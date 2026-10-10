Hàng nghìn công trình ghi dấu ấn tại Hành trình 'Tôi yêu Tổ quốc tôi' 2026

Sáng 10/10, tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, Hà Nội, Trung ương Hội LHTN Việt Nam tổ chức Lễ chào cờ, chặng 7 và tổng kết Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" năm 2026, mở đầu chuỗi hoạt động cao điểm kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Hội.

Điểm nhấn của chương trình là nghi thức rước đuốc và trao ngọn lửa thiêng của Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" năm 2026. Từ Cà Mau, nơi cực Nam thiêng liêng của đất nước, ngọn lửa được các đại biểu thanh niên tiếp nối, thể hiện trách nhiệm được trao gửi và khát vọng cống hiến, mang về Thủ đô Hà Nội.

Các đại biểu thực hiện nghi thức rước đuốc và trao đuốc của Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" 2026.

Phát biểu tại chương trình tổng kết, ông Lê Hải Long, Phó Chủ tịch thường trực Trung ương Hội LHTN Việt Nam nhấn mạnh, Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" năm 2026 mang chủ đề "Tự hào truyền thống 70 năm Hội LHTN Việt Nam", được tổ chức qua 7 chặng, tượng trưng cho 7 thập niên xây dựng và phát triển của tổ chức Hội.

Hành trình không chỉ đi qua những địa danh trên bản đồ Tổ quốc mà còn kết nối chiều dài lịch sử, chiều sâu văn hóa và ký ức dân tộc. Từ Nghệ An - quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh, đến Huế, Tuyên Quang, Điện Biên; từ Khánh Hòa, Trường Sa đến TP Hồ Chí Minh, Cà Mau, hành trình còn mở rộng tới nước bạn Lào trước khi hội tụ tại Hà Nội trong chặng 7 và lễ tổng kết.

Thông qua các chặng, tổ chức Hội đã triển khai nhiều hoạt động an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, chuyển đổi số cộng đồng; chăm lo, đồng hành với nhân dân và thanh thiếu nhi tại những địa bàn khó khăn; tri ân nhân chứng lịch sử và lan tỏa tinh thần sống đẹp, sống có ích trong giới trẻ.

Ông Lê Hải Long, Phó Chủ tịch thường trực Hội LHTN Việt Nam phát biểu tại chương trình.

Hành trình ghi dấu ấn với hàng chục ngàn công trình, phần việc, thu hút hàng chục triệu lượt hội viên, thanh niên tham gia và đạt hơn 1,3 tỉ lượt tiếp cận trên không gian số.

Khởi động từ tháng 5, Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" năm 2026 đã ghi dấu ấn với 3.100hoạt động chào cờ tại các cột mốc, di tích, địa chỉ đỏ, với hơn 530 nghìn lượt hội viên, thanh niên tham gia; 1.050 công trình thanh niên được triển khai; 2.518hoạt động về nguồn, thăm và dâng hương tại các di tích lịch sử, văn hóa được tổ chức, thu hút hơn 7,9 triệu lượt hội viên, thanh niên.

Bên cạnh đó là gần 1.700 hoạt động tri ân, giao lưu với nhân chứng lịch sử, trao tặng quà gia đình chính sách, Mẹ Việt Nam anh hùng; hỗ trợ 86.000 phần quà, học bổng tới học sinh, thanh niên và người dân yếu thế, có hoàn cảnh khó khăn. Tổng giá trị các công trình, phần việc và hoạt động triển khai trong Hành trình đạt gần 60 tỷ đồng.

Ở trên không gian số, hơn 155 nghìn câu chuyện đẹp, cùng hơn 24 nghìn video với chủ đề “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tiếp tục đưa Hành trình đi xa hơn những cung đường đã qua. Các hình thức sáng tạo nội dung tiếp tục được mở rộng với các hoạt động về viết, sáng tạo sản phẩm tuyên truyền, sản phẩm ứng dụng AI, thu hút 139.696lượt hội viên, thanh niên tham gia.

Đến nay, đã có gần 232 triệu lượt tiếp cận trên các Trang thông tin điện tử, fanpage của Hội LHTN Việt Nam.

Ông Phạm Tất Thắng, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các Đoàn thể Trung ương và ông Nguyễn Kim Quy, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân.

Ông Lê Hải Long cho rằng, những kết quả này cho thấy tình yêu Tổ quốc không chỉ được thể hiện qua niềm tự hào hay những khẩu hiệu mà cần được cụ thể hóa bằng hành động thiết thực, từ việc chung tay giải quyết những vấn đề của cộng đồng đến tiên phong trong chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp và lập nghiệp.

"Thông qua hành trình này, mỗi bạn trẻ đã thêm một lần nữa cảm nhận sâu sắc hơn ý nghĩa thiêng liêng của hai tiếng "Tổ quốc"; thêm tự hào về truyền thống 70 năm của Hội LHTN Việt Nam; từ đó nuôi dưỡng trong mình bản lĩnh, khát vọng và tinh thần trách nhiệm để vững vàng bước vào chặng đường phía trước, chủ động đón nhận những cơ hội và vượt qua thử thách của thời đại mới", ông Lê Hải Long nhấn mạnh.

Tại chương trình, Trung ương Hội LHTN Việt Nam trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân có đóng góp tích cực trong tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Hội; đồng thời biểu dương 15 Hội LHTN Việt Nam các tỉnh, thành phố có thành tích xuất sắc trong triển khai Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" năm 2026.

Các đại biểu tham quan gian hàng tại triển lãm "70 năm dấu ấn - tiếp nối khát vọng".

Trong khuôn khổ của chương trình, trong sáng nay diễn ra lễ khai mạc triển lãm “70 năm dấu ấn – tiếp nối khát vọng" tại phố đi bộ Hồ Gươm. Triển lãm giới thiệu những dấu mốc tiêu biểu trong quá trình xây dựng và phát triển của Hội LHTN Việt Nam qua 70 năm; đồng thời trưng bày một số hình ảnh, mô hình, sản phẩm khởi nghiệp, sáng tạo và sản phẩm văn hóa đặc trưng của thanh niên các tỉnh, thành phố trên cả nước.

Triển lãm mở cửa đón người dân và du khách đến tham quan, tìm hiểu về truyền thống của Hội, giao lưu và khám phá những sản phẩm, ý tưởng sáng tạo của tuổi trẻ Việt Nam.

Cùng với các hoạt động của Hành trình, trong sáng nay, đoàn viên, thanh niên Thủ đô tham gia thực hiện “Ngày thứ Bảy tình nguyện” tại 126 xã, phường trên địa bàn thành phố. Hoạt động được tổ chức gắn với Ngày Giải phóng Thủ đô 10/10, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện và trách nhiệm của thanh niên đối với cộng đồng, góp phần xây dựng Thủ đô văn minh, hiện đại, sáng - xanh - sạch - đẹp.