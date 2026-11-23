Sáng 23/11, 100% trường phổ thông tại Hà Nội, với hơn 2,3 triệu học sinh, đồng loạt tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11). Tùy điều kiện và đặc thù từng cấp học, các trường xây dựng 6 không gian trải nghiệm về văn hóa Việt Nam, Thăng Long - Hà Nội; di sản văn hóa; nghệ thuật truyền thống; làng nghề - ẩm thực - sản phẩm văn hóa và không gian văn hóa học đường.

Trong khi đó, chương trình điểm cấp thành phố diễn ra tại không gian hồ Văn và Di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám, với nhiều hoạt động giao lưu nghệ thuật, trải nghiệm di sản, trò chơi dân gian, tìm hiểu nghề thủ công truyền thống và khám phá ẩm thực.

Phát biểu tại chương trình, PGS.TS Nguyễn Văn Hiền, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội, nhìn nhận Thủ đô là vùng đất nghìn năm văn hiến, lưu giữ nhiều giá trị văn hóa đặc sắc của dân tộc; gắn với di tích lịch sử, bảo tàng, làng nghề truyền thống đến các lễ hội và loại hình nghệ thuật đặc trưng. "Đây là nguồn tài nguyên quý giá, mở ra nhiều cơ hội để tổ chức các hoạt động giáo dục trực quan, sâu sắc cho học sinh", ông Hiền nhận định.

Theo giám đốc Sở GD&ĐT, văn hóa không phải là những khái niệm xa vời mà hiện diện trong chính hành động, cách ứng xử hàng ngày của mỗi học sinh: Từ cách ăn, nói, đi lại, giao tiếp với bạn bè, thầy cô đến cách ứng xử với cha mẹ, ông bà. Đó cũng là những biểu hiện sinh động của nét đẹp văn hóa người Hà Nội.

Vì vậy, lãnh đạo Sở GD&ĐT đề nghị các trường tiếp tục đổi mới hoạt động giáo dục di sản, chủ động phối hợp với bảo tàng, di tích, nghệ nhân và địa phương để tổ chức các hoạt động trải nghiệm phù hợp với lứa tuổi, cấp học. Đặc biệt, các trường cần phát huy vai trò chủ thể của học sinh, tạo điều kiện để các em không chỉ tiếp nhận kiến thức mà còn trực tiếp tham gia, khám phá, tìm hiểu, giới thiệu và sáng tạo các giá trị văn hóa.

Gian hàng mây tre đan của làng nghề Phú Vinh (xã Phú Nghĩa, Hà Nội) thu hút nhiều học sinh tham gia trải nghiệm. Tại đây, nghệ nhân giới thiệu về nguyên liệu, công cụ và các công đoạn tạo ra sản phẩm thủ công. Dưới sự hướng dẫn của nghệ nhân, các em được trực tiếp thử đan vòng tay, đế lót ly.

Theo nghệ nhân làng Phú Vinh, việc đưa nghề truyền thống đến gần với học sinh giúp các em biết thêm về một nghề thủ công lâu đời, đồng thời tạo cơ hội kết nối giữa các thế hệ. Khi được tự tay làm sản phẩm, học sinh hiểu hơn về những nghề truyền thống và giá trị văn hóa được gìn giữ qua nhiều đời.

Lần đầu được trải nghiệm kỹ thuật in dập ván gỗ, Trần Nhã Thùy Thanh (học sinh trường THCS Chu Văn An) tỏ ra thích thú. Nữ sinh được hướng dẫn cách đặt giấy, căn chỉnh khuôn và dùng dụng cụ để in hình từ ván gỗ. Thanh cho biết trước đây em chỉ biết đến nghề in mộc bản qua sách báo, chưa có dịp quan sát trực tiếp các công đoạn. Sau khi tự tay hoàn thành sản phẩm, nữ sinh hiểu hơn về sự tỉ mỉ, kiên nhẫn của người thợ.

Bên cạnh đó, trong vai trò những “Sứ giả Văn hóa”, học sinh giới thiệu về danh nhân Chu Văn An, làng nghề gốm Bát Tràng và các nét văn hóa đặc trưng của Hà Nội. Đáng chú ý, Khánh An và Vinh Cương (trường THCS Cầu Giấy B) gây ấn tượng khi giới thiệu song ngữ tiếng Việt và tiếng Anh về cốm làng Vòng, xôi Phú Thượng cùng những giá trị văn hóa gắn với các món ăn này.

Học sinh còn được trải nghiệm hoạt động nặn tò he, vẽ tranh thủy mặc, xem múa rối cạn và vuốt gốm cùng nghệ nhân làng Bát Tràng...

Cùng với các hoạt động tại Hồ Văn, học sinh tham gia tìm hiểu lịch sử tại Di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Đây là dịp để các em tiếp cận trực tiếp những tư liệu, công trình gắn với truyền thống hiếu học và lịch sử giáo dục Việt Nam.

Thông qua chuỗi hoạt động, ngành giáo dục Hà Nội mong muốn học sinh hiểu hơn về các giá trị văn hóa, từ đó hình thành ý thức giữ gìn bản sắc dân tộc và xây dựng nếp sống thanh lịch, văn minh trong học đường cũng như đời sống hàng ngày.