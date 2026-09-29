Hàng nghìn hoa đăng thắp sáng sông Lục Đầu trong đêm cầu an ở Kiếp Bạc

Đông đảo người dân và du khách tham dự Lễ cầu an tại đền Kiếp Bạc

Nghi lễ diễn ra trong không gian linh thiêng của vùng đất gắn với lịch sử nhà Trần và Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn. Phần lễ bắt đầu bằng hoạt động tưởng niệm, tri ân các anh hùng, liệt sĩ đã hy sinh bảo vệ đất nước qua các thời kỳ; đồng thời cầu siêu cho các tướng sĩ nhà Trần tử trận trong những cuộc kháng chiến chống quân Nguyên - Mông và những người đã mất trên dòng Lục Đầu.

Những lời nguyện cầu hướng tới quốc thái dân an, cuộc sống yên bình, mưa thuận gió hòa. Khi nghi lễ khép lại, hàng nghìn hoa đăng được thả xuống sông. Ánh sáng nối nhau theo dòng nước, tạo nên điểm nhấn của đêm hội và gửi gắm ước nguyện về những điều tốt đẹp.

Hàng nghìn hoa đăng đã được thắp và thả xuống sông

Lễ cầu an và hội hoa đăng được phục dựng từ năm 2007, trở thành một nghi lễ gắn với Lễ hội mùa Thu Côn Sơn, Kiếp Bạc. Qua nhiều năm, hoạt động này tiếp tục thu hút đông đảo người dân, du khách, góp phần duy trì thực hành tín ngưỡng và nhắc nhớ công lao của những người đã có công dựng nước, giữ nước.

Lễ hội Côn Sơn, Kiếp Bạc mùa Thu năm 2026 diễn ra từ ngày 26.9 đến 4.10, với các nghi lễ truyền thống và hoạt động văn hóa, du lịch. Mùa hội năm nay diễn ra trong không gian Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc, được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa thế giới năm 2025.