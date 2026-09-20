Hàng nghìn chỉ tiêu tuyển dụng tại Phiên giao dịch việc làm cụm Đống Đa

Phiên giao dịch do các phường Đống Đa, Kim Liên, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Ô Chợ Dừa, Láng phối hợp với Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội và Trường Cao đẳng Nghề Công nghiệp Hà Nội tổ chức.

Các đại biểu thực hiện nghi thức ấn nút khai mạc Phiên giao dịch việc làm cụm Đống Đa năm 2026. Ảnh: Việt Hưng

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch UBND phường Đống Đa Nguyễn Trọng Hải cho biết, phiên giao dịch được xác định không chỉ là cầu nối giữa doanh nghiệp và người tìm việc mà còn là nơi để học sinh, sinh viên tiếp cận thực tế thị trường lao động, nắm bắt xu hướng nghề nghiệp.

Theo ông Nguyễn Trọng Hải, tại phiên giao dịch, người lao động có thể trực tiếp tìm hiểu, phỏng vấn và ứng tuyển vào những vị trí phù hợp với năng lực, nguyện vọng và mức thu nhập mong muốn. Đối với doanh nghiệp, đây là cơ hội tiếp cận, lựa chọn nguồn nhân lực.

Các hợp đồng vay vốn được Phó Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội Nguyễn Tây Nam và đại diện Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Đống Đa trao cho các hộ gia đình, người lao động. Ảnh: Việt Hưng

Phát biểu chỉ đạo tại chương trình, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội Nguyễn Tây Nam nhấn mạnh vai trò của hoạt động kết nối cung - cầu lao động, tạo điều kiện để người lao động tiếp cận thông tin tuyển dụng, tìm kiếm việc làm phù hợp; đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu sản xuất, kinh doanh. Việc tổ chức các phiên giao dịch việc làm tại cơ sở cũng góp phần nâng cao hiệu quả giải quyết việc làm, gắn phát triển thị trường lao động với bảo đảm an sinh xã hội.

Các đại biểu tham dự livestreams trực tiếp Phiên giao dịch việc làm để quảng bá. Ảnh: Việt Hưng

Ngay sau lễ khai mạc, hoạt động tuyển dụng được triển khai trực tiếp tại các gian hàng. Người lao động có thể tìm hiểu nhu cầu tuyển dụng, nộp hồ sơ và phỏng vấn trực tiếp với doanh nghiệp. Ban tổ chức đồng thời bố trí khu vực tư vấn chính sách về bảo hiểm thất nghiệp, xuất khẩu lao động, vay vốn giải quyết việc làm; khu vực tư vấn, định hướng nghề nghiệp dành cho học sinh, sinh viên các trường THCS, THPT, cao đẳng, đại học.

Đáng chú ý, chương trình giới thiệu Cổng thông tin Việc làm thành phố Hà Nội, hướng tới đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực lao động - việc làm, giúp người lao động và doanh nghiệp kết nối thông tin nhanh chóng, minh bạch và hiệu quả hơn.

Người lao động hào hứng tìm hiểu thông tin việc làm. Ảnh: Việt Hưng

Một nội dung khác tại phiên giao dịch là kết nối giải quyết việc làm với chính sách tín dụng. 10 người lao động, hộ gia đình thuộc 5 phường trong cụm được trao hợp đồng vay vốn tín dụng chính sách tạo việc làm.

Các vị trí việc làm được niêm yết rõ ràng tại từng bàn ứng tuyển. Ảnh: Việt Hưng

Theo Ban tổ chức, nguồn vốn nhằm hỗ trợ người dân mở rộng sản xuất, phát triển kinh tế gia đình và tạo thêm việc làm tại địa phương.

Rất đông bạn trẻ muốn tìm cơ hội việc làm tại Phiên giao dịch việc làm cụm Đống Đa. Ảnh: Việt Hưng

Phiên giao dịch diễn ra với các hoạt động phỏng vấn, tuyển dụng trực tiếp, tư vấn chính sách và hướng nghiệp. Qua đó, người lao động có thêm kênh tiếp cận cơ hội việc làm ngay tại địa bàn, trong khi học sinh, sinh viên có điều kiện tìm hiểu nhu cầu thực tế của thị trường để lựa chọn hướng học tập, nghề nghiệp phù hợp.