạt động với đội hình ba thành viên gồm G-Dragon, Taeyang và Daesung. Sự trở lại của Big Bang không chỉ thu hút sự chú ý nhờ sản phẩm âm nhạc mới mà còn tạo hiệu ứng qua chuyến lưu diễn. Trong ba đêm diễn mở màn tại Khu liên hợp thể thao Goyang, Hàn Quốc từ ngày 21 đến 23/8, nhóm trình diễn 32 ca khúc trước khoảng 40.000 khán giả.

Một khán giả cùng bạn ngồi bên ngoài sân Mỹ Đình và theo dõi concert thông qua livestream. Chương trình mở màn bằng Fantastic Baby - bản hit phát hành năm 2012, từng đưa Big Bang trở thành nhóm nhạc Hàn Quốc đầu tiên có MV đạt 200 triệu lượt xem trên YouTube vào tháng 1/2016.

Khán giả ngồi la liệt bên ngoài sân Mỹ Đình dù bên trong sự kiện đã chính thức diễn ra. Tour diễn lần này là lần đầu BigBang tổ chức concert với đội hình bộ ba. Dù không còn đầy đủ các thành viên như trước, G-Dragon, Taeyang và Daesung vẫn duy trì được sự kết nối trên sân khấu, góp phần tạo nên sức hút cho màn tái xuất của nhóm.