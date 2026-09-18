Hàng nghìn cây sâm Ngọc Linh bị chuột cắn phá

Sáng 18/9, ông Phạm Xuân Quang, Chủ tịch UBND xã Măng Ri (Quảng Ngãi) cho biết, thống kê sơ bộ từ giữa tháng 8 đến nay, trên địa bàn xã có khoảng 300 hộ trồng sâm bị chuột cắn phá, với khoảng 7.500 cây sâm Ngọc Linh từ 1 - 10 năm tuổi bị thiệt hại.

Theo ông Quang, chuột phá sâm nhiều nhất vào thời điểm mùa quả chín, khoảng đầu tháng 9. Tổng giá trị thiệt hại bước đầu ước tính từ 3 - 4 tỉ đồng.

Hành nghìn cây sâm Ngọc Linh bị chuột núi cắn phá tại xã Măng Ri.

Không chỉ cắn phá thân, lá, chuột còn đào bới, cắn ăn củ sâm Ngọc Linh. Do các vườn sâm nằm trên núi, trải rộng và xen kẽ với rừng tự nhiên, nên việc ngăn chuột xâm nhập gặp nhiều khó khăn.

Gia đình anh A Chung, ở thôn Lộc Lái, xã Măng Ri, hiện trồng khoảng 10.000 cây sâm Ngọc Linh. Khoảng giữa tháng 9, đàn chuột xâm nhập các luống sâm, cắn phá khoảng 2.000 cây sâm 2 năm tuổi.

Nhiều cây bị chuột cắn gãy thân, lá nằm bẹp trên luống. Lần theo dấu vết, gia đình anh Chung còn phát hiện chuột đào bới, cắn củ rồi tha cả củ và thân cây sâm đến các gốc cây.

“Đàn chuột rất tinh khôn, chỉ ăn sâm vào ban đêm. Từ ngày vườn sâm bị chuột phá, mấy ngày nay gia đình tôi phải có người ở lại vườn. Mỗi đêm ít nhất 2 lần thức dậy, cầm đèn pin đi vào các luống sâm để xua đuổi chuột. Có đêm bắt được 3 con chuột đang phá sâm”, anh A Chung kể.

Rất nhiều cây sâm 2 năm tuổi bị cắn phá.

Trước đây, gia đình anh thường sáng lên vườn chăm sóc sâm, đến chiều tối trở về nhà. Nay, mọi người phải thay nhau ở lại vườn để canh giữ.

“Chỉ có cách xua đuổi, chứ không thể ngăn chúng vào vườn”, anh Chung nói.

A Đạt (một hộ dân trồng sâm ở xã Măng Ri) cho biết, tình trạng chuột xuất hiện dày và cắn phá sâm khiến người trồng lo lắng, nhất là đối với những cây sâm đã được chăm sóc nhiều năm.

“Trồng sâm rất cực, phải mất nhiều năm mới đến thời điểm thu hoạch. Chuột cắn một cây thì không chỉ mất cây, mà công chăm sóc trong nhiều năm cũng mất theo. Gia đình tôi phải thường xuyên kiểm tra vườn, đặt bẫy và canh vào ban đêm để hạn chế chuột phá”, A Đạt cho biết.

Chuột nhiều nên gia đình anh A Đạt thường xuyên thức trắng đêm để bẫy, bảo vệ vườn sâm.

Theo ông Phạm Xuân Quang, trước mắt UBND xã Măng Ri đang tuyên truyền, vận động người dân tăng cường các biện pháp bảo vệ vườn sâm như trực đêm, đặt bẫy, dùng ni lông che chắn các luống sâm… nhằm hạn chế chuột xâm nhập, cắn phá.

Tuy nhiên, theo lãnh đạo xã Măng Ri, việc phòng ngừa chuột gặp không ít khó khăn do khu vực trồng sâm nằm trên núi, địa hình rộng, nhiều khu vực rừng tự nhiên, tạo điều kiện thuận lợi cho chuột sinh sống và tìm đến các vườn sâm.

Không chỉ tại Măng Ri, chuột cũng đang gây thiệt hại cho các vườn sâm Ngọc Linh ở xã Tu Mơ Rông.

Tại thôn Tu Mơ Rông, xã Tu Mơ Rông, thống kê bước đầu cho thấy khoảng 1.000 cây sâm Ngọc Linh đã bị chuột cắn phá.

Ông Dương Đăng Khoa, Phó chủ tịch UBND xã Tu Mơ Rông cho biết, những năm trước chuột không cắn phá sâm nhiều như năm nay.

Người dân cũng đã chặn ni lông cao, nhưng rất khó để ngăn chuột.

Để hạn chế thiệt hại, người dân chủ yếu đặt bẫy, canh chuột hoặc dùng tôn vây quanh khu vực trồng sâm để ngăn chuột xâm nhập.

Sâm Ngọc Linh là cây dược liệu có giá trị kinh tế cao, được người dân vùng núi Ngọc Linh đầu tư chăm sóc trong nhiều năm mới có thể thu hoạch. Việc hàng nghìn cây sâm bị chuột cắn phá đang gây thiệt hại đáng kể cho các hộ dân, đồng thời đặt ra yêu cầu cần có giải pháp hiệu quả hơn để bảo vệ vùng trồng sâm.