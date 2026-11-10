Hàng nghìn học sinh tại TP Huế nghỉ học để ứng phó mưa lớn và ngập lụt

Một số địa phương tại TP Huế ghi nhận tình trạng ngập cục bộ, học sinh được nghỉ học ngày 10/11 để đảm bảo an toàn.

Ngày 10/11, mưa lớn kéo dài gây ngập cục bộ tại nhiều khu vực ở TP Huế. Tại phường Hương Trà, ông Nguyễn Viết Hà, Chủ tịch UBND phường cho biết toàn bộ 5.243 học sinh trên địa bàn đã được thông báo nghỉ học từ ngày 10/11.

Quyết định thời gian trở lại trường sẽ được địa phương căn cứ theo diễn biến thời tiết thực tế. Cùng thời điểm trong sáng 10/11, phường Hóa Châu cũng đã chủ động cho học sinh nghỉ học để ứng phó với thiên tai.

Ông Nguyễn Tân, Giám đốc Sở GD&ĐT TP Huế cho hay, Sở đã phát văn bản chỉ đạo các đơn vị chủ động triển khai phương án ứng phó, linh hoạt trong tổ chức dạy và học. Đặc biệt, đối với các trường có nhiều điểm trường nằm rải rác ở các địa hình khác nhau, Sở yêu cầu hiệu trưởng chủ động rà soát tình hình thực tế tại từng điểm trường để quyết định việc cho học sinh nghỉ học, không phải chờ thông báo chung từ Sở.

Lực lượng chức năng chốt chặn tại một điểm ngập nước ở xã A Lưới 4 (TP Huế) không cho phương tiện và người qua lại trong sáng 10/11.

Ngành giáo dục thành phố tiếp tục theo dõi sát diễn biến thời tiết, đồng thời cử các đoàn kiểm tra tới hiện trường nhằm chỉ đạo kịp thời, đặt an toàn của học sinh và giáo viên lên hàng đầu.

Theo ông Đặng Văn Hòa, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi và Biến đổi khí hậu TP Huế, do ảnh hưởng của không khí lạnh cường độ mạnh, mưa lớn từ ngày 9/11 đến 10/11 đã gây ngập cục bộ tại nhiều tuyến đường ven sông Truồi (xã Lộc An), trung tâm xã Khe Tre, đường Hồ Chí Minh qua xã A Lưới 2 và các khu vực thuộc phường Thuận An.

Nước lũ tràn qua đường Hồ Chí Minh thuộc xã A Lưới 2 (TP Huế) trong đêm 9/11.

Dự báo từ sáng 10/11 đến hết ngày 12/11, địa bàn TP Huế tiếp tục có mưa vừa, mưa to đến rất to với tổng lượng mưa 24–48 giờ tới phổ biến 170–350mm, có nơi trên 500mm, trước khi giảm nhanh từ ngày 13/11.