Hàng nghìn dự án được tháo gỡ vướng mắc: Người mua nhà hưởng lợi gì?

Theo số liệu cập nhật đến ngày 27-9-2026 trên Hệ thống cơ sở dữ liệu của Ban Chỉ đạo 751, cả nước có 4.846 dự án gặp khó khăn, vướng mắc, sử dụng khoảng 208.882 ha đất, với tổng mức đầu tư gần 3,5 triệu tỷ đồng. Danh mục này bao gồm nhiều lĩnh vực, trong đó có các dự án nhà ở, khu đô thị và bất động sản.

Việc rà soát, tháo gỡ khó khăn cho hàng nghìn dự án tồn đọng đem lại nhiều lợi ích cho người dân. Ảnh: hanoimoi.vn

Những vướng mắc chủ yếu liên quan đến đất đai, quy hoạch, thủ tục đầu tư, xác định nghĩa vụ tài chính và lựa chọn nhà đầu tư. Việc rà soát, phân loại và xử lý theo cơ chế phù hợp được kỳ vọng giúp nhiều dự án đủ điều kiện sớm tiếp tục triển khai, tránh lãng phí nguồn lực.

Khi các dự án được khơi thông, lợi ích đầu tiên đối với người mua là khả năng gia tăng nguồn cung. Thị trường có thể xuất hiện thêm sản phẩm ở nhiều phân khúc, vị trí và mức giá, giúp khách hàng có thêm lựa chọn thay vì tập trung vào số ít dự án đủ điều kiện giao dịch.

Đối với những người đã mua nhà tại các dự án đình trệ, việc tháo gỡ pháp lý cũng mở ra cơ hội để chủ đầu tư tiếp tục xây dựng, bàn giao nhà và hoàn tất thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu theo quy định.

Bên cạnh đó, nguồn cung được cải thiện có thể góp phần tăng cạnh tranh giữa các chủ đầu tư, tạo áp lực nâng cao chất lượng sản phẩm, tiến độ xây dựng và dịch vụ hậu mãi.

Trước khi giao dịch, người mua cần kiểm tra tình trạng pháp lý dự án, văn bản xác nhận đủ điều kiện mở bán, tiến độ thực hiện và năng lực của chủ đầu tư; không nên chỉ dựa vào thông tin dự án đang được xem xét tháo gỡ.