Hàng nghìn cây phi lao chết khô sau một tháng trồng ven biển ở Quảng Ngãi: Có thể do môi trường trồng chưa phù hợp?

Hàng nghìn cây phi lao được trồng dọc bãi biển Nghĩa An

Dọc bãi biển Nghĩa An, những hàng cây phi lao được trồng cách đây hơn một tháng giờ chỉ còn trơ lại những thân cây khô héo, cành lá rụng gần hết. Nhiều cây chuyển sang màu nâu, chỉ cần chạm nhẹ đã gãy. Những hàng cây từng được hy vọng tạo vành đai xanh chắn gió, giữ đất, bảo vệ bờ biển nay trở thành hình ảnh khiến người dân không khỏi tiếc nuối.

Ông Đặng Tín, người dân thôn Phổ An cho biết, bản thân từng tham gia trồng cây và hy vọng những hàng phi lao sẽ phát triển tốt, tạo bóng mát, chắn gió, giữ đất và hạn chế tình trạng sạt lở bờ biển. “Trồng cây thì ai cũng mong cây sống và phát triển. Trước đây, những đợt trồng cây khác dù vẫn có cây chết nhưng tỷ lệ sống cao hơn, khoảng 4 - 5 cây trên 10 cây. Đây là lần đầu tiên tôi chứng kiến cây chết nhiều như vậy”, ông Tín chia sẻ. Theo người dân, khu vực bờ biển Nghĩa An có những đoạn thường xuyên chịu tác động của sóng, gió và sạt lở. Vì vậy, việc trồng cây ven biển không chỉ nhằm tạo cảnh quan mà còn góp phần giữ đất, bảo vệ khu vực dân cư và cải thiện môi trường sinh thái.

Người dân mong muốn địa phương sớm xác định nguyên nhân khiến cây chết hàng loạt, từ đó có giải pháp phù hợp để việc trồng cây đạt hiệu quả, tránh lãng phí nguồn lực và công sức cộng đồng. Ông Nguyễn Thành Đăng, Trưởng thôn Tân An cho rằng, thời tiết là yếu tố có ảnh hưởng lớn đến việc trồng cây ven biển. Trong đợt vừa qua, người dân và lực lượng dân quân đã tham gia tưới nước, chăm sóc nhưng nhiều cây vẫn héo ngay sau khi xuống giống. “Những lần trước, cây vừa trồng xuống đã bắt đầu đâm chồi, nảy lộc. Nhưng đợt này, có cây mới trồng trong ngày đã héo lá. Địa phương đã có chủ trương trồng dặm lại, các thôn sẽ phối hợp thay thế cây chết để hàng cây phát triển đồng đều hơn”, ông Đăng nói.

Nhiều cây phi lao khô héo, cành lá rụng gần hết, chỉ còn trơ thân bên bờ biển

Ông Trần Ngọc Xôn, Phó Chủ tịch UBND xã An Phú xác nhận, địa phương đã triển khai trồng khoảng 4.000 cây phi lao tại khu vực ven biển. Tuy nhiên, đến nay khoảng 90% số cây đã chết, chỉ còn khoảng 10% sống sót. Theo ông Xôn, số cây này nằm trong chương trình hỗ trợ của một doanh nghiệp dành cho địa phương vào cuối năm 2025. Do thời điểm tiếp nhận cây rơi vào mùa nắng nóng, xã chưa tổ chức trồng ngay mà gửi cây đến đơn vị môi trường đô thị chăm sóc, chờ điều kiện thời tiết thuận lợi mới đưa ra khu vực ven biển. Khoảng một tháng trước, địa phương tổ chức trồng cây dọc bờ biển. Dù sau đó có những đợt mưa kéo dài, phần lớn cây vẫn không thể sinh trưởng.

Bước đầu, địa phương nhận định nguyên nhân có thể liên quan đến sự thay đổi đột ngột của môi trường sống, điều kiện thổ nhưỡng và nguồn nước. Cây được chăm sóc trong điều kiện nước ngọt, khi đưa xuống khu vực ven biển có nơi nguồn nước bị nhiễm mặn, khiến cây khó thích nghi.

“Chúng tôi xác định bước đầu có thể do môi trường trồng chưa phù hợp, cùng với sự thay đổi về nguồn nước. Đây là những yếu tố ảnh hưởng đến khả năng sinh trưởng của cây”, ông Xôn cho biết. Trong khi phần lớn cây phi lao trồng ven biển bị chết thì những cây sao đen được doanh nghiệp hỗ trợ trồng tại trường học, khu dân cư lại sinh trưởng tốt. Trước đó, địa phương cũng trồng hơn 1.000 cây dừa, tỷ lệ sống đạt khoảng 95%.

Ông Phan Thành Sơn, Phó Trưởng phòng Kinh tế xã An Phú cho biết, trong quá trình triển khai trồng cây có sự hướng dẫn kỹ thuật của đơn vị môi trường. Công tác tưới nước được phối hợp thực hiện với lực lượng dân quân tự vệ. Tuy nhiên, dù cây được chăm sóc và thời tiết có mưa sau khi trồng, nhiều cây vẫn héo khô. Theo ông Sơn, phi lao là loại cây phù hợp với vùng đất cát bồi ven biển, nhưng quá trình trồng cần bảo đảm điều kiện thời tiết và kỹ thuật để cây thích nghi. Trước tình trạng cây chết hàng loạt, UBND xã An Phú dự kiến trồng dặm trước 1.000 cây phi lao để theo dõi khả năng thích nghi và sinh trưởng trong điều kiện thực tế.

Theo ông Xôn, địa phương sẽ lựa chọn thời điểm thời tiết thuận lợi, đưa cây về khu vực ven biển để thích nghi khoảng một tuần trước khi trồng. Đồng thời, kiểm tra nguồn nước tại các giếng ven biển; trường hợp nước không bảo đảm sẽ thuê đơn vị môi trường vận chuyển nước ngọt đến tưới. Việc trồng dặm được triển khai theo hướng thận trọng, trước mắt tập trung ở phạm vi phù hợp để thuận tiện chăm sóc, theo dõi. Nếu cây sinh trưởng tốt, địa phương sẽ tiếp tục bổ sung, từng bước hoàn thiện hàng cây xanh dọc bờ biển.

Đối với vùng biển Nghĩa An, phát triển cây xanh không chỉ góp phần cải thiện cảnh quan mà còn có ý nghĩa trong bảo vệ môi trường, hạn chế xói mòn, sạt lở và tăng khả năng thích ứng trước những tác động của thiên tai.