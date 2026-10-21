Hàng nghìn học sinh ở Lâm Đồng được trang bị kỹ năng an toàn giao thông

Ngày 21/10, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 4 phối hợp Công an xã Đức Lập đã tổ chức chương trình tuyên truyền, ngoại khóa về an toàn giao thông và kỹ năng phòng, chống các nguy cơ mất an toàn tại Trường Tiểu học Trần Văn Ơn.

Cán bộ cảnh sát giao thông phát tờ rơi, tuyên truyền kiến thức an toàn giao thông cho học sinh Trường Tiểu học Trần Văn Ơn, xã Đức Lập. (Ảnh:CALĐ)

Chương trình thu hút hơn 940 học sinh và 70 cán bộ, giáo viên tham gia. Thông qua hình thức tuyên truyền trực quan, kết hợp giao lưu, lực lượng công an hướng dẫn học sinh những kiến thức cơ bản về trật tự, an toàn giao thông như đi bộ đúng phần đường, đội mũ bảo hiểm đúng quy cách khi tham gia giao thông bằng phương tiện phù hợp và chấp hành quy định tại khu vực cổng trường.

Bên cạnh đó, học sinh được trang bị kỹ năng nhận diện, phòng tránh bạo lực học đường, xây dựng cách ứng xử văn minh trong trường học; đồng thời được hướng dẫn phòng, chống đuối nước, nhận biết các khu vực nguy hiểm tại sông, suối, ao, hồ và cách tìm kiếm sự hỗ trợ khi xảy ra sự cố.

Dịp này, lực lượng công an phát hơn 1.000 tờ rơi tuyên truyền về an toàn giao thông và trao 5 phần quà cho học sinh tích cực tham gia giao lưu, trả lời câu hỏi.

Học sinh Trường THPT Quang Trung, xã Đắk Mil ký cam kết chấp hành các quy định pháp luật về trật tự, an toàn giao thông. (Ảnh: CALĐ)

Tại xã Đắk Mil, công an xã phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng triển khai chiến dịch đào tạo kỹ năng lái xe mô tô, xe gắn máy an toàn tại Trường THPT Quang Trung, thu hút hơn 2.000 giáo viên, phụ huynh, học sinh và người dân tham gia

Tại chương trình, lực lượng công an phổ biến những quy định của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, tập trung vào độ tuổi được phép điều khiển phương tiện, các hành vi vi phạm thường gặp và nguy cơ mất an toàn từ việc tự ý thay đổi kết cấu, độ chế xe.

Thông qua việc phân tích nguyên nhân, hậu quả các vụ tai nạn giao thông liên quan đến học sinh, lực lượng chức năng giúp người tham gia nhận diện những nguy cơ, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật khi điều khiển phương tiện.

Ngoài phần tuyên truyền lý thuyết, giáo viên, phụ huynh, học sinh và người dân còn được hướng dẫn thực hành lái xe trên sa hình, rèn luyện kỹ năng điều khiển phương tiện và xử lý các tình huống bất ngờ khi tham gia giao thông.

Công an xã Đắk Mil cũng tổ chức khảo sát, hướng dẫn người tham gia quét mã QR đánh giá nhận thức pháp luật về trật tự, an toàn giao thông. Đồng thời, phối hợp với Công ty TNHH Nam Cao Nguyên trao tặng 15 suất học lái xe miễn phí cho học sinh nhà trường.

Các em học sinh Trường Tiểu học Trần Văn Ơn tham gia chương trình tuyên truyền pháp luật và trang bị kỹ năng an toàn. (Ảnh:CALĐ)

Trong khuôn khổ chương trình, lực lượng công an phối hợp với nhà trường, phụ huynh và học sinh tổ chức ký cam kết chấp hành các quy định về trật tự, an toàn giao thông; tiếp tục duy trì, nhân rộng mô hình "Cổng trường an toàn giao thông", vận động phụ huynh không giao phương tiện cho học sinh khi chưa đủ điều kiện điều khiển.

Các hoạt động tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng tại hai địa phương góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của học sinh và người dân, đồng thời tăng cường sự phối hợp giữa lực lượng công an, nhà trường và gia đình trong công tác phòng ngừa tai nạn giao thông.