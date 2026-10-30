Hàng nghìn hộ dân sống thấp thỏm, bất an tại các dự án có sai phạm của tập đoàn Mường Thanh
Hơn một thập kỷ dành dụm tiền mua nhà, hàng nghìn hộ dân tại tổ hợp HH Linh Đàm (Hà Nội) đang lo lắng, bất an trước thông tin rà soát 12 công trình có vi phạm liên quan đến ông Lê Thanh Thản, nguy cơ phải di dời. Hầu hết mong mỏi cơ quan chức năng có phương án xử lý thấu tình đạt lý, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của cư dân.
Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/hang-nghin-ho-dan-song-thap-thom-bat-an-tai-cac-du-an-co-sai-pham-cua-tap-doan-muong-thanh-post1890085.tpo