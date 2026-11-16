Hàng nghìn chuyến bay tại Mỹ tiếp tục bị hủy, hoãn

Theo thống kê, hơn 2.300 chuyến bay nội địa bị hủy và khoảng 7.700 chuyến khác bị hoãn trong ngày Chủ nhật. Trước đó, hôm 14/11, các hãng hàng không đã hủy hơn 6.400 chuyến và làm gián đoạn hơn 8.000 chuyến khác. JetBlue và American Airlines ghi nhận tỷ lệ hủy chuyến cao nhất, lần lượt là 28% và 17%; trong khi United Airlines, Southwest và Delta ở mức 3-5%. Ít nhất 57 chuyến bay dự kiến khởi hành ngày 16/11 cũng đã bị hủy từ sớm.

Gián đoạn bắt nguồn từ lệnh dừng bay khẩn cấp kéo dài 4 giờ 21 phút do FAA ban hành hôm 13/11, được xem là đợt dừng bay toàn quốc lâu nhất tại Mỹ kể từ sau vụ khủng bố 11/9/2001.

Theo các quan chức Mỹ, sự cố xuất phát từ quá trình bảo trì hệ thống viễn thông tại cơ sở từ xa của FAA ở El Dorado, bang Arkansas, do nhà thầu L3Harris Technologies thực hiện. Trong quá trình chuyển đổi đường truyền từ cáp đồng sang cáp quang, một bộ định tuyến Cisco 600 mới được lắp đặt gặp lỗi, liên tục gửi khoảng 1.000 yêu cầu kết nối mỗi 4-5 giây.

Một máy bay của hãng American Airlines. Ảnh: CC/Mitchul Hope

Lượng yêu cầu bất thường khiến bộ định tuyến tại Amarillo, bang Texas, bị quá tải, sau đó làm tràn dữ liệu sang hệ thống tại các trung tâm kiểm soát không lưu trên toàn quốc. Sự cố gây nghẽn mạng, làm gián đoạn liên lạc vô tuyến và tín hiệu radar. FAA sau đó cô lập khu vực phát sinh lỗi, vô hiệu hóa các thiết bị liên quan cùng khoảng 60 bộ định tuyến tương tự trong hệ thống.

Phát biểu trên chương trình "This Week" của ABC hôm 15/11, Bộ trưởng Giao thông Vận tải Mỹ Sean Duffy khẳng định chưa có bằng chứng cho thấy sự cố là hậu quả của một cuộc tấn công mạng hay hành vi phá hoại.

"Chúng tôi tin rằng nhân viên lắp đặt bộ định tuyến là một người Mỹ yêu nước, một cựu chiến binh, vì vậy chúng tôi không cho rằng ai đó đã cố tình phá hoại mạng lưới trong quá trình lắp đặt", ông nói, đồng thời thừa nhận: "Tuy nhiên, chúng tôi thực sự vẫn chưa nắm được nguyên nhân gốc rễ".

Sự cố cũng làm bùng lên tranh cãi về tình trạng lạc hậu của hạ tầng hàng không Mỹ và ngân sách nâng cấp hệ thống kiểm soát không lưu. Bộ trưởng Duffy đề nghị Quốc hội Mỹ phê duyệt 50 tỷ USD cho kế hoạch cải tổ, tăng so với mức 30 tỷ USD ông từng đề xuất trước đó.

Tổng thống Donald Trump hôm 15/11 lần đầu công khai ủng hộ đề xuất này. "Chúng ta đã bắt đầu công việc, nhưng nó cần phải được thực hiện đồng bộ một lần chứ không phải nhỏ giọt từng chút một. Quốc hội phải phê duyệt", ông viết trên mạng xã hội.

Tuy nhiên, đề xuất vấp phải phản đối từ các nghị sĩ Dân chủ. Hai thành viên Ủy ban Giao thông và Hạ tầng Hạ viện Rick Larsen và André Carson cho biết trong khoản 12,5 tỷ USD được phê duyệt cho năm 2025 vẫn còn khoảng 11 tỷ USD chưa được giải ngân. "Hãy giải thích lại cho Quốc hội nghe xem tại sao họ lại cần thêm tiền?", hai nghị sĩ đặt câu hỏi.