Hàng nghìn học sinh giỏi ở Nghệ An chưa nhận tiền thưởng

Giữa tháng 10, nhiều học sinh đạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia và cấp tỉnh năm học 2025-2026 vẫn chưa nhận được tiền thưởng, dù các quyết định khen thưởng đã được ban hành.

Theo số liệu của ngành giáo dục, kỳ thi học sinh giỏi tỉnh Nghệ An lớp 12 năm học 2025-2026 có 3.516 thí sinh dự thi ở 13 môn. Trong số này, 2.437 học sinh được công nhận đạt giải, gồm 105 giải nhất, 1.063 giải nhì, 614 giải ba và 655 giải khuyến khích. Ngoài ra, 53 học sinh thuộc đội tuyển dự thi học sinh giỏi quốc gia được đặc cách công nhận học sinh giỏi tỉnh.

Đội tuyển tham dự kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 9 ở Nghệ An. Ảnh: CSCC

Ở kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 9 cùng năm học có 2.019 thí sinh dự thi. Theo quyết định khen thưởng, có 56 lượt học sinh đạt giải nhất, 631 lượt đạt giải Nhì và 356 lượt đạt giải Ba. Giáo viên có thành tích bồi dưỡng, giảng dạy học sinh đạt giải cũng thuộc diện được khen thưởng.

Trước đây, mức thưởng được thực hiện theo Nghị quyết 11/2018/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh Nghệ An. Theo đó, học sinh đạt giải Nhất cấp tỉnh được thưởng bằng hai lần mức lương cơ sở, giải Nhì bằng 1,5 lần và giải Ba bằng một lần mức lương cơ sở. Với mức lương cơ sở 2,34 triệu đồng/tháng áp dụng trước ngày 1/7/2026, tiền thưởng tương ứng là 4,68 triệu đồng đối với giải Nhất, 3,51 triệu đồng đối với giải Nhì và 2,34 triệu đồng đối với giải Ba.

Về việc chậm chi trả, theo ông Nguyễn Trọng Hoàn, Chánh văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An, Sở đã xây dựng dự toán kinh phí hơn 22 tỉ đồng để đề nghị khen thưởng học sinh và giáo viên đạt thành tích trong các kỳ thi cấp quốc gia, cấp tỉnh, trong đó có học sinh giỏi lớp 9 và lớp 12 năm học 2025-2026.

Tuy nhiên, việc khen thưởng chưa thể thực hiện do vướng mắc trong bố trí kinh phí quỹ thi đua, khen thưởng để triển khai Nghị quyết 11/2018/NQ-HĐND. Sau khi Nghị quyết 24/2026/NQ-HĐND được thông qua, Sở Nội vụ phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tham mưu UBND tỉnh ban hành các quyết định khen thưởng đối với học sinh và giáo viên có thành tích.

Cụ thể, ngày 10/8/2026, UBND tỉnh Nghệ An ban hành Quyết định 3604/QĐ-UBND về khen thưởng học sinh giỏi tỉnh lớp 12 năm học 2025-2026, với tổng số tiền hơn 10,6 tỉ đồng.

Theo ông Hoàn, kinh phí khen thưởng này đã được Sở Nội vụ chuyển về tài khoản của Sở Giáo dục và Đào tạo. Hiện Sở đang rà soát để chuyển tiền đến các đơn vị thụ hưởng. Đối với học sinh giỏi tỉnh lớp 9, UBND tỉnh cũng đã ban hành quyết định khen thưởng với tổng số tiền hơn 6,6 tỉ đồng. Trong đó, 55 học sinh đạt giải Bhất được tặng Bằng khen của UBND tỉnh; 48 giáo viên có thành tích bồi dưỡng, giảng dạy học sinh đạt giải Nhất cũng được khen thưởng.

Quyết định đồng thời quy định mức thưởng bằng tiền đối với 56 lượt học sinh đạt giải Nhất, 631 lượt đạt giải Nhì, 356 lượt đạt giải Ba và 1.043 lượt giáo viên bồi dưỡng, giảng dạy học sinh đạt các giải này. Tuy nhiên, theo ông Hoàn, nguồn kinh phí thi đua, khen thưởng năm 2026 đã hết. Sở Nội vụ đang đề nghị cấp bổ sung kinh phí để thực hiện chi trả tiền thưởng cho học sinh lớp 9.

Như vậy, trong khi kinh phí khen thưởng học sinh lớp 12 đã được chuyển về Sở Giáo dục và Đào tạo để rà soát, chi trả thì tiền thưởng của học sinh lớp 9 vẫn phải chờ bổ sung nguồn kinh phí.