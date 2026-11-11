Hàng nghìn hộ dân ở Nghệ An 'khát' nước sạch

Bỏ hàng chục triệu đồng lọc nước giếng khoan

Nhiều năm qua, gia đình ông Phạm Văn Công, trú khối Nghi Đức, phường Vinh Phú (Nghệ An), luôn mong mỏi sớm được sử dụng nước sạch. Theo ông Công, nguồn nước giếng khoan khá dồi dào nhưng có dấu hiệu nhiễm phèn, khiến gia đình không yên tâm nếu chưa được xử lý kỹ.

Để cải thiện chất lượng nước, gia đình ông phải đầu tư hệ thống lọc gồm 3 máy, lắp đặt tại nhiều vị trí khác nhau, từ khu vực giếng khoan đến bể nước trên mái nhà và gần bếp. Tổng chi phí ban đầu hơn 20 triệu đồng, chưa kể tiền điện và chi phí thay lõi lọc định kỳ.

“Giếng khoan thì nước rất nhiều nhưng bị nhiễm phèn. Nếu không lọc kỹ thì không an tâm khi sử dụng”, ông Công chia sẻ.

Hệ thống lọc nước gia đình ông Công.

Theo ông Công, nguồn nước có nhiều cặn khiến lõi lọc nhanh bẩn, phải thay thường xuyên. Chi phí duy trì hệ thống lọc vì thế trở thành khoản chi không nhỏ đối với gia đình. Dù đã đầu tư thiết bị xử lý, ông vẫn lo ngại về chất lượng nguồn nước sử dụng hằng ngày.

“Phường Nghi Đức cũ sau sáp nhập còn 3 khối Kim Đồng, Nghi Đức và Mỹ Thịnh với khoảng 2.500 hộ dân. Tất cả đều chưa có nước sạch”, ông Công cho hay.

Không riêng gia đình ông Công, nhiều hộ dân tại khu vực này cũng phải phụ thuộc vào nguồn nước giếng khoan.

Bà Nguyễn Thị Nhâm, trú khối Nghi Đức, cho hay, hệ thống đường ống cấp nước được lắp đặt từ năm 2022. Khi công trình được triển khai, người dân kỳ vọng sớm có nước máy, nhiều hộ đã làm hồ sơ đăng ký đấu nối.

Gia đình bà Nhâm phải sử dụng giếng đào, lắng lọc nhiều lần vì chưa có nước máy.

Thế nhưng, sau nhiều năm, hệ thống đường ống vẫn chưa thể vận hành. Dù hạ tầng giao thông, chiếu sáng và cấp nước đã được đầu tư, người dân vẫn phải tự xoay xở để có nước sinh hoạt.

“Chúng tôi đã nhiều lần kiến nghị các cấp, ngành sớm có phương án cấp nước sạch nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả. Đường ống nằm ngay trước nhà mà người dân vẫn phải bỏ tiền đầu tư thiết bị lọc, tốn thêm chi phí để có nước sử dụng hằng ngày”, bà Nhâm nói.

Mòn mỏi chờ nước sạch

Tình trạng tương tự cũng diễn ra tại nhiều hộ dân ở khối Kim Chi, thuộc xã Nghi Ân cũ (nay là phường Vinh Phú). Năm 2023, hệ thống đường ống thuộc dự án cấp nước cho khu vực Nghi Ân, với kinh phí gần 30 tỷ đồng, đã được lắp đặt hoàn thành.

Tuy nhiên, đến nay, nhiều hộ dân vẫn chưa được cấp nước, tiếp tục phụ thuộc vào nguồn nước giếng khoan.

Người dân phường Vinh Phú phải đầu tư hệ thống lọc nước để sử dụng nguồn nước giếng khoan.

Một số người dân cho biết, việc cấp nước tại khu vực này bị đình trệ do nằm trong quy hoạch mở rộng sân bay Vinh. Tuy nhiên, quy hoạch kéo dài, trong khi phương án bồi thường, di dời chưa được triển khai, khiến người dân chưa biết đến khi nào mới có thể sử dụng nước sạch.

Việc chưa thể đấu nối nước sạch trong thời gian dài không chỉ gây bất tiện trong sinh hoạt mà còn làm phát sinh chi phí xử lý nước. Với những hộ có điều kiện kinh tế hạn chế, việc đầu tư hệ thống lọc phù hợp để bảo đảm chất lượng nước sử dụng càng trở nên khó khăn.

Trong khi đó, nước sạch là nhu cầu thiết yếu của mỗi gia đình. Người dân mong muốn các cơ quan chức năng sớm có phương án cụ thể, tránh tình trạng hạ tầng đã được đầu tư nhưng chưa phát huy hiệu quả, còn người dân vẫn phải tự xoay xở với nguồn nước sinh hoạt.

Dù đường ống cấp nước chạy qua trước nhà, nhiều hộ dân vẫn phải sử dụng nước giếng khoan phục vụ sinh hoạt.

Phường Vinh Phú được thành lập trên cơ sở sáp nhập 4 đơn vị hành chính cũ, gồm các phường Hà Huy Tập, Nghi Phú, Nghi Đức và xã Nghi Ân. Vấn đề cấp nước sạch tại khu vực phường Nghi Đức và xã Nghi Ân cũ đã nhiều lần được người dân phản ánh, kiến nghị tại các kỳ họp HĐND các cấp.

Trao đổi về vấn đề này, lãnh đạo UBND phường Vinh Phú cho biết, trước nhu cầu cấp thiết của người dân, địa phương đang rà soát hệ thống đường ống được lắp đặt tại khu vực phường Nghi Đức cũ để xây dựng phương án sửa chữa, hoàn thiện.

Đối với khu vực nằm trong quy hoạch mở rộng sân bay Vinh, phường sẽ tổ chức khảo sát thực tế để xác định phương án cấp nước phù hợp, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của người dân.