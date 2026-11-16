Hàng nghìn chuyến bay tại Mỹ bị hủy, chậm trễ ngày thứ ba liên tiếp

Hoạt động hàng không tại Mỹ tiếp tục bị gián đoạn trong ngày thứ ba liên tiếp, với hơn 10.000 chuyến bay bị ảnh hưởng trong ngày Chủ nhật (15/11, giờ địa phương). Tuy nhiên, Bộ trưởng Giao thông Sean Duffy dự báo tình hình sẽ trở lại bình thường vào thứ Hai, trong khi các hãng hàng không đang khẩn trương khôi phục lịch bay sau lệnh tạm dừng hoạt động trên toàn hệ thống.

Theo trang dữ liệu hàng không FlightAware, hơn 2.300 chuyến bay trên toàn nước Mỹ đã bị hủy và khoảng 7.700 chuyến bị chậm trong ngày Chủ nhật. Trước đó, trong ngày thứ Bảy (14/11), các hãng hàng không đã hủy hơn 6.400 chuyến và hoãn hơn 8.000 chuyến.

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Trả lời chương trình “This Week” của ABC, ông Duffy cho biết chưa có bằng chứng cho thấy sự cố xuất phát từ một cuộc tấn công mạng hoặc hành vi phá hoại có chủ đích. Tuy nhiên, nguyên nhân cụ thể vẫn chưa được xác định. Ông nhấn mạnh FAA đặt an toàn hành khách lên hàng đầu.

Trong ngày Chủ nhật, 28% chuyến bay của JetBlue và 17% chuyến bay của American Airlines bị hủy. Tỷ lệ hủy chuyến của United Airlines, Southwest và Delta dao động từ 3% đến 5%.

Hôm thứ Sáu (13/11), FAA ban hành lệnh tạm dừng hoạt động mặt đất trên toàn quốc, khiến gần như toàn bộ các chuyến bay khởi hành phải dừng lại trong gần 5 giờ. Đây là đợt đình chỉ hoạt động hàng không trên toàn nước Mỹ kéo dài nhất kể từ các vụ tấn công khủng bố ngày 11/9/2001 do mạng lưới al Qaeda thực hiện.

Theo các quan chức, việc nhà thầu L3Harris của FAA lắp đặt ít nhất một bộ định tuyến mới tại một cơ sở ở khu vực xa xôi đã khiến các trung tâm kiểm soát không lưu khác bị quá tải do lượng dữ liệu đổ về quá lớn, gây ảnh hưởng đến hệ thống liên lạc.

Việc thay thế một bộ định tuyến tại cơ sở của FAA ở El Dorado, bang Arkansas, đã kích hoạt sự cố với một bộ định tuyến vừa được thay thế tại Amarillo, bang Texas. Thiết bị này bắt đầu phát tín hiệu, khiến các bộ định tuyến tại những trung tâm kiểm soát không lưu khác trên cả nước bị quá tải.

FAA cho biết đã vô hiệu hóa chức năng gây ra sự cố của các bộ định tuyến ban đầu, đồng thời áp dụng biện pháp tương tự đối với khoảng 60 thiết bị cùng loại trong hệ thống kiểm soát không lưu. Tuy nhiên, cơ quan này vẫn chưa xác định được nguyên nhân cuối cùng, dù công việc bảo trì liên quan đã được thực hiện hàng nghìn lần trước đó mà không xảy ra vấn đề.

Ông Duffy cho biết người lắp đặt bộ định tuyến là “một người Mỹ yêu nước, theo những gì chúng tôi tin tưởng, một cựu quân nhân”. Vì vậy, nhà chức trách không cho rằng người này cố tình phá hoại mạng lưới trong quá trình lắp đặt. “Nhưng thực tế là chúng tôi vẫn chưa xác định được nguyên nhân gốc rễ”, ông nói.

Tổng thống Donald Trump hôm Chủ nhật lần đầu tiên đưa ra bình luận công khai về những trục trặc hàng không trong cuối tuần qua, đồng thời kêu gọi các nhà lập pháp Mỹ bổ sung ngân sách. “Chúng ta đã bắt đầu công việc này, nhưng cần hoàn thành tất cả cùng một lúc, thay vì thực hiện nhỏ giọt từng phần. Quốc hội phải thông qua ngân sách”, ông Trump viết trên mạng xã hội.

Đảng Dân chủ dự kiến giành quyền kiểm soát Quốc hội từ đảng Cộng hòa của ông Trump vào tháng 1/2027, sau khi đạt kết quả tích cực trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3/11.