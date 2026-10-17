Hàng nghìn fan xếp hàng dài, 'tràn' vào Official Pop-up BIGBANG săn lightstick và Hanoi Edition

Ngay từ sáng sớm, phía trước hai Official Pop-up của BIGBANG 2026-2027 WORLD TOUR < XX : COSMOS > đã kín người. Tại VPBank Flagship 89 Láng Hạ và The Garden Shopping Mall, những hàng fan nối dài hàng trăm mét, nhiều người đến từ trước giờ mở cửa để giữ vị trí đẹp trong hàng chờ. Có nhóm đi cùng bạn bè, có fan mang sẵn Bang Bong, có người chuẩn bị outfit vàng - đen đúng tinh thần V.I.P (tên gọi chính thức của cộng đồng người hâm mộ BIGBANG). Không khí chẳng khác mấy một “concert mini” trước ngày BIGBANG chính thức xuất hiện tại Mỹ Đình.

Hàng nghìn người hâm mộ đứng trước VPBank Flagship chờ giờ mở bán merchandise.

Không khí tại The Garden cũng sôi động không kém.

Khi cửa mở lúc 10h, dòng người được ban tổ chức chia thành nhiều nhóm lần lượt di chuyển vào trong. Fan tỏa ra các quầy, người tìm lightstick, người nhắm thẳng tới Hanoi Edition, người tranh thủ xem phụ kiện và keyring trước khi quyết định. Sau nhiều năm quen với cảnh order hàng từ Hàn Quốc, chờ gom đơn rồi đợi hàng về, cảm giác được tự tay chọn món mình thích và mang về ngay trong ngày khiến nhiều V.I.P đặc biệt phấn khích.

Danh mục tại Hà Nội có gần 70 loại merchandise (về liên tục theo từng đợt), trải từ những vật phẩm gắn với World Tour đến các sản phẩm dành riêng cho điểm dừng Việt Nam. Tâm điểm vẫn là Official Light Stick 20th Anniversary Edition, chiếc “vương miện vàng” phiên bản kỷ niệm hai thập kỷ của BIGBANG. Bên cạnh đó, T-shirt Hanoi Edition, hoodie, keyring, sticker, bandana, túi và các phụ kiện dành cho lightstick cũng được nhiều người quan tâm.

Với fan BIGBANG, việc có một Official Pop-up ngay tại Việt Nam mang lại cảm giác rất khác. Merchandise được mua trực tiếp tại điểm bán chính thức, người mua được xem sản phẩm tận mắt, lựa size, kiểm tra món đồ mình muốn rồi mang về ngay. Không phải canh những đợt order từ nước ngoài, không phải chờ nhiều tuần và cũng bớt nỗi lo mức giá bị đội lên khi tìm lại trên thị trường sang tay.

Một nữ V.I.P vừa cầm lightstick vừa cười nói với bạn rằng cô đã chờ món này suốt từ khi tour được công bố. Một nhóm fan khác chọn T-shirt Hanoi Edition để mặc đồng bộ trong đêm diễn. Với họ, merchandise không đơn thuần là đồ lưu niệm. Nó là thứ sẽ xuất hiện trong những bức ảnh tại Mỹ Đình và được giữ lại sau khi concert kết thúc.

Không khí bên trong pop-up vì thế luôn rộn ràng. Có người vừa chọn đồ vừa gọi điện hỏi bạn cần mua hộ gì, có nhóm chụp ảnh ngay cạnh khu trưng bày, cũng có fan sau khi thanh toán xong quay lại ngắm thêm một vòng vì “vẫn còn muốn mua tiếp”. Những chiếc túi merchandise được xách ra khỏi cửa liên tục, trở thành “chiến lợi phẩm” đầu tiên trước khi cuộc hẹn lớn tại Mỹ Đình bắt đầu.

Chị Châm Vũ, một fan BIGBANG lâu năm “trên tay” thành quả sau chuyến shopping tại Official Pop-up BIGBANG.

Hai Official Pop-up cũng nhanh chóng trở thành điểm check-in trước concert. Ngoài khu bán hàng, fan tranh thủ ghi lại hình ảnh với nhận diện của tour, merchandise vừa mua và những người bạn cùng fandom. Không ít người đến với kế hoạch “mua đúng một món” nhưng rời đi cùng vài túi đồ trên tay.

VPBank, với vai trò nhà tài trợ lớn nhất và trực tiếp tham gia đồng tổ chức BIGBANG World Tour tại Hà Nội, đã đưa hệ thống Official Pop-up tới Việt Nam như một phần trong chuỗi trải nghiệm trước hai đêm diễn. Việc người hâm mộ được tiếp cận hàng chính hãng ngay tại điểm dừng của tour là trải nghiệm không thể nào quên với V.I.P trong cuộc hội ngộ 20 năm với BIGBANG.

Ngày 24 và 25/10, hàng chục nghìn chiếc Bang Bong sẽ cùng sáng lên tại Mỹ Đình. Nhưng với những V.I.P đã có mặt tại hai pop-up sáng 17/10, cuộc hẹn với BIGBANG dường như đã bắt đầu sớm hơn một tuần từ khoảnh khắc họ cầm trên tay món merchandise mình chờ đợi bấy lâu.