Ngày 12/10, lãnh đạo UBND xã Tân Châu (Nghệ An), xác nhận đàn cò trắng xuất hiện trong clip lan truyền trên mạng xã hội được người dân ghi lại tại cánh đồng trên địa bàn xã.

Hàng nghìn con cò trắng kéo về cánh đồng ở Nghệ An. Clip: Xã Tân Châu.

Theo lãnh đạo xã Tân Châu, đàn cò thường trú ngụ tại hồ Xuân Dương, ban ngày bay ra các cánh đồng lân cận kiếm ăn rồi quay trở về hồ. Trước đó, địa phương cũng ghi nhận đàn cò tập trung với số lượng lớn tại khu vực này.

Mới đây, một đoạn clip dài khoảng 30 giây ghi lại cảnh hàng nghìn con cò trắng bay lượn trên những thửa ruộng vừa thu hoạch ở xã Tân Châu, thu hút sự chú ý của nhiều người.

Trong clip, đàn cò liên tục chao lượn trên cánh đồng. Sau nhiều vòng bay, chúng lần lượt sà xuống những thửa ruộng còn gốc rạ, mặt nước xăm xắp để tìm kiếm thức ăn. Có thời điểm, hàng nghìn cánh cò trắng đồng loạt tung bay, phủ kín một khoảng không gian rộng lớn, tạo nên khung cảnh nổi bật giữa đồng quê sau mùa gặt.

Đàn cò trắng bay lượn, kiếm ăn trên cánh đồng sau mùa gặt tại xã Tân Châu, Nghệ An. Ảnh: T.C.

Hình ảnh đàn cò tập trung kiếm ăn khiến nhiều người thích thú. Tuy nhiên, để các loài chim hoang dã tiếp tục trở về, bên cạnh nguồn thức ăn tự nhiên, việc bảo vệ môi trường sống và ngăn chặn các hành vi săn bắt có ý nghĩa quan trọng.

Trong thời gian qua, đoàn kiểm tra liên ngành xã Tân Châu phối hợp với kiểm lâm địa bàn tổ chức kiểm tra, thu gom và tiêu hủy hàng nghìn con cò giả, hàng nghìn mét lưới cùng nhiều dụng cụ phục vụ săn bắt chim hoang dã.

Đồng thời, địa phương thường xuyên tuyên truyền, vận động người dân không săn bắt, bẫy, mua bán và tiêu thụ chim hoang dã trái phép, góp phần bảo vệ các loài chim và môi trường sống tự nhiên.

Lực lượng chức năng xã Tân Châu phối hợp kiểm tra, thu gom và tiêu hủy các dụng cụ phục vụ săn bắt chim hoang dã, góp phần bảo vệ đàn cò trắng và các loài chim tự nhiên trên địa bàn. Ảnh: T.C.

Theo lãnh đạo xã Tân Châu, bảo vệ đàn cò không chỉ là ngăn chặn hành vi săn bắt mà còn cần sự chung tay của cộng đồng trong gìn giữ môi trường sống tự nhiên. Người dân không nên tiếp tay cho hoạt động tận diệt chim trời, đồng thời cần thông báo cho cơ quan chức năng khi phát hiện vi phạm.

Địa phương khuyến cáo người dân không mua bán, tiêu thụ chim hoang dã không rõ nguồn gốc. Tùy tính chất, mức độ và loài động vật liên quan, hành vi săn bắt, vận chuyển, buôn bán trái phép động vật hoang dã có thể bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.