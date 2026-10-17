Hàng nghìn học sinh, sinh viên Đắk Lắk hưởng ứng pháp luật phòng, chống ma túy

Học sinh tham dự lễ phát động tại Trường THPT Chu Văn An. (Ảnh: T.H)

Sáng 17/10, tại phân hiệu Trường THPT Chu Văn An (phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk), Sở GD&ĐT tổ chức Lễ phát động học sinh, sinh viên nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật về phòng, chống ma túy năm 2026.

Tham dự chương trình có ông Lưu Tiến Quang, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Đắk Lắk; đại diện Công an tỉnh Đắk Lắk; lãnh đạo các trường THPT trên địa bàn cùng hơn 1.000 học sinh.

Tại Trường Đại học Tây Nguyên cũng triển khai lễ phát động với 1.000 sinh viên tham gia.

Đại biểu tham dự lễ phát động. (Ảnh: Thế Hùng)

Hoạt động nhằm hưởng ứng Lễ phát động học sinh, sinh viên nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật về phòng, chống ma túy năm 2026 do Bộ GD&ĐT triển khai.

Tại đây, đại diện Công an tỉnh Đắk Lắk tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về phòng, chống ma túy đến học sinh. Nội dung tập trung vào tác hại của ma túy đối với sức khỏe, gia đình và xã hội; giúp các em nhận diện nguy cơ, thủ đoạn lôi kéo, dụ dỗ sử dụng trái phép chất ma túy và trang bị kỹ năng tự bảo vệ bản thân.

Sinh viên Trường Đại học Tây Nguyên dự lễ phát động tại trường. (Ảnh: Nhà trường cung cấp)

Trao đổi với Báo GD&TĐ, ông Lưu Tiến Quang, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT cho biết, phòng, chống ma túy cho học sinh, sinh viên không chỉ là nhiệm vụ trong khuôn viên trường học mà phải được thực hiện ở mọi nơi, mọi thời điểm các em tham gia học tập, vui chơi và sinh hoạt xã hội.

“Nhà trường chịu trách nhiệm giáo dục, quản lý và phối hợp; gia đình đồng hành; chính quyền và lực lượng chức năng bảo đảm môi trường an toàn. Phải chủ động phòng ngừa từ sớm, phát hiện kịp thời, xử lý đúng quy định và bảo vệ tương lai của học sinh, sinh viên”, ông Quang nhấn mạnh.

Ông Lưu Tiến Quang, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Đắk Lắk.

Theo ông Quang, các cơ sở giáo dục cần tích hợp kiến thức phòng, chống ma túy vào hoạt động giáo dục; hướng dẫn học sinh, sinh viên nhận diện, từ chối ma túy và các chất không rõ nguồn gốc, cảnh giác trước thủ đoạn lôi kéo qua mạng xã hội.

Giáo viên chủ nhiệm, bộ phận tư vấn học đường cần phối hợp với gia đình để phát hiện sớm dấu hiệu bất thường, xác minh khách quan và hỗ trợ kịp thời những em có nguy cơ; không kỳ thị, không quy chụp. Nhà trường cũng cần xây dựng quy trình tiếp nhận thông tin, phối hợp với công an khi phát hiện dấu hiệu liên quan đến ma túy.

Công tác quản lý, bảo đảm an toàn phải được thực hiện cả trong các hoạt động tham quan, dã ngoại, trải nghiệm, văn nghệ, thể thao. Mỗi hoạt động cần có kế hoạch, người phụ trách và phương án xử lý tình huống. Ngoài giờ học, cuối tuần và dịp lễ, sự phối hợp giữa gia đình, nhà trường, chính quyền và lực lượng chức năng cần được duy trì, chú trọng nguy cơ tại các điểm vui chơi, cơ sở dịch vụ, khu lưu trú.

Đại biểu tham dự tại Trường Đại học Tây Nguyên. (Ảnh: Nhà trường cung cấp)

Lãnh đạo Sở GD&ĐT cũng đề cập việc thiết lập đầu mối liên lạc, cơ chế trao đổi thông tin giữa gia đình, nhà trường, công an và y tế; xây dựng nhóm bạn hỗ trợ bạn, các câu lạc bộ lành mạnh. Học sinh, sinh viên cần được khuyến khích báo tin an toàn, bảo mật và không tự đối đầu với người có hành vi lôi kéo.

Khi phát hiện vụ việc, ưu tiên bảo vệ an toàn cho các em, xác minh và chuyển cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định; đồng thời kết nối tư vấn, y tế và hỗ trợ phục hồi khi cần thiết.