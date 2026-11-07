Hàng nghìn khán giả bức xúc với Running Man Vietnam

Tối 6/11, theo kế hoạch, tập 15 Running Man Vietnam sẽ lên phát sóng. Tuy nhiên, cận kề giờ chiếu, nhà sản xuất chương trình đột ngột đăng tải thông báo về việc dời lịch lên 22h22 phút. Theo nhà sản xuất, chương trình gặp phải sự cố kỹ thuật nên không thể lên sóng đúng giờ.

Song đến 22h22, Running Man Vietnam vẫn không chiếu tập 15. Sau đó, nhà sản xuất tiếp tục có bài đăng thứ hai và thông báo dời lịch chiếu sang tối 7/11.

"Running Man Vietnam xin lỗi khán giả vì sự cố kỹ thuật ngoài mong muốn khiến tập 15 tối nay không thể lên sóng như dự kiến. Chúng tôi biết rằng các khán giả đã háo hức và dành thời gian quý báu để đồng hành cùng chương trình. Việc phải thay đổi lịch phát sóng, là điều chúng tôi thực sự lấy làm tiếc", theo nhà sản xuất.

Nhà sản xuất liên tục thay đổi lịch chiếu của tập 15 sang tối 7/11.

Việc nhà sản xuất liên tục thay đổi lịch chiếu của tập 15 đang gây tranh luận. Một bộ phận khán giả thông cảm vì sự cố kỹ thuật dẫn tới thay đổi lịch chiếu từ nhà sản xuất, không ít dân mạng bày tỏ bức xúc, thất vọng. Họ cho rằng đây không phải lần đầu Running Man Vietnam gặp sự cố nói trên.

Trên mạng xã hội, chủ đề về việc Running Man Vietnam hủy lịch phát sóng tập 15 đang lọt vào "hot search". Hàng nghìn bài đăng với nhiều ý kiến, phản ứng trái chiều về sự việc thu hút sự quan tâm từ công chúng.

Thời gian qua, Running Man Vietnam mùa 4 là một trong những chương trình thống lĩnh đường đua game show. Các tập của chương trình này đều ghi nhận con số lượt xem cao áp đảo. Trong đó, tập 10 vượt mốc 10 triệu lượt xem chỉ sau khoảng 6 ngày trình chiếu, còn tập 8 và 9 lần lượt là 12 triệu, 10 triệu lượt view trên YouTube. Các thành viên đều góp mặt vào bảng xếp hạng tổng sắp những nghệ sĩ được thảo luận nhiều nhất trên MXH qua các tập phát sóng. Trong đó, Trấn Thành giữ vị trí đầu bảng tổng sắp top 10 thành viên game show được chú ý nhiều nhất.

Ở tập gần nhất, chương trình cũng thu hút hơn 10 triệu lượt xem sau 7 ngày lên sóng. Trong tập 14, ngoài dàn cast và khách mời gồm Minh Hằng, Pháp Kiều, Sơn.K còn có sự xuất hiện của Lê Khanh - bạn gái lâu năm của Quân A.P.

Ở cuối show, Quân A.P và Lê Khanh được ê-kíp tổ chức lễ cưới trước sự chúc phúc của Trấn Thành, Anh Tú, Lan Ngọc, Minh Hằng, Quang Trung...

Quân A.P chia sẻ: "Em không biết nói gì hơn nữa, em yêu tất cả mọi người. Em không thể tin được hôm nay mình lại được tổ chức đám cưới như thế này". Lê Khanh bật khóc nói: "Thực sự đây cũng là ngày em mong ước lâu rồi. Em thấy rất may mắn khi được mọi người tổ chức cho một ngày như thế này".