Trong hai ngày 17 và 18/11, Lễ hội đền Ông Hoàng Mười năm 2026 (xã Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An) được tổ chức với nhiều hoạt động ý nghĩa. Theo ghi nhận, sự kiện đã thu hút hàng nghìn người dân và du khách thập phương từ Hà Nội, Hải Phòng, Ninh Bình, Thanh Hóa... về dâng hương, chiêm bái, tạo nên không khí lễ hội vô cùng sôi nổi.

Không chỉ là điểm đến tâm linh quen thuộc, Lễ hội Đền Ông Hoàng Mười còn trở thành dịp để Nghệ An giới thiệu hình ảnh, quảng bá những giá trị văn hóa đặc sắc và tiềm năng du lịch của địa phương.

Đền ông Hoàng M­ười ở Làng Xuân Am, xã H­ưng Nguyên, tỉnh Nghệ An đ­ược xây dựng từ thời Hậu Lê thờ các vị phúc thần trong tín ngưỡng thờ Mẫu Tứ phủ của Việt Nam, trong đó nhân vật được thờ chính là ông Hoàng Mười. Đền ông Hoàng Mười đ­ược UBND tỉnh Nghệ An công nhận là di tích lịch sử văn hoá từ năm 2002; công nhận điểm du lịch văn hóa tâm linh năm 2018. Đặc biệt năm 2019, Lễ hội Đền Ông Hoàng Mười được Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia

Thông qua chuỗi nghi lễ truyền thống đặc trưng của tín ngưỡng thờ Mẫu Tứ phủ cùng các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao và trò chơi dân gian sôi nổi, lễ hội không chỉ đáp ứng nhu cầu tâm linh mà còn góp phần bảo tồn, phát huy những giá trị văn hóa đặc sắc của địa phương.

Từ sáng sớm, dòng người mang theo hương hoa, lễ vật nối dài vào khuôn viên đền để dâng lễ, gửi gắm những ước nguyện tốt đẹp về sức khỏe và tài lộc.

Giữa không gian linh thiêng, trang nghiêm, dòng người trật tự nối bước vào chính điện và khu lăng mộ, thành kính dâng nén hương thơm tưởng nhớ công đức Đức Thánh Hoàng Mười cùng các bậc tiền nhân, phúc thần nơi cửa đền.

“Năm nào vào dịp lễ hội, đoàn chúng tôi từ Hà Nội cũng thu xếp về đền Ông Hoàng Mười để dâng hương. Dù lượng người đổ về rất đông nhưng không khí ở đây vẫn giữ được sự trang nghiêm, trật tự. Được hòa mình vào các nghi lễ truyền thống và không gian văn hóa đặc sắc của xứ Nghệ, tôi cảm thấy rất thanh tịnh, chỉ mong gia đình một năm mới bình an, công việc hanh thông”, chị Hà Thị Oanh - du khách đến từ Hà Nội chia sẻ.

Nghi thức lễ đại tế được cử hành trang trọng theo đúng phong tục cổ truyền, thu hút hàng nghìn người dân và du khách thập phương đứng chật kín khuôn viên đền để chiêm bái.

Theo ông Nguyễn Văn Đàn, Phó Chủ tịch UBND xã Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An, Trưởng Ban tổ chức lễ hội, sự kiện năm nay diễn ra với đầy đủ các nghi thức truyền thống như lễ khai quang, lễ rước, yết cáo, cúng Đức Thánh, đại tế cùng các hoạt động thể thao, trò chơi dân gian (kéo co, bóng chuyền nam, nữ). Để phục vụ chu đáo du khách về với đền, Ban Quản lý đã bố trí bãi đỗ xe miễn phí, tăng cường lực lượng hướng dẫn và siết chặt công tác đảm bảo an ninh trật tự, ngăn chặn tình trạng chèo kéo khách.