Hàng nghìn cơ sở nhà, đất công ở Đà Nẵng chưa hoàn tất hồ sơ

Thanh tra Chính phủ vừa công bố Thông báo số 3550/TB-TTCP ngày 30/9/2026 về kết luận thanh tra công tác phòng, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước tại Đà Nẵng.

Theo kết luận, trước khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, Đà Nẵng và Quảng Nam có tổng cộng 5.487 cơ sở nhà, đất thuộc diện sắp xếp, xử lý. Sau khi sắp xếp, số cơ sở thuộc phạm vi Nghị định 03/2025/NĐ-CP còn 3.942 cơ sở.

Tuy nhiên, tại thời điểm 1/7/2025, Đà Nẵng còn 1.394 cơ sở nhà, đất thuộc phạm vi Nghị định 03/2025/NĐ-CP chưa hoàn tất hồ sơ về tài sản công. Đến thời điểm thanh tra vào tháng 11/2025, có 1.019 cơ sở chưa hoàn thành việc xác định giá trị tài sản. Đáng chú ý, tại nhiều cơ sở, giá trị quyền sử dụng đất chưa được xác định để tính vào giá trị tài sản.

Thanh tra cũng cho biết 212 cơ sở nhà, đất chưa được phê duyệt phương án sắp xếp theo quy định trước đó. Đến thời điểm thanh tra, 201 cơ sở vẫn chưa được sắp xếp, xử lý. Cơ quan thanh tra cho rằng việc lập, trình và báo cáo phương án sắp xếp, xử lý tại một số đơn vị còn chậm.

Cùng với đó, qua kiểm tra trực tiếp 35 cơ sở nhà, đất, Thanh tra ghi nhận nhiều tồn tại về hồ sơ pháp lý, đất đai và quản lý tài sản. Trong số này, 22 cơ sở chưa hoàn tất thủ tục về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và chưa xác định giá trị quyền sử dụng đất; 5 cơ sở chưa đăng ký đất đai; 4 cơ sở chưa có đầy đủ hồ sơ tài sản công.

Đáng chú ý, 8 cơ sở được kiểm tra trực tiếp đang bỏ trống hoặc không sử dụng trong thời gian trên 12 tháng. Có những khu đất tại Đà Nẵng được giao, cho thuê nhưng để trống trong thời gian rất dài.

Cụ thể, hai khu đất giao, cho thuê cho Công ty Xổ số kiến thiết và Dịch vụ in Đà Nẵng được xác định bỏ trống trong khoảng 18-21 năm. Riêng khu đất B2-29, B2-30 cũng trong tình trạng không sử dụng dù thời hạn sử dụng được gia hạn trước đó.

Thanh tra yêu cầu địa phương kiểm tra, xử lý các cơ sở nhà, đất bỏ trống, sử dụng không hiệu quả hoặc chậm đưa đất vào sử dụng; đồng thời xác định nguyên nhân, trách nhiệm và hậu quả để có biện pháp xử lý phù hợp.

Một trong những vấn đề được chỉ ra là tình trạng biến động diện tích đất tại hai cơ sở, với tổng diện tích 1.864,3 m². Trong đó, 1.828 m² được xác định bị lấn chiếm hoặc sử dụng không đúng quy định; 36,3 m² bị giảm diện tích nhưng chưa xác định được nguyên nhân.

Tại Nhà hát Tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh, số 100 Tô Hiến Thành, Thanh tra ghi nhận chưa hoàn tất thủ tục giao đất. Khu đất này cũng nằm trong nhóm trường hợp cần được rà soát, xử lý về diện tích bị lấn chiếm.

Về nghĩa vụ tài chính, đến ngày 31/12/2025, 4 doanh nghiệp Nhà nước còn nợ tổng cộng hơn 17,52 tỷ đồng tiền thuê đất. Khoản nợ lớn nhất thuộc về Công ty CP Giao nhận kho vận ngoại thương Đà Nẵng với hơn 11,48 tỷ đồng. Tiếp theo là Công ty TNHH MTV Xây lắp và Công nghiệp tàu thủy Miền Trung hơn 4,8 tỷ đồng và Công ty CP Xây dựng Công trình Đà Nẵng gần 1,2 tỷ đồng.

Trước những tồn tại trên, Thanh tra yêu cầu Đà Nẵng tổ chức thu hồi hơn 17,52 tỷ đồng tiền thuê đất còn nợ, đồng thời thu hồi hơn 2,78 tỷ đồng tiền thuê nhà còn lại theo kết luận thanh tra.

Thanh tra cũng yêu cầu UBND TP Đà Nẵng đẩy nhanh việc xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư, hoàn thiện phương án đối với toàn bộ cơ sở thuộc diện sắp xếp; xử lý các cơ sở bỏ trống, sử dụng không hiệu quả hoặc sai mục đích.

Địa phương cũng phải hoàn thiện hồ sơ đối với 1.394 cơ sở chưa đầy đủ tài liệu quản lý tài sản công; xác định giá trị tài sản, bao gồm quyền sử dụng đất, đối với 1.019 cơ sở; đồng thời rà soát các cơ sở cho thuê, liên doanh, liên kết trước đây nhưng chưa thực hiện theo phương án được phê duyệt.

Thanh tra Chính phủ đồng thời yêu cầu các cơ quan liên quan rà soát trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong giai đoạn 2019-2025 đối với những tồn tại được chỉ ra trong kết luận.