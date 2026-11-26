Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Quốc phòng, Trưởng ban Chỉ đạo Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026 dẫn đầu Đoàn công tác. (Ảnh: NINH CƠ)

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Quốc phòng, Trưởng ban Chỉ đạo Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026 dự và chỉ đạo.

Tham gia Đoàn kiểm tra có Thượng tướng Lê Quang Đạo, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Trưởng ban Tổ chức triển lãm; Thượng tướng Lê Quang Minh, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Phó Trưởng ban Tổ chức triển lãm; đại diện lãnh đạo Tổng cục Công nghiệp quốc phòng, Tổng cục Hậu cần–Kỹ thuật, Tổng cục 2, Quân chủng Phòng không-Không quân, Bộ đội Biên phòng, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Bộ Tư lệnh 86; các binh chủng: Đặc công, Hóa học; Văn phòng Bộ Quốc phòng, Văn phòng Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị và các cơ quan, đơn vị liên quan.

Tại hợp luyện lần thứ nhất, hàng trăm chiến sĩ, diễn viên tham gia chương trình nghệ thuật chào mừng gồm hai chương: Chương 1: Sức mạnh Việt Nam; Chương 2: Bay lên Việt Nam.

Hàng nghìn chiến sĩ, diễn viên tham gia chương trình nghệ thuật tại kiểm tra hợp luyện lần thứ nhất. (Ảnh: NINH CƠ)

Phát biểu tại kiểm tra hợp luyện lần thứ nhất, Thượng tướng Lê Quang Đạo, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Trưởng ban Tổ chức triển lãm biểu dương các cơ quan, đơn vị, địa phương đã nỗ lực, cố gắng, tích cực chuẩn bị, bảo đảm tốt các nội dung cho khai mạc triển lãm. Cán bộ, chiến sĩ Cục Chính trị và các cơ quan truyền thông làm tốt công tác tuyên truyền trước triển lãm. Đồng chí yêu cầu cán bộ, chiến sĩ, nhân viên phục vụ triển lãm cần có thái độ hòa nhã, thân thiện, thể hiện phẩm chất, phong cách Bộ đội Cụ Hồ; các cơ quan, đơn vị tiếp tục phối hợp tốt giữa các tiểu ban, hoàn thành công tác chuẩn bị tốt nhất.

Thượng tướng Lê Quang Đạo, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Trưởng ban Tổ chức triển lãm phát biểu tại kiểm tra hợp luyện lần thứ nhất. (Ảnh: NINH CƠ)

Đến nay, đã có hơn 280 đầu mối, doanh nghiệp đến từ 37 quốc gia đăng ký tham gia trưng bày sản phẩm triển lãm. Diện tích trưng bày trong nhà đạt 8.473m², với 17 gian hàng quốc gia. Khu vực trưng bày ngoài trời có tổng diện tích 5.925m². Hiện các cơ quan, đơn vị khẩn trương hoàn thiện công tác chuẩn bị sản phẩm, mô hình trưng bày theo danh mục đã được phê duyệt. Công tác chuẩn bị không gian giới thiệu sản phẩm kinh tế-quốc phòng và văn hóa 3 miền, khu trải nghiệm quốc phòng và không gian trải nghiệm “Phóng viên chiến trường” cũng đang được triển khai.