Hàng nghìn hộ dân tại các địa phương vẫn bị ảnh hưởng do lũ

Ngập úng nhiều nơi trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Tại một số tỉnh, thành phố Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, tính đến ngày 28-9, có 09 nhà bị sập (Lào Cai 01, Thanh Hóa 07, Ninh Bình 01); 146 nhà hư hỏng (Ninh Bình 03, Nghệ An 13, Hà Nội 01; Lào Cai 11, Phú Thọ 33, Thanh Hóa 85).

Hiện còn khoảng 1.223 nhà bị ngập tại Hà Nội, nước cơ bản đã rút, ngập ở mức độ thấp thuộc các vùng trũng thấp, ngoài đê. Còn 02 điểm trường bị ngập, ảnh hưởng.

12.613ha lúa, hoa màu bị ngập, thiệt hại (Ninh Bình 1.358ha; Nghệ An 1.100ha; Hà Nội 4.669ha; Thanh Hoá 5.486ha). Và 2.078ha cây trồng khác bị ngập, thiệt hại.

Về chăn nuôi: 305 con gia súc, 71.713 con gia cầm (Ninh Bình 1.510; Nghệ An 36.500; Hà Nội 9.200; Phú Thọ 120; Thanh Hoá 23.843) bị cuốn trôi, thiệt hại.

Về thủy sản: 6.145,5ha nuôi thuỷ sản bị ngập, thiệt hại (Ninh Bình 716,5ha; Hà Nội 1.048ha; Phú Thọ 1,6ha; Thanh Hoá 3.706ha; Nghệ An 659ha).

Do ảnh hưởng của mưa lũ, các tuyến đê trên địa bàn các tỉnh, thành phố Hà Nội, Ninh Bình, Thanh Hóa đã xảy ra 12 sự cố đê điều (Hà Nội: 01, Ninh Bình: 09, Thanh Hóa: 02).

Tại Lâm Đồng từ ngày 20-24/9, mưa lũ làm 52 nhà hư hỏng; 2.848 nhà ngập tại khu vực Bình Thuận cũ do mưa lớn từ đêm 23/9 đến trưa 24/9; hiện nước đã rút, không còn nhà ngập; các hộ dân sơ tán, di dời đã trở về nhà.

7.540 ha lúa, rau màu, cây trồng bị ngập. Hiện nước đã rút, chỉ còn ngập cục bộ diện tích tại một số điểm trũng, thấp.

Về cơ sở hạ tầng, mưa lũ gây ngập, sạt lở, sụt lún, hư hỏng khoảng 22 điểm tại các tuyến đường giao thông, hư hỏng 07 công trình cầu, cống dân sinh chủ yếu tại 20 xã/phường trên địa bàn tỉnh.

Hiện nước đã rút, giao thông các địa phương thông suốt, riêng tại khu vực thôn Kim Bình, phường Hàm Thắng còn ngập một số tuyến đường giao thông nông thôn, di chuyển khó khăn, lực lượng địa phương hỗ trợ người dân di chuyển.

Tại Vĩnh Long, đêm 26/9, mưa lớn gây sạt lở, làm vỡ 50m bờ bao khu vực cồn Cái Gà, xã Chợ Lách, tỉnh Vĩnh Long; gây ngập 20 hộ dân và 20ha cây ăn trái; ước tính thiệt hại khoảng 2 tỷ đồng.