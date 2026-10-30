Hàng nghìn hộ dân sống thấp thỏm, bất an tại các dự án có sai phạm của tập đoàn Mường Thanh

Trước tình trạng một số sở, ngành điều hành công việc qua văn bản, số liệu báo cáo; lãnh đạo chưa trực tiếp xuống cơ sở để nắm tình hình, hướng dẫn và tháo gỡ vướng mắc kịp thời ngay tại chỗ. Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười yêu cầu giám đốc, thủ trưởng các sở, ban, ngành trực tiếp làm việc với các địa phương vào ngày cuối tuần, nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ năm 2026.