Hàng nghìn học sinh ở Khánh Hòa được khám miễn phí bệnh tan máu bẩm sinh

Ông Nguyễn Duy Long - Giám đốc Trung tâm Huyết học - Truyền máu Khánh Hòa cho biết, đơn vị đang khẩn trương triển khai khám sàng lọc miễn phí các bệnh liên quan đến huyết học cho đông đảo học sinh trên địa bàn. Tại các điểm khám miễn phí, bác sĩ cũng sẽ tư vấn phù hợp cho phụ huynh, học sinh, hướng đến chăm lo, bảo vệ sức khỏe tốt nhất cho các em.

Cụ thể, trong ngày 19/9, đơn vị phối hợp với Trường THPT Hoàng Hoa Thám (Diên Khánh, Khánh Hòa) triển khai khám sàng lọc miễn phí bệnh tan máu bẩm sinh và thiếu máu thiếu sắt cho khoảng 1.000 học sinh của trường.

Đến ngày 23 và 24/9, đơn vị sẽ tiếp tục khám sàng lọc miễn phí bệnh tan máu bẩm sinh và thiếu máu thiếu sắt cho hơn 2.000 học sinh của 2 trường trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa là Trường THPT Trần Bình Trọng và Trường THCS phường Bắc Nha Trang.

Ngay từ sáng 19/9, đông đảo học sinh Trường THPT Hoàng Hoa Thám đã đến điểm khám miễn phí. Ảnh: D. Long.

Các em học sinh Trường THPT Hoàng Hoa Thám được bác sĩ khám miễn phí và tư vấn kỹ càng. Ảnh: D. Long.

Hoạt động nói trên góp phần tầm soát, phát hiện sớm các trường hợp mắc hoặc mang gen thalassemia (tan máu bẩm sinh) để điều trị, dự phòng kịp thời. Đồng thời, tư vấn cho người mắc bệnh và gia đình các phương pháp chăm sóc sức khỏe hiệu quả.

Theo ghi nhận, ngay từ sáng 19/9, đông đảo học sinh Trường THPT Hoàng Hoa Thám đã tham gia khám sàng lọc miễn phí. Tất cả các em đều được bác sĩ đón tiếp chu đáo, khám và tư vấn kỹ lưỡng.