Hàng nghìn học sinh nghỉ học do mưa lũ

Trường học tại Gia Lai ngập do mưa lớn, học sinh nghỉ học để đảm bảo an toàn. Ảnh: Báo Gia Lai.

Sáng 12/11, Sở GD&ĐT tỉnh Gia Lai cho biết đến 10h cùng ngày, 23 cơ sở giáo dục đã chủ động cho 16.783 học sinh nghỉ học nhằm đảm bảo an toàn.

Trong đó, cấp mầm non có 3.122 trẻ nghỉ học. Ba trường cho toàn bộ học sinh nghỉ gồm Mầm non số 1 Tuy Phước, Mầm non số 2 Tuy Phước và Mầm non số 3 Tuy Phước.

Ở cấp tiểu học, số học sinh nghỉ học là 7.317 em. Năm trường cho học sinh nghỉ toàn trường gồm Tiểu học Nhơn Bình, Tiểu học Nhơn Phú, Tiểu học số 3 Tuy Phước, Tiểu học Vân Canh và Tiểu học Canh Vinh.

Cấp THCS ghi nhận 3.355 học sinh nghỉ học tại 6 trường thuộc 5 địa phương. Các trường gồm THCS Nhơn Bình (phường Quy Nhơn Đông), THCS Quy Nhơn Bắc (phường Quy Nhơn Bắc), THCS Nguyễn Đình Thụ (xã Tuy Phước), Phổ thông Dân tộc nội trú THCS Canh Thuận, THCS Vân Canh (xã Vân Canh) và THCS Canh Vinh (xã Canh Vinh).

Còn ở cấp THPT, 1.937 học sinh nghỉ học. Bốn trường cho học sinh nghỉ toàn trường gồm THPT Hùng Vương, THPT số 1 Tuy Phước, Phổ thông Dân tộc nội trú THCS và THPT Vân Canh, THPT Vân Canh.

Khối giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên ghi nhận 1.052 học sinh nghỉ học tại 5 đơn vị, gồm Trung tâm GDNN - GDTX tỉnh Gia Lai, Trung tâm GDNN - GDTX Tuy Phước, Trung tâm GDNN - GDTX An Nhơn, Trung tâm GDNN - GDTX Phù Cát và Trung tâm GDNN - GDTX Hoài Nhơn.

Theo Báo Gia Lai, trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, Giám đốc Sở GD&ĐT Gia Lai Phạm Văn Nam yêu cầu các cơ sở giáo dục chủ động triển khai biện pháp phòng, chống ngập úng, sạt lở và cây xanh gãy đổ. Các trường cần di dời hồ sơ, thiết bị dạy học, sách giáo khoa và tài sản đến nơi an toàn, đồng thời chuẩn bị phương án sơ tán khi xảy ra tình huống khẩn cấp.

Tại Đắk Lắk, mưa lớn cũng khiến nhiều trường học phải điều chỉnh hoạt động dạy học. Ngày 12/11, tại xã Hòa Thịnh, 1.656 học sinh được cho tạm nghỉ để đảm bảo an toàn.

Trước đó, vào ngày 11/11, mưa lớn tại khu vực phía đông tỉnh Đắk Lắk khiến nước sông Kỳ Lộ dâng cao, đe dọa các trường học ở vùng trũng thấp thuộc xã Tuy An Tây.

Trước nguy cơ ngập lụt, chính quyền địa phương yêu cầu trường THCS và THPT Nguyễn Viết Xuân, trường Mầm non Tuy An Tây và phân hiệu 1 của trường Tiểu học và THCS Nguyễn Hoa cho học sinh nghỉ học.

Tại xã Đồng Xuân, mực nước các sông Kỳ Lộ, sông Cô và sông Trà Bương tiếp tục dâng khiến nhiều khu vực trũng thấp đứng trước nguy cơ ngập lụt. Địa phương đã cho học sinh tại hai trường trên địa bàn nghỉ học, đồng thời theo dõi sát diễn biến thời tiết để xem xét cho học sinh ở các điểm trường khác nghỉ khi cần thiết.

Lực lượng chức năng cũng được bố trí tại những vị trí xung yếu để chủ động ứng phó với các tình huống phát sinh, hạn chế ảnh hưởng của mưa lũ đến người dân và hoạt động giáo dục.